https://ria.ru/20211026/testirovanie-1756320277.html

Мишустин поручил нарастить объемы тестирования на COVID-19

Мишустин поручил нарастить объемы тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021

Мишустин поручил нарастить объемы тестирования на COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову уделять особое внимание наращиванию тестов, поскольку своевременное выявление РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:58

2021-10-26T14:58

2021-10-26T14:58

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

михаил мишустин

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584977422_0:145:3074:1874_1920x0_80_0_0_4fc927c3977d39850ca88b5742df76d9.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову уделять особое внимание наращиванию тестов, поскольку своевременное выявление COVID позволит прервать цепочку заражений."Президент подчеркнул, что необходимо расширить объемы тестирования. Только своевременное выявление заболевших может помочь прервать цепочку заражений. Пожалуйста, уделяйте этому вопросу особое внимание", - сказал премьер на заседании координационного центра правительства по борьбе с коронавирусом.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мишустин, здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии