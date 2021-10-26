https://ria.ru/20211026/ukraina-1756341653.html
Украина работает над получением репараций от России, заявил Кулеба
Украина работает над получением репараций от России, заявил Кулеба - РИА Новости, 26.10.2021
Украина работает над получением репараций от России, заявил Кулеба
Киев работает над привлечением РФ к ответственности "за преступления против Украины" и получением репараций, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T16:32
2021-10-26T16:32
2021-10-26T16:34
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КИЕВ, 26 окт – РИА Новости. Киев работает над привлечением РФ к ответственности "за преступления против Украины" и получением репараций, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович пригрозил России вступлением Украины в НАТО и призвал вывести "войска с востока, из Крыма, выплатить репарации"."На самом деле речь о репарациях идет постоянно. Репарации — это непосредственное международно-правовое последствие нарушений Россией норм международного права. Именно над этим мы шаг за шагом работаем. Мы неизбежно привлечем РФ к ответственности за ее преступления против Украины", - написал Кулеба в Twitter во вторник.
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в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация на украине, россия
16:32 26.10.2021 (обновлено: 16:34 26.10.2021)
Украина работает над получением репараций от России, заявил Кулеба
Кулеба: Киев работает над получением репараций от России "за преступления против Украины"