https://ria.ru/20211026/testirovanie-1756318600.html

Собянин оценил эксперимент по экспресс-тестированию

Собянин оценил эксперимент по экспресс-тестированию - РИА Новости, 26.10.2021

Собянин оценил эксперимент по экспресс-тестированию

Эксперимент по экспресс-тестированию на коронавирус в Москве показал свою эффективность, выявляемость 4-5%, заявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:53

2021-10-26T14:53

2021-10-26T14:53

общество

москва

сергей собянин

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

пцр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737586937_69:0:3009:1654_1920x0_80_0_0_2a9e77d37673e696b9f3be57b7127423.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Эксперимент по экспресс-тестированию на коронавирус в Москве показал свою эффективность, выявляемость 4-5%, заявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин."В Москве проводится эксперимент по экспресс-тестированию, эксперимент, который проводим мы в крупных торговых центрах, транспортных узлах, показал свою высокую эффективность, и выявляемость такого экспресс-тестирования около 4-5%, это высокий объем выявляемости", - сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID- 19.

https://ria.ru/20211023/odnovremenno-1755899940.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, пцр