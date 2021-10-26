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https://ria.ru/20211026/ubiystvo-1756350517.html
"Не пощадили никого": что известно об убийстве семьи банкира в Москве
"Не пощадили никого": что известно об убийстве семьи банкира в Москве - РИА Новости, 26.10.2021
"Не пощадили никого": что известно об убийстве семьи банкира в Москве
Во вторник в элитном жилом комплексе на юго-западе Москвы неизвестные жестоко расправились с бывшим топ-менеджером "Смоленского банка" Михаилом Яхонтовым, его... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:31
2021-10-26T18:22
происшествия
москва
центральный банк рф (цб рф)
смоленский банк
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. Во вторник в элитном жилом комплексе на юго-западе Москвы неизвестные жестоко расправились с бывшим топ-менеджером "Смоленского банка" Михаилом Яхонтовым, его супругой и восьмилетним сыном. Не исключено, что преступление связано с теневым прошлым финансиста.Особый контрольЯхонтов последний раз выходил на связь в выходные. Сегодня его знакомым наконец удалось попасть в квартиру в элитном ЖК "Воробьевы горы". Через час туда прибыли силовики, в том числе руководитель Главного следственного управления СКР Москвы Андрей Стрижов и зампрокурора города Юрий Катасонов.Неизвестные, проникнув внутрь, зарезали 57-летнего хозяина, затем задушили его 39-летнюю супругу и восьмилетнего сына. Уголовное дело возбудили по статье "Убийство двух и более человек". На месте преступления сейчас работают криминалисты, оперативники опрашивают возможных очевидцев, изымают записи с камеры видеонаблюдения.Не исключено, что убийство связано с профессиональной деятельностью бывшего топ-менеджера скандально известного Смоленского банка.Ущерб на сотни миллионовОАО "Смоленский банк" попало в поле зрения правоохранительных органов в декабре 2013-го — Центробанк отозвал у организации лицензию из-за подозрительных сделок по выводу активов за границу."В связи с потерей ликвидности ОАО "Смоленский банк" не обеспечивало своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками, — объяснили в ЦБ. — Кроме того, игнорировало требования надзорного органа о создании адекватных принятым рискам резервов на возможные потери".Несколько лет Смоленский банк предоставлял недостоверную отчетность. Руководство и собственники "не предприняли действенных мер по нормализации деятельности и восстановлению финансового положения".Смоленские полицейские заподозрили управляющих в злоупотреблении полномочиями, повлекшем ущерб в несколько сотен миллионов рублей, и возбудили уголовное дело. "По версии следствия, бывшее руководство ОАО "Смоленский банк" три года выдавало кредиты одной из коммерческих организаций города, находившейся в неустойчивом состоянии", — сообщили в областном управлении МВД.Затем компания внезапно обанкротилась — долг более чем в 400 миллионов рублей так и не погасили.Отработанная схемаВскоре открыли еще несколько дел, в том числе по статьям "Мошенничество" и "Присвоение и растрата". Яхонтова задержали в 2016-м. Он был первым заместителем управляющего и председателем кредитного комитета московского филиала банка, а также акционером с долей в уставном капитале более девяти процентов. По решению суда, топ-менеджера отправили в СИЗО.Следователи установили, что вместе с коллегами Скоркиным, Акберовым и Щербаковым топ-менеджер похитил крупную сумму, выдав заведомо невозвратный кредит подконтрольной организации. Деньги поступили на счет фирмы, и банкиры их присвоили.Кроме того, высокопоставленные сотрудники провели операцию с принадлежащим банку имуществом, заранее зная, что не выполнят долговые требования. Аферу провернули по схожей схеме: банк предоставил крупные кредиты, не обеспеченные залогом, компаниям и предпринимателям, которые на самом деле ничем не занимались и заведомо не могли погасить долги. В итоге финансисты вывели за рубеж более 600 миллионов рублей. Яхонтов в 2019-м получил шесть лет колонии общего режима за присвоение, растрату и непреднамеренное банкротство. Его подельники — от двух до пяти. Кроме того, их обязали выплатить почти 8,5 миллиарда рублей в пользу ОАО "Смоленский банк". Никто из подсудимых вину так и не признал.
https://ria.ru/20210805/ubiystvo-1744540363.html
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Квартира на Мосфильмовской улице, где нашли тела двоих взрослых и ребёнка. Кадры СК
Одним из убитых на Мосфильмовской улице оказался бывший топ-менеджер московского филиала Смоленского банка Михаил Яхонтов, сообщил источник ТАСС. Он задолжал два миллиарда рублей по гражданскому иску. Ребенок и женщина, которых также нашли в квартире мертвыми, его сын и супруга. Убийство из-за денег — одна из версий, которую рассматривают следователи в качестве мотива преступления.
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происшествия, москва, центральный банк рф (цб рф), смоленский банк
17:31 26.10.2021 (обновлено: 18:22 26.10.2021)
 
"Не пощадили никого": что известно об убийстве семьи банкира в Москве

С чем связывают убийство семьи бывшего топ-менеджера "Смоленского банка" Михаила Яхонтова

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМашина полиции въезжает на территорию жилого комплекса "Воробьевы горы" в Москве
Машина полиции въезжает на территорию жилого комплекса Воробьевы горы в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. Во вторник в элитном жилом комплексе на юго-западе Москвы неизвестные жестоко расправились с бывшим топ-менеджером "Смоленского банка" Михаилом Яхонтовым, его супругой и восьмилетним сыном. Не исключено, что преступление связано с теневым прошлым финансиста.

Особый контроль

Яхонтов последний раз выходил на связь в выходные. Сегодня его знакомым наконец удалось попасть в квартиру в элитном ЖК "Воробьевы горы". Через час туда прибыли силовики, в том числе руководитель Главного следственного управления СКР Москвы Андрей Стрижов и зампрокурора города Юрий Катасонов.
Неизвестные, проникнув внутрь, зарезали 57-летнего хозяина, затем задушили его 39-летнюю супругу и восьмилетнего сына. Уголовное дело возбудили по статье "Убийство двух и более человек". На месте преступления сейчас работают криминалисты, оперативники опрашивают возможных очевидцев, изымают записи с камеры видеонаблюдения.
Не исключено, что убийство связано с профессиональной деятельностью бывшего топ-менеджера скандально известного Смоленского банка.

Ущерб на сотни миллионов

ОАО "Смоленский банк" попало в поле зрения правоохранительных органов в декабре 2013-го — Центробанк отозвал у организации лицензию из-за подозрительных сделок по выводу активов за границу.
"В связи с потерей ликвидности ОАО "Смоленский банк" не обеспечивало своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками, — объяснили в ЦБ. — Кроме того, игнорировало требования надзорного органа о создании адекватных принятым рискам резервов на возможные потери".
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Несколько лет Смоленский банк предоставлял недостоверную отчетность. Руководство и собственники "не предприняли действенных мер по нормализации деятельности и восстановлению финансового положения".
Смоленские полицейские заподозрили управляющих в злоупотреблении полномочиями, повлекшем ущерб в несколько сотен миллионов рублей, и возбудили уголовное дело. "По версии следствия, бывшее руководство ОАО "Смоленский банк" три года выдавало кредиты одной из коммерческих организаций города, находившейся в неустойчивом состоянии", — сообщили в областном управлении МВД.
Затем компания внезапно обанкротилась — долг более чем в 400 миллионов рублей так и не погасили.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВъезд на территорию жилого комплекса "Воробьевы горы" в Москве
Въезд на территорию жилого комплекса Воробьевы горы в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Въезд на территорию жилого комплекса "Воробьевы горы" в Москве

Отработанная схема

Вскоре открыли еще несколько дел, в том числе по статьям "Мошенничество" и "Присвоение и растрата". Яхонтова задержали в 2016-м. Он был первым заместителем управляющего и председателем кредитного комитета московского филиала банка, а также акционером с долей в уставном капитале более девяти процентов. По решению суда, топ-менеджера отправили в СИЗО.
Следователи установили, что вместе с коллегами Скоркиным, Акберовым и Щербаковым топ-менеджер похитил крупную сумму, выдав заведомо невозвратный кредит подконтрольной организации. Деньги поступили на счет фирмы, и банкиры их присвоили.
Кроме того, высокопоставленные сотрудники провели операцию с принадлежащим банку имуществом, заранее зная, что не выполнят долговые требования. Аферу провернули по схожей схеме: банк предоставил крупные кредиты, не обеспеченные залогом, компаниям и предпринимателям, которые на самом деле ничем не занимались и заведомо не могли погасить долги. В итоге финансисты вывели за рубеж более 600 миллионов рублей.
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Яхонтов в 2019-м получил шесть лет колонии общего режима за присвоение, растрату и непреднамеренное банкротство. Его подельники — от двух до пяти. Кроме того, их обязали выплатить почти 8,5 миллиарда рублей в пользу ОАО "Смоленский банк". Никто из подсудимых вину так и не признал.
 
ПроисшествияМоскваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Смоленский банк
 
 
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