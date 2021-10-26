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В Москве жестоко расправились с известным банкиром и его семьей
СМИ: в Москве убили бывшего топ-менеджера Смоленского банка и его семью - РИА Новости, 26.10.2021
В Москве жестоко расправились с известным банкиром и его семьей
В квартире на Мосфильмовской улице на северо-западе Москвы произошло тройное убийство, жертвами стали банкир, его жена и ребенок, сообщил источник РИА Новости в РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:04
2021-10-26T18:19
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
смоленский банк
юлия иванова
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В квартире на Мосфильмовской улице на северо-западе Москвы произошло тройное убийство, жертвами стали банкир, его жена и ребенок, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.По данным "Известий", убит один из топ-менеджеров московского филиала ОАО "Смоленский банк" Михаил Яхонтов. В 2016 году он стал фигурантом уголовного дела из-за преднамеренного банкротства. По версии следствия, он и его коллеги также вывели на счета подконтрольных зарубежных компаний более 600 миллионов рублей.Возбуждено уголовное дело. Место преступления посетил руководитель столичного главка СК Андрей Стрижов.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), смоленский банк, юлия иванова
15:04 26.10.2021 (обновлено: 18:19 26.10.2021)
 
СМИ: в Москве убили бывшего топ-менеджера Смоленского банка и его семью

В Москве убили бывшего топ-менеджера Смоленского банка Яхонтова и его семью

© Фото : ГСУ СК России по Москве Сотрудница Следственного комитета во время следственных действий в квартире, где произошло тройное убийство
Сотрудница Следственного комитета во время следственных действий в квартире, где произошло тройное убийство - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Фото : ГСУ СК России по Москве
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В квартире на Мосфильмовской улице на северо-западе Москвы произошло тройное убийство, жертвами стали банкир, его жена и ребенок, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.
По данным "Известий", убит один из топ-менеджеров московского филиала ОАО "Смоленский банк" Михаил Яхонтов.
В 2016 году он стал фигурантом уголовного дела из-за преднамеренного банкротства. По версии следствия, он и его коллеги также вывели на счета подконтрольных зарубежных компаний более 600 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело. Место преступления посетил руководитель столичного главка СК Андрей Стрижов.
Полиция - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 13:20
Экс-замглавы управления МВД зарезали в Новой Москве, сообщил источник
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Смоленский банкЮлия Иванова
 
 
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