https://ria.ru/20211026/ukraina-1756266898.html

Луганск обвинил Киев в давлении на задержанного офицера в СЦКК

Луганск обвинил Киев в давлении на задержанного офицера в СЦКК - РИА Новости, 26.10.2021

Луганск обвинил Киев в давлении на задержанного офицера в СЦКК

Руководитель представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T11:37

2021-10-26T11:37

2021-10-26T11:37

в мире

луганск

служба безопасности украины

луганская народная республика

обсе

сцкк

ситуация в днр и лнр

михаил филипоненко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754445383_0:64:2160:1278_1920x0_80_0_0_127d584a06ff2d5197edf240b47397b9.jpg

ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. Руководитель представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко обвинил Киев в психологическом давлении на задержанного офицера ЛНР в СЦКК Андрея Косяка."К нам поступает информация о том, что следователи СБУ оказывают психологическое давление на похищенного и незаконно удерживаемого Андрея Косяка с целью подготовки его заявления, в котором он должен оговорить себя и признаться в преступлениях, которые он не совершал", - сказал Филипоненко журналистам.По его словам, тот факт, что киевская сторона до сих пор не допустила российского консула к задержанному (у Косяка гражданство РФ), лишь подтверждает проводимую сотрудниками СБУ усиленную психологическую работу "по принуждению его к даче ложных показаний".В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, так как он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию.Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.

https://radiosputnik.ria.ru/20211018/arest-1755116305.html

https://ria.ru/20211022/stskk-1755767650.html

луганск

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, луганск, служба безопасности украины, луганская народная республика, обсе, сцкк, ситуация в днр и лнр, михаил филипоненко, россия