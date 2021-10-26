https://ria.ru/20211026/ukraina-1756382102.html

Священники-капелланы из Львовской области спели песню о Бандере

Священники-капелланы из Львовской области спели песню о Бандере - РИА Новости, 26.10.2021

Священники-капелланы из Львовской области спели песню о Бандере

Военные священники-капелланы раскольнической Православной церкви Украины из Львовской области спели песню "Батько наш – Бандера" (Отец наш - Бандера), которая... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T19:32

2021-10-26T19:32

2021-10-26T19:32

в мире

украина

львовская область

степан бандера

организация украинских националистов

украинская повстанческая армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/01/1591777056_0:263:3174:2048_1920x0_80_0_0_adcfa024c43b401a19b3214260f3277e.jpg

КИЕВ, 26 окт – РИА Новости. Военные священники-капелланы раскольнической Православной церкви Украины из Львовской области спели песню "Батько наш – Бандера" (Отец наш - Бандера), которая стала вирусной в украинском сегменте соцсети TikTok.Священники спели песню возле памятника Бандере в городе Дрогобыч Львовской области, соответствующее видео опубликовано в YouTube.Кроме того, к флешмобу присоединились студенты Львовской национальной музыкальной академии имени Н.В.Лысенко. Песню исполнили более 50 студентов академии, видео опубликовано на странице учебного заведения в Facebook.Также приняла участие во флешмобе Львовская национальная академическая мужская хоровая капелла "Дударик". Видео с их выступлением на странице хора в Facebook собрало уже более 2 тысяч реакций.Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.*Организация признана экстремисткой и запрещена в России

https://ria.ru/20211013/tiktok-1754449132.html

украина

львовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, львовская область, степан бандера, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия