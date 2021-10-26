https://ria.ru/20211026/ubiystvo-1756321858.html

В Москве жестоко расправились с известным банкиром и его семьей

СМИ: в Москве убили бывшего топ-менеджера Смоленского банка и его семью - РИА Новости, 26.10.2021

В Москве жестоко расправились с известным банкиром и его семьей

В квартире на Мосфильмовской улице на северо-западе Москвы произошло тройное убийство, жертвами стали банкир, его жена и ребенок, сообщил источник РИА Новости в РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:04

2021-10-26T15:04

2021-10-26T18:19

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

смоленский банк

юлия иванова

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В квартире на Мосфильмовской улице на северо-западе Москвы произошло тройное убийство, жертвами стали банкир, его жена и ребенок, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.По данным "Известий", убит один из топ-менеджеров московского филиала ОАО "Смоленский банк" Михаил Яхонтов. В 2016 году он стал фигурантом уголовного дела из-за преднамеренного банкротства. По версии следствия, он и его коллеги также вывели на счета подконтрольных зарубежных компаний более 600 миллионов рублей.Возбуждено уголовное дело. Место преступления посетил руководитель столичного главка СК Андрей Стрижов.

https://ria.ru/20211026/mvd-1756292583.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), смоленский банк, юлия иванова