Луганск обвинил Киев в давлении на задержанного офицера в СЦКК
Луганск обвинил Киев в психологическом давлении на задержанного офицера ЛНР в СЦКК
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСотрудник совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины
ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. Руководитель представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко обвинил Киев в психологическом давлении на задержанного офицера ЛНР в СЦКК Андрея Косяка.
"К нам поступает информация о том, что следователи СБУ оказывают психологическое давление на похищенного и незаконно удерживаемого Андрея Косяка с целью подготовки его заявления, в котором он должен оговорить себя и признаться в преступлениях, которые он не совершал", - сказал Филипоненко журналистам.
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По его словам, тот факт, что киевская сторона до сих пор не допустила российского консула к задержанному (у Косяка гражданство РФ), лишь подтверждает проводимую сотрудниками СБУ усиленную психологическую работу "по принуждению его к даче ложных показаний".
В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, так как он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию.
Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.
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