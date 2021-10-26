https://ria.ru/20211026/testirovanie-1756309717.html

В Москве увеличат количество пунктов экспресс-тестирования на коронавирус

В Москве увеличат количество пунктов экспресс-тестирования на коронавирус - РИА Новости, 26.10.2021

В Москве увеличат количество пунктов экспресс-тестирования на коронавирус

Количество пунктов экспресс-тестирования на COVID в Москве увеличится до 50, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:25

2021-10-26T14:25

2021-10-26T14:30

распространение коронавируса

общество

москва

сергей собянин

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754717978_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_108bfe10cff691eedc8fe3486fb3f687.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Количество пунктов экспресс-тестирования на COVID в Москве увеличится до 50, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."С пятницы этой недели мы увеличим количество таких центров до 50. Разведём 20 центров в транспортно-пересадочных узлах, крупных МФЦ", - отметил мэр.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия