"Было тяжело": Уварова вспомнила о популярности после "Не родись красивой"
Уварова вспомнила о минусах популярности после "Не родись красивой"
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Нелли Уварова в интервью Катерине Гордеевой вспомнила о безумной популярности после съемок в сериале "Не родись красивой". Проект вышел на экраны в 2005 году.
"Минусы были. Я человек закрытый, мне было тяжело переживать такое внимание. Слава может серьезно и бесповоротно разрушить психику человека. Эта закрытость стала результатом, это вынужденная мера, чтобы не соприкасаться с огромным количеством малознакомых мне людей", – рассказала Нелли.
Первый муж актрисы – Сергей Пикалов – был одним из режиссеров "Не родись красивой", но это не способствовало быстрому утверждению Уваровой на роль.
"Продюсер на меня посмотрел на пробах и сказал: "Вас еще учить и учить всему". И вычеркнул меня. Запись моя осталась. Потом несколько месяцев шли пробы, уже начинался съемочный процесс, а героини никак не было. Стали пересматривать с первых проб и сказали: "Так вот же она!" – добавила Уварова.
В целом актриса положительно отзывается о работе на проекте, отмечая, что это была "настоящая школа жизни". За год съемок, по утверждению Уваровой, ей удалось поработать с уникальными людьми.
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