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Священники-капелланы из Львовской области спели песню о Бандере
Священники-капелланы из Львовской области спели песню о Бандере - РИА Новости, 26.10.2021
Священники-капелланы из Львовской области спели песню о Бандере
Военные священники-капелланы раскольнической Православной церкви Украины из Львовской области спели песню "Батько наш – Бандера" (Отец наш - Бандера), которая... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T19:32
2021-10-26T19:32
в мире
украина
львовская область
степан бандера
организация украинских националистов
украинская повстанческая армия
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КИЕВ, 26 окт – РИА Новости. Военные священники-капелланы раскольнической Православной церкви Украины из Львовской области спели песню "Батько наш – Бандера" (Отец наш - Бандера), которая стала вирусной в украинском сегменте соцсети TikTok.Священники спели песню возле памятника Бандере в городе Дрогобыч Львовской области, соответствующее видео опубликовано в YouTube.Кроме того, к флешмобу присоединились студенты Львовской национальной музыкальной академии имени Н.В.Лысенко. Песню исполнили более 50 студентов академии, видео опубликовано на странице учебного заведения в Facebook.Также приняла участие во флешмобе Львовская национальная академическая мужская хоровая капелла "Дударик". Видео с их выступлением на странице хора в Facebook собрало уже более 2 тысяч реакций.Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.*Организация признана экстремисткой и запрещена в России
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в мире, украина, львовская область, степан бандера, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия
19:32 26.10.2021
 
Священники-капелланы из Львовской области спели песню о Бандере

Священники-капелланы Православной церкви Украины спели песню о Бандере

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники митинга, приуроченного к 112 годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове
Участники митинга, приуроченного к 112 годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 окт – РИА Новости. Военные священники-капелланы раскольнической Православной церкви Украины из Львовской области спели песню "Батько наш – Бандера" (Отец наш - Бандера), которая стала вирусной в украинском сегменте соцсети TikTok.
Священники спели песню возле памятника Бандере в городе Дрогобыч Львовской области, соответствующее видео опубликовано в YouTube.
Кроме того, к флешмобу присоединились студенты Львовской национальной музыкальной академии имени Н.В.Лысенко. Песню исполнили более 50 студентов академии, видео опубликовано на странице учебного заведения в Facebook.
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 19:23
В украинском ТikTok трендом стала песня о Бандере
Также приняла участие во флешмобе Львовская национальная академическая мужская хоровая капелла "Дударик". Видео с их выступлением на странице хора в Facebook собрало уже более 2 тысяч реакций.
Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.
*Организация признана экстремисткой и запрещена в России
 
В миреУкраинаЛьвовская областьСтепан БандераОрганизация украинских националистовУкраинская повстанческая армия
 
 
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