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Культура
2020-05-12T08:08
https://ria.ru/20200512/1571282820.html
Нелли Уварова: для роли в "Не родись красивой" год ходила в брекетах
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570962122_0:259:2048:1411_1036x0_80_0_0_9d39b59db81a3e3eda7ef98ec57b64df.jpg
РИА Новости

Нелли Уварова: для роли в "Не родись красивой" год ходила в брекетах

08:00 12.05.2020 (обновлено: 08:08 12.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктриса Нелли Уварова
Актриса Нелли Уварова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Актриса Нелли Уварова сыграла в сериале "Закрытый сезон" — о городке в Крыму, где неожиданно от странной болезни начинают умирать люди. Эту историю придумала Алена Званцова, сценаристка "Оттепели". Режиссер — Дарья Полторацкая, в ролях — Дарья Урсуляк и Кирилл Гребенщиков.
В интервью РИА Новости Нелли Уварова рассказала о жертвах, на которые шла ради ролей, съемках в популярном сериале "Не родись красивой" и о том, что они с коллегами обсуждают в общем чате в мессенджере.
— Не возникало мысли, что "Закрытый сезон" оказался пророческим?
— Я бы не стала так говорить. Безусловно, в сценарии много пересечений с сегодняшней реальностью. Но в сериале не только показано, как погибают люди по непонятной причине, как распространяется вирус. Еще раскрываются взаимоотношения между героями, их страхи, тревоги, то, как они себя проявляют. Одни пытаются использовать ситуацию в корыстных целях, другие — решить личные вопросы. А история с вирусом вторична.
© предоставлено онлайн-сервисом more.tv

Нелли Уварова в сериале "Закрытый сезон"

Кадр из сериала Закрытый сезон
1 из 3

Нелли Уварова в сериале "Закрытый сезон"

© предоставлено онлайн-сервисом more.tv
© предоставлено онлайн-сервисом more.tv Кадр из сериала "Закрытый сезон"
Кадр из сериала Закрытый сезон
2 из 3
Кадр из сериала "Закрытый сезон"
© предоставлено онлайн-сервисом more.tv
© предоставлено онлайн-сервисом more.tv

Сцена из сериала "Закрытый сезон"

Кадр из сериала Закрытый сезон
3 из 3

Сцена из сериала "Закрытый сезон"

© предоставлено онлайн-сервисом more.tv
1 из 3

Нелли Уварова в сериале "Закрытый сезон"

© предоставлено онлайн-сервисом more.tv
2 из 3
Кадр из сериала "Закрытый сезон"
© предоставлено онлайн-сервисом more.tv
3 из 3

Сцена из сериала "Закрытый сезон"

© предоставлено онлайн-сервисом more.tv
— Фильмов про эпидемии много, и все они по-своему актуальны. Чем "Закрытый сезон" заинтересовал вас?
— Когда мне в руки попал сценарий, я начала его читать с большим нетерпением. Все, что Алена Званцова пишет, очень интересно. История быстро меня увлекла. Было любопытно наблюдать за всеми героями, а не только за предложенной мне врачом Ольгой.
Мне было интересно играть ее, потому что за внешним фасадом, ее силой, скрывается раненый одинокий зверь, очень одинокий человек. Хотелось это воплотить.
© предоставлено онлайн-сервисом more.tv Сцена из сериала "Закрытый сезон"
Кадр из сериала Закрытый сезон
© предоставлено онлайн-сервисом more.tv
Сцена из сериала "Закрытый сезон"
— Ваша героиня не спешит сотрудничать с московским специалистом-эпидемиологом. С чем это связано?
— Ольга поначалу враждебно воспринимает коллегу, присланного из столицы, потому что она ведет тайную разработку лекарства. Плюс все на территории санатория (где проходят исследования. — Прим. ред.) живут обособленно.
Ольге кажется, что она не имеет никакого отношения к тому, что происходит в городе. Ей есть что защищать, ей нужно, чтобы то, чем она занимается, не вышло за стены и не стало известным.
© предоставлено онлайн-сервисом more.tv Кадр из сериала "Закрытый сезон"
Кадр из сериала Закрытый сезон
© предоставлено онлайн-сервисом more.tv
Кадр из сериала "Закрытый сезон"
Она охраняет свое дело и старается держаться подальше от ситуации с вирусом. Но история закручивается, ей приходится принимать непосредственное участие в поиске ответа на вопрос, откуда этот вирус взялся. Почему? Не буду раскрывать всех подробностей.
— Сериал снимали в живописных местах. Помогало ли это?
— Работа, мне кажется, шла около трех месяцев в Крыму. Действительно, там очень красиво, природа вдохновляет. Когда ты физически устаешь, она дает энергию.
Мне пришлось много раз летать из Москвы туда и обратно: в сентябре начался театральный сезон, параллельно — плотный гастрольный график. А в октябре, например, было 15 перелетов. Но каждый раз, когда самолет приземлялся и я видела эту красоту подо мной, становилось очень хорошо. И потом дорога из аэропорта в поселок Курортное — очень живописная. Все это придавало силы.
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— Вы подстриглись почти под ноль специально для роли? Сложно ли далось такое решение?
— Да, я побрилась наголо, чтобы сыграть Ольгу. И это могло бы быть самым сложным в работе над ролью. Но оказалось не так.
Пожалуй, это первый проект, где я не подходила к монитору и не смотрела, что получается. Это была такая "работа вслепую". Обычно режиссеры мне позволяли так делать в первые дни, когда ты только пристраиваешься к персонажу, пытаешься найти правильные ощущения. Для меня важно видеть первые отснятые сцены, тогда я понимаю, где лишнее или чего не хватает.
© предоставлено онлайн-сервисом more.tv Кадр из сериала "Закрытый сезон"
Кадр из сериала Закрытый сезон
© предоставлено онлайн-сервисом more.tv
Кадр из сериала "Закрытый сезон"
В этом проекте режиссер Дарья Полторацкая почему-то лишила меня такой необходимой опции. Поэтому я с нетерпением жду выхода всех серий, чтобы посмотреть, что получилось.
— Кроме стрижки, на какие еще жертвы или ухищрения вам приходилось идти ради проектов?
— Не скрою, многим артистам очень важно, делая новые роли, рассказывая истории, находить необычные внутренние и внешние черты. Поэтому такие эксперименты с внешностью, как побриться наголо, не редкость. А, например, для роли Кати Пушкаревой в сериале "Не родись красивой" я носила очки, проходила почти год в настоящих брекетах, а еще мне растопыривали уши!
© АМЕДИА (2005)Кадр из сериала "Не родись красивой"
Кадр из сериала Не родись красивой
© АМЕДИА (2005)
Кадр из сериала "Не родись красивой"
В сериале "Мамочки" я играла восточную женщину, маму троих детей, на четыре размера больше меня. Для этого летом, в июле и августе, пришлось ходить в "толщинках" (специальные накладные подушки для визуального увеличения фигуры. — Прим. ред.). Это было то еще испытание, но я довольна результатом — удалось похулиганить, сделать роль в разы ярче.
— Сериалу "Не родись красивой" исполняется 15 лет. Какие воспоминания остались о нем?
— Это грандиозный опыт, благодарна, что он в моей жизни случился. Сериал снимали в 2005 году, за эти 15 лет мы с партнерами не потерялись. С некоторыми из них стали настоящими друзьями, близкими людьми. Почти со всеми так или иначе остаемся на связи.
© АМЕДИА (2005)Кадр из сериала "Не родись красивой"
Кадр из сериала Не родись красивой
1 из 2
Кадр из сериала "Не родись красивой"
© АМЕДИА (2005)
© АМЕДИА (2005)

Сцена из сериала "Не родись красивой"

Кадр из сериала Не родись красивой
2 из 2

Сцена из сериала "Не родись красивой"

© АМЕДИА (2005)
1 из 2
Кадр из сериала "Не родись красивой"
© АМЕДИА (2005)
2 из 2

Сцена из сериала "Не родись красивой"

© АМЕДИА (2005)
— Продолжаете общаться с кем-то из коллег?
— Совсем недавно мы организовали групповой чат "Не родись красивой" в мессенджере, где собрали все контакты актеров и режиссеров. И я попросила их поддержать мой социальный проект "Наивно? Очень!" (помощь в социализации и трудоустройстве людей с особенностями развития. — Прим. ред.). Мне невероятно приятно, с какой скоростью большинство откликнулось — рассказали у себя в инстаграме, записывали ролики. Так тепло было всем объединиться.
То, с какой легкостью это произошло, говорит о том, что 15 лет назад случилось настоящее чудо: собрались люди и по-настоящему с любовью делали одно дело. Поэтому мы сейчас можем все так объединиться и поддержать друг друга.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Актриса Российского академического молодежного театра Нелли Уварова перед сбором труппы

Актриса Нелли Уварова
1 из 3

Актриса Российского академического молодежного театра Нелли Уварова перед сбором труппы

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко

Нелли Уварова на пресс-показе спектакля "Кот стыда" на сцене РАМТ

Актриса Нелли Уварова
2 из 3

Нелли Уварова на пресс-показе спектакля "Кот стыда" на сцене РАМТ

© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Нелли Уварова на презентации проекта "Читаем Онегина" в Государственном музее имени А. С. Пушкина в Москве

Актриса Нелли Уварова
3 из 3

Нелли Уварова на презентации проекта "Читаем Онегина" в Государственном музее имени А. С. Пушкина в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 3

Актриса Российского академического молодежного театра Нелли Уварова перед сбором труппы

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
2 из 3

Нелли Уварова на пресс-показе спектакля "Кот стыда" на сцене РАМТ

© РИА Новости / Владимир Федоренко
3 из 3

Нелли Уварова на презентации проекта "Читаем Онегина" в Государственном музее имени А. С. Пушкина в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
— Каким должен быть проект, чтобы вы сразу согласились в нем участвовать? Есть какие-то условия?
— Для меня важнее всего, конечно, сценарий, сама история в целом. Еще личность режиссера и, безусловно, кастинг, партнеры. Хотя, если один пункт из этих трех хромает, можно искать какой-то компромисс внутри себя — соглашаться или нет, продолжать пробоваться, вести диалог, переговоры.
Сериал "Закрытый сезон" выходит на видеосервисе more.tv.
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