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Шоубиз
https://ria.ru/20211026/uvarova-1756315929.html
"Было тяжело": Уварова вспомнила о популярности после "Не родись красивой"
"Было тяжело": Уварова вспомнила о популярности после "Не родись красивой" - РИА Новости, 26.10.2021
"Было тяжело": Уварова вспомнила о популярности после "Не родись красивой"
Нелли Уварова в интервью Катерине Гордеевой вспомнила о безумной популярности после съемок в сериале "Не родись красивой". Проект вышел на экраны в 2005 году. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:01
2021-10-26T17:01
шоубиз
знаменитости
катерина гордеева
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Нелли Уварова в интервью Катерине Гордеевой вспомнила о безумной популярности после съемок в сериале "Не родись красивой". Проект вышел на экраны в 2005 году.Первый муж актрисы – Сергей Пикалов – был одним из режиссеров "Не родись красивой", но это не способствовало быстрому утверждению Уваровой на роль.В целом актриса положительно отзывается о работе на проекте, отмечая, что это была "настоящая школа жизни". За год съемок, по утверждению Уваровой, ей удалось поработать с уникальными людьми. Ранее артистка рассказывала, что для роли Кати Пушкаревой почти год носила брекеты.
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знаменитости, катерина гордеева
17:01 26.10.2021
 
"Было тяжело": Уварова вспомнила о популярности после "Не родись красивой"

Уварова вспомнила о минусах популярности после "Не родись красивой"

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктриса Нелли Уварова
Актриса Нелли Уварова - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Нелли Уварова в интервью Катерине Гордеевой вспомнила о безумной популярности после съемок в сериале "Не родись красивой". Проект вышел на экраны в 2005 году.

"Минусы были. Я человек закрытый, мне было тяжело переживать такое внимание. Слава может серьезно и бесповоротно разрушить психику человека. Эта закрытость стала результатом, это вынужденная мера, чтобы не соприкасаться с огромным количеством малознакомых мне людей", – рассказала Нелли.

Первый муж актрисы – Сергей Пикалов – был одним из режиссеров "Не родись красивой", но это не способствовало быстрому утверждению Уваровой на роль.

"Продюсер на меня посмотрел на пробах и сказал: "Вас еще учить и учить всему". И вычеркнул меня. Запись моя осталась. Потом несколько месяцев шли пробы, уже начинался съемочный процесс, а героини никак не было. Стали пересматривать с первых проб и сказали: "Так вот же она!" – добавила Уварова.

В целом актриса положительно отзывается о работе на проекте, отмечая, что это была "настоящая школа жизни". За год съемок, по утверждению Уваровой, ей удалось поработать с уникальными людьми.
Ранее артистка рассказывала, что для роли Кати Пушкаревой почти год носила брекеты.
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