https://ria.ru/20211026/ukraina-1756341653.html

Украина работает над получением репараций от России, заявил Кулеба

Украина работает над получением репараций от России, заявил Кулеба - РИА Новости, 26.10.2021

Украина работает над получением репараций от России, заявил Кулеба

Киев работает над привлечением РФ к ответственности "за преступления против Украины" и получением репараций, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T16:32

2021-10-26T16:32

2021-10-26T16:34

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КИЕВ, 26 окт – РИА Новости. Киев работает над привлечением РФ к ответственности "за преступления против Украины" и получением репараций, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович пригрозил России вступлением Украины в НАТО и призвал вывести "войска с востока, из Крыма, выплатить репарации"."На самом деле речь о репарациях идет постоянно. Репарации — это непосредственное международно-правовое последствие нарушений Россией норм международного права. Именно над этим мы шаг за шагом работаем. Мы неизбежно привлечем РФ к ответственности за ее преступления против Украины", - написал Кулеба в Twitter во вторник.

https://ria.ru/20210609/ukraina-1736353857.html

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