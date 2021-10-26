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Луганск обвинил Киев в давлении на задержанного офицера в СЦКК
Луганск обвинил Киев в давлении на задержанного офицера в СЦКК - РИА Новости, 26.10.2021
Луганск обвинил Киев в давлении на задержанного офицера в СЦКК
Руководитель представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:37
2021-10-26T11:37
в мире
луганск
служба безопасности украины
луганская народная республика
обсе
сцкк
ситуация в днр и лнр
михаил филипоненко
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ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. Руководитель представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко обвинил Киев в психологическом давлении на задержанного офицера ЛНР в СЦКК Андрея Косяка."К нам поступает информация о том, что следователи СБУ оказывают психологическое давление на похищенного и незаконно удерживаемого Андрея Косяка с целью подготовки его заявления, в котором он должен оговорить себя и признаться в преступлениях, которые он не совершал", - сказал Филипоненко журналистам.По его словам, тот факт, что киевская сторона до сих пор не допустила российского консула к задержанному (у Косяка гражданство РФ), лишь подтверждает проводимую сотрудниками СБУ усиленную психологическую работу "по принуждению его к даче ложных показаний".В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, так как он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию.Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.
https://radiosputnik.ria.ru/20211018/arest-1755116305.html
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в мире, луганск, служба безопасности украины, луганская народная республика, обсе, сцкк, ситуация в днр и лнр, михаил филипоненко, россия
11:37 26.10.2021
 
Луганск обвинил Киев в давлении на задержанного офицера в СЦКК

Луганск обвинил Киев в психологическом давлении на задержанного офицера ЛНР в СЦКК

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСотрудник совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины
Сотрудник совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. Руководитель представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко обвинил Киев в психологическом давлении на задержанного офицера ЛНР в СЦКК Андрея Косяка.
"К нам поступает информация о том, что следователи СБУ оказывают психологическое давление на похищенного и незаконно удерживаемого Андрея Косяка с целью подготовки его заявления, в котором он должен оговорить себя и признаться в преступлениях, которые он не совершал", - сказал Филипоненко журналистам.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 21:53В мире
Задержанный Киевом офицер ЛНР в СЦКК помещен под арест
По его словам, тот факт, что киевская сторона до сих пор не допустила российского консула к задержанному (у Косяка гражданство РФ), лишь подтверждает проводимую сотрудниками СБУ усиленную психологическую работу "по принуждению его к даче ложных показаний".
В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, так как он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию.
Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 12:12
Захват наблюдателя СЦКК планировался заранее, заявил глава МИД ЛНР
 
В миреЛуганскСлужба безопасности УкраиныЛуганская Народная РеспубликаОБСЕСЦККСитуация в ДНР и ЛНРМихаил ФилипоненкоРоссия
 
 
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