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Вышел трейлер южнокорейского сериала "Доктор Мозг"

Вышел трейлер южнокорейского сериала "Доктор Мозг" - РИА Новости, 26.10.2021

Вышел трейлер южнокорейского сериала "Доктор Мозг"

На YouTube-канале Apple TV опубликовали трейлер южнокорейского сериала с элементами триллера "Доктор Мозг" ("Dr. Brain"). РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T06:42

2021-10-26T06:42

2021-10-26T06:42

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. На YouTube-канале Apple TV опубликовали трейлер южнокорейского сериала с элементами триллера "Доктор Мозг" ("Dr. Brain"). В сериале рассказывают о блестящем ученом, специализирующемся на изучении головного мозга Сэвоне. После того, как его семья становится жертвой загадочного происшествия, главный герой готов пойти на все, чтобы разгадать эту трагическую тайну. Для этого он начинает синхронизировать свой мозг с мертвыми, чтобы получить доступ к их воспоминаниям и найти подсказки. Главную роль в триллере исполнил Ли Сон-гюн, получивший всемирную известность после роли в оскароносном фильме Пон Чжун Хо "Паразиты" (2019). Вместе с ним также снялись Ли Ю-ён, Пак Хи-сун, Со Джи-хе и другие. Сериал, состоящий из шести эпизодов, — первое шоу на корейском языке, разработанное Apple TV +. Режиссер проекта — Ким Чжи Ун, который считается одним из ведущих кинематографистов в своей стране. Он снял такие фильмы, как "Секретный агент" (2016), "Я видел дьявола" (2010), "Горечь и сладость" (2005) и другие.Премьера "Доктора Мозга" состоится на Apple TV+ 4 ноября.

https://radiosputnik.ria.ru/20211013/serial-1754331333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная корея, новости культуры, кино и сериалы, apple, ли куан ю, пон чжун хо