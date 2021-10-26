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В Москве жестоко расправились с известным банкиром и его семьей
СМИ: в Москве убили бывшего топ-менеджера Смоленского банка и его семью - РИА Новости, 26.10.2021
В Москве жестоко расправились с известным банкиром и его семьей
В квартире на Мосфильмовской улице на северо-западе Москвы произошло тройное убийство, жертвами стали банкир, его жена и ребенок, сообщил источник РИА Новости в РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:04
2021-10-26T15:04
2021-10-26T18:19
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
смоленский банк
юлия иванова
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В квартире на Мосфильмовской улице на северо-западе Москвы произошло тройное убийство, жертвами стали банкир, его жена и ребенок, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.По данным "Известий", убит один из топ-менеджеров московского филиала ОАО "Смоленский банк" Михаил Яхонтов. В 2016 году он стал фигурантом уголовного дела из-за преднамеренного банкротства. По версии следствия, он и его коллеги также вывели на счета подконтрольных зарубежных компаний более 600 миллионов рублей.Возбуждено уголовное дело. Место преступления посетил руководитель столичного главка СК Андрей Стрижов.
https://ria.ru/20211026/mvd-1756292583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), смоленский банк, юлия иванова
15:04 26.10.2021 (обновлено: 18:19 26.10.2021)
СМИ: в Москве убили бывшего топ-менеджера Смоленского банка и его семью
В Москве убили бывшего топ-менеджера Смоленского банка Яхонтова и его семью