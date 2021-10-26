https://ria.ru/20211026/uvarova-1756315929.html

"Было тяжело": Уварова вспомнила о популярности после "Не родись красивой"

"Было тяжело": Уварова вспомнила о популярности после "Не родись красивой" - РИА Новости, 26.10.2021

"Было тяжело": Уварова вспомнила о популярности после "Не родись красивой"

Нелли Уварова в интервью Катерине Гордеевой вспомнила о безумной популярности после съемок в сериале "Не родись красивой". Проект вышел на экраны в 2005 году. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T17:01

2021-10-26T17:01

2021-10-26T17:01

шоубиз

знаменитости

катерина гордеева

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Нелли Уварова в интервью Катерине Гордеевой вспомнила о безумной популярности после съемок в сериале "Не родись красивой". Проект вышел на экраны в 2005 году.Первый муж актрисы – Сергей Пикалов – был одним из режиссеров "Не родись красивой", но это не способствовало быстрому утверждению Уваровой на роль.В целом актриса положительно отзывается о работе на проекте, отмечая, что это была "настоящая школа жизни". За год съемок, по утверждению Уваровой, ей удалось поработать с уникальными людьми. Ранее артистка рассказывала, что для роли Кати Пушкаревой почти год носила брекеты.

https://ria.ru/20210927/buzova-1752050107.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, катерина гордеева