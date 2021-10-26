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Мишустин поручил нарастить объемы тестирования на COVID-19
Мишустин поручил нарастить объемы тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021
Мишустин поручил нарастить объемы тестирования на COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову уделять особое внимание наращиванию тестов, поскольку своевременное выявление РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:58
2021-10-26T14:58
2021-10-26T14:58
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
михаил мишустин
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову уделять особое внимание наращиванию тестов, поскольку своевременное выявление COVID позволит прервать цепочку заражений."Президент подчеркнул, что необходимо расширить объемы тестирования. Только своевременное выявление заболевших может помочь прервать цепочку заражений. Пожалуйста, уделяйте этому вопросу особое внимание", - сказал премьер на заседании координационного центра правительства по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мишустин, здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Мишустин поручил нарастить объемы тестирования на COVID-19
Мишустин поручил уделить особое внимание наращиванию объемов тестирования на COVID-19