Нелли Уварова: для роли в "Не родись красивой" год ходила в брекетах

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Актриса Нелли Уварова сыграла в сериале "Закрытый сезон" — о городке в Крыму, где неожиданно от странной болезни начинают умирать люди. Эту историю придумала Алена Званцова, сценаристка "Оттепели". Режиссер — Дарья Полторацкая, в ролях — Дарья Урсуляк и Кирилл Гребенщиков.

В интервью РИА Новости Нелли Уварова рассказала о жертвах, на которые шла ради ролей, съемках в популярном сериале "Не родись красивой" и о том, что они с коллегами обсуждают в общем чате в мессенджере.

— Не возникало мысли, что "Закрытый сезон" оказался пророческим?

— Я бы не стала так говорить. Безусловно, в сценарии много пересечений с сегодняшней реальностью. Но в сериале не только показано, как погибают люди по непонятной причине, как распространяется вирус. Еще раскрываются взаимоотношения между героями, их страхи, тревоги, то, как они себя проявляют. Одни пытаются использовать ситуацию в корыстных целях, другие — решить личные вопросы. А история с вирусом вторична.

© предоставлено онлайн-сервисом more.tv Нелли Уварова в сериале "Закрытый сезон" 1 из 3 Нелли Уварова в сериале "Закрытый сезон" © предоставлено онлайн-сервисом more.tv © предоставлено онлайн-сервисом more.tv Кадр из сериала "Закрытый сезон" 2 из 3 Кадр из сериала "Закрытый сезон" © предоставлено онлайн-сервисом more.tv © предоставлено онлайн-сервисом more.tv Сцена из сериала "Закрытый сезон" 3 из 3 Сцена из сериала "Закрытый сезон" © предоставлено онлайн-сервисом more.tv 1 из 3 Нелли Уварова в сериале "Закрытый сезон" © предоставлено онлайн-сервисом more.tv 2 из 3 Кадр из сериала "Закрытый сезон" © предоставлено онлайн-сервисом more.tv 3 из 3 Сцена из сериала "Закрытый сезон" © предоставлено онлайн-сервисом more.tv

— Фильмов про эпидемии много, и все они по-своему актуальны. Чем "Закрытый сезон" заинтересовал вас?

— Когда мне в руки попал сценарий, я начала его читать с большим нетерпением. Все, что Алена Званцова пишет, очень интересно. История быстро меня увлекла. Было любопытно наблюдать за всеми героями, а не только за предложенной мне врачом Ольгой.

Мне было интересно играть ее, потому что за внешним фасадом, ее силой, скрывается раненый одинокий зверь, очень одинокий человек. Хотелось это воплотить.

© предоставлено онлайн-сервисом more.tv Сцена из сериала "Закрытый сезон" © предоставлено онлайн-сервисом more.tv Сцена из сериала "Закрытый сезон"

— Ваша героиня не спешит сотрудничать с московским специалистом-эпидемиологом. С чем это связано?

— Ольга поначалу враждебно воспринимает коллегу, присланного из столицы, потому что она ведет тайную разработку лекарства. Плюс все на территории санатория (где проходят исследования. — Прим. ред.) живут обособленно.

Ольге кажется, что она не имеет никакого отношения к тому, что происходит в городе. Ей есть что защищать, ей нужно, чтобы то, чем она занимается, не вышло за стены и не стало известным.

© предоставлено онлайн-сервисом more.tv Кадр из сериала "Закрытый сезон" © предоставлено онлайн-сервисом more.tv Кадр из сериала "Закрытый сезон"

Она охраняет свое дело и старается держаться подальше от ситуации с вирусом. Но история закручивается, ей приходится принимать непосредственное участие в поиске ответа на вопрос, откуда этот вирус взялся. Почему? Не буду раскрывать всех подробностей.

— Сериал снимали в живописных местах. Помогало ли это?

— Работа, мне кажется, шла около трех месяцев в Крыму. Действительно, там очень красиво, природа вдохновляет. Когда ты физически устаешь, она дает энергию.

Мне пришлось много раз летать из Москвы туда и обратно: в сентябре начался театральный сезон, параллельно — плотный гастрольный график. А в октябре, например, было 15 перелетов. Но каждый раз, когда самолет приземлялся и я видела эту красоту подо мной, становилось очень хорошо. И потом дорога из аэропорта в поселок Курортное — очень живописная. Все это придавало силы.

— Вы подстриглись почти под ноль специально для роли? Сложно ли далось такое решение?

— Да, я побрилась наголо, чтобы сыграть Ольгу. И это могло бы быть самым сложным в работе над ролью. Но оказалось не так.

Пожалуй, это первый проект, где я не подходила к монитору и не смотрела, что получается. Это была такая "работа вслепую". Обычно режиссеры мне позволяли так делать в первые дни, когда ты только пристраиваешься к персонажу, пытаешься найти правильные ощущения. Для меня важно видеть первые отснятые сцены, тогда я понимаю, где лишнее или чего не хватает.

© предоставлено онлайн-сервисом more.tv Кадр из сериала "Закрытый сезон" © предоставлено онлайн-сервисом more.tv Кадр из сериала "Закрытый сезон"

В этом проекте режиссер Дарья Полторацкая почему-то лишила меня такой необходимой опции. Поэтому я с нетерпением жду выхода всех серий, чтобы посмотреть, что получилось.

— Кроме стрижки, на какие еще жертвы или ухищрения вам приходилось идти ради проектов?

— Не скрою, многим артистам очень важно, делая новые роли, рассказывая истории, находить необычные внутренние и внешние черты. Поэтому такие эксперименты с внешностью, как побриться наголо, не редкость. А, например, для роли Кати Пушкаревой в сериале "Не родись красивой" я носила очки, проходила почти год в настоящих брекетах, а еще мне растопыривали уши!

© АМЕДИА (2005) Кадр из сериала "Не родись красивой" © АМЕДИА (2005) Кадр из сериала "Не родись красивой"

В сериале "Мамочки" я играла восточную женщину, маму троих детей, на четыре размера больше меня. Для этого летом, в июле и августе, пришлось ходить в "толщинках" (специальные накладные подушки для визуального увеличения фигуры. — Прим. ред.). Это было то еще испытание, но я довольна результатом — удалось похулиганить, сделать роль в разы ярче.

— Сериалу "Не родись красивой" исполняется 15 лет. Какие воспоминания остались о нем?

— Это грандиозный опыт, благодарна, что он в моей жизни случился. Сериал снимали в 2005 году, за эти 15 лет мы с партнерами не потерялись. С некоторыми из них стали настоящими друзьями, близкими людьми. Почти со всеми так или иначе остаемся на связи.

© АМЕДИА (2005) Кадр из сериала "Не родись красивой" 1 из 2 Кадр из сериала "Не родись красивой" © АМЕДИА (2005) © АМЕДИА (2005) Сцена из сериала "Не родись красивой" 2 из 2 Сцена из сериала "Не родись красивой" © АМЕДИА (2005) 1 из 2 Кадр из сериала "Не родись красивой" © АМЕДИА (2005) 2 из 2 Сцена из сериала "Не родись красивой" © АМЕДИА (2005)

— Продолжаете общаться с кем-то из коллег?

— Совсем недавно мы организовали групповой чат "Не родись красивой" в мессенджере, где собрали все контакты актеров и режиссеров. И я попросила их поддержать мой социальный проект "Наивно? Очень!" (помощь в социализации и трудоустройстве людей с особенностями развития. — Прим. ред.). Мне невероятно приятно, с какой скоростью большинство откликнулось — рассказали у себя в инстаграме, записывали ролики. Так тепло было всем объединиться.

То, с какой легкостью это произошло, говорит о том, что 15 лет назад случилось настоящее чудо: собрались люди и по-настоящему с любовью делали одно дело. Поэтому мы сейчас можем все так объединиться и поддержать друг друга.

— Каким должен быть проект, чтобы вы сразу согласились в нем участвовать? Есть какие-то условия?

— Для меня важнее всего, конечно, сценарий, сама история в целом. Еще личность режиссера и, безусловно, кастинг, партнеры. Хотя, если один пункт из этих трех хромает, можно искать какой-то компромисс внутри себя — соглашаться или нет, продолжать пробоваться, вести диалог, переговоры.