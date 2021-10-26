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Собянин оценил эксперимент по экспресс-тестированию
Собянин оценил эксперимент по экспресс-тестированию - РИА Новости, 26.10.2021
Собянин оценил эксперимент по экспресс-тестированию
Эксперимент по экспресс-тестированию на коронавирус в Москве показал свою эффективность, выявляемость 4-5%, заявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:53
2021-10-26T14:53
общество
москва
сергей собянин
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
пцр
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Эксперимент по экспресс-тестированию на коронавирус в Москве показал свою эффективность, выявляемость 4-5%, заявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин."В Москве проводится эксперимент по экспресс-тестированию, эксперимент, который проводим мы в крупных торговых центрах, транспортных узлах, показал свою высокую эффективность, и выявляемость такого экспресс-тестирования около 4-5%, это высокий объем выявляемости", - сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID- 19.
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общество, москва, сергей собянин, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, пцр
14:53 26.10.2021
 
Собянин оценил эксперимент по экспресс-тестированию

Собянин назвал эксперимент по экспресс-тестированию эффективным, с выявляемостью 4-5%

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в ПЦР зоне в больнице
Медицинский работник в ПЦР зоне в больнице - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Эксперимент по экспресс-тестированию на коронавирус в Москве показал свою эффективность, выявляемость 4-5%, заявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.
"В Москве проводится эксперимент по экспресс-тестированию, эксперимент, который проводим мы в крупных торговых центрах, транспортных узлах, показал свою высокую эффективность, и выявляемость такого экспресс-тестирования около 4-5%, это высокий объем выявляемости", - сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID- 19.
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ОбществоМоскваСергей СобянинКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииПЦР
 
 
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