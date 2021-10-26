https://ria.ru/20211026/utechka-1756300729.html

Лавров рассказал, как избежать "утечки мозгов" из Баренцева региона

Лавров рассказал, как избежать "утечки мозгов" из Баренцева региона - РИА Новости, 26.10.2021

Лавров рассказал, как избежать "утечки мозгов" из Баренцева региона

"Утечку мозгов" из Баренцева региона можно избежать посредством создания условий для реализации творческого потенциала, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T13:53

2021-10-26T13:53

2021-10-26T13:53

общество

наука

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

арктика

россия

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ТРОМСЁ (Норвегия), 26 окт - РИА Новости. "Утечку мозгов" из Баренцева региона можно избежать посредством создания условий для реализации творческого потенциала, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Баренцев район - это наиболее развитая часть Арктики с точки зрения и науки, и образования, и бизнеса", - сказал он, выступая на молодежном саммите Баренцева региона.По словам Лаврова, потенциал в этом регионе есть."Как избежать утечки умов, как заменить brain drain на brain gain (утечку умов на приток умов - ред.), здесь опять же никаких специальных фантастических рецептов не нужно, нужно создавать условия для творчества, для реализации творческого потенциала, будь то наука, будь то образование, будь то искусство, будь то бизнес, в конце концов", - отметил министр.Лавров в связи с этим заявил, что приветствует инициативу Норвегии и Финляндии по "активизации сотрудничества в сфере образования и науки"."Я бы предложил молодежный совет Баренцева региона привлекать к формированию направлений вот этого взаимодействия в сфере образования и науки", - отметил дипломат.

https://ria.ru/20210927/studenty-1752000359.html

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арктика

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общество, наука, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, арктика, россия