https://ria.ru/20211026/testirovanie-1756309717.html
В Москве увеличат количество пунктов экспресс-тестирования на коронавирус
В Москве увеличат количество пунктов экспресс-тестирования на коронавирус - РИА Новости, 26.10.2021
В Москве увеличат количество пунктов экспресс-тестирования на коронавирус
Количество пунктов экспресс-тестирования на COVID в Москве увеличится до 50, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:25
2021-10-26T14:25
2021-10-26T14:30
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754717978_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_108bfe10cff691eedc8fe3486fb3f687.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Количество пунктов экспресс-тестирования на COVID в Москве увеличится до 50, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."С пятницы этой недели мы увеличим количество таких центров до 50. Разведём 20 центров в транспортно-пересадочных узлах, крупных МФЦ", - отметил мэр.
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754717978_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_7081026250f06892cd5bf01ebbe7569d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
14:25 26.10.2021 (обновлено: 14:30 26.10.2021)
В Москве увеличат количество пунктов экспресс-тестирования на коронавирус
В Москве количество пунктов экспресс-тестирования на коронавирус увеличат до 50