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В партии Зеленского прокомментировали смену формы правления на Украине
В партии Зеленского прокомментировали смену формы правления на Украине - РИА Новости, 26.10.2021
В партии Зеленского прокомментировали смену формы правления на Украине
Вопросы касательно смены формы правления на Украине должны решаться исключительно на всеукраинском референдуме, если будет запрос общества, но такой дискуссии... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:20
2021-10-26T12:20
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Вопросы касательно смены формы правления на Украине должны решаться исключительно на всеукраинском референдуме, если будет запрос общества, но такой дискуссии пока нет, заявил глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выступил за жесткую президентскую республику на Украине, считая, что в таком случае президент один отвечает за все процессы в государстве."Это личная позиция Данилова. Насколько мне известно, эту информацию он ни с кем не согласовывал. Это его личное мнение… То есть мое мнение: такие вопросы должны быть решены исключительно через механизмы референдума", – сказал Арахамия в эфире программы "Хард с Влащенко" на канале "Украина 24".По его мнению, на сегодняшний день в этом нет необходимости, поскольку в обществе нет такой дискуссии."Теоретически, если у общества есть такая потребность, то это можно решать на референдуме. Но, насколько мне известно, такой потребности нет, даже большой дискуссии в обществе нет", – добавил Арахамия.
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
12:20 26.10.2021
 
В партии Зеленского прокомментировали смену формы правления на Украине

"Слуга народа": вопрос смены формы правления на Украине должен решаться на референдуме

© РИА НовостиЗдание Администрации президента Украины
Здание Администрации президента Украины - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости
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КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Вопросы касательно смены формы правления на Украине должны решаться исключительно на всеукраинском референдуме, если будет запрос общества, но такой дискуссии пока нет, заявил глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выступил за жесткую президентскую республику на Украине, считая, что в таком случае президент один отвечает за все процессы в государстве.
"Это личная позиция Данилова. Насколько мне известно, эту информацию он ни с кем не согласовывал. Это его личное мнение… То есть мое мнение: такие вопросы должны быть решены исключительно через механизмы референдума", – сказал Арахамия в эфире программы "Хард с Влащенко" на канале "Украина 24".
По его мнению, на сегодняшний день в этом нет необходимости, поскольку в обществе нет такой дискуссии.
"Теоретически, если у общества есть такая потребность, то это можно решать на референдуме. Но, насколько мне известно, такой потребности нет, даже большой дискуссии в обществе нет", – добавил Арахамия.
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