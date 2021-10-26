https://ria.ru/20211026/tempy-1756311022.html

Темпы заболеваемости COVID-19 снизились из-за принятых мер, заявил Мурашко

Темпы заболеваемости COVID-19 снизились из-за принятых мер, заявил Мурашко - РИА Новости, 26.10.2021

Темпы заболеваемости COVID-19 снизились из-за принятых мер, заявил Мурашко

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что темпы прироста заболеваемости коронавирусом несколько снизились благодаря принятым мерам. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:29

2021-10-26T14:29

2021-10-26T14:37

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что темпы прироста заболеваемости коронавирусом несколько снизились благодаря принятым мерам."По активным случаям последнюю неделю мы видим, что темпы прироста заболеваемости благодаря уже введенным в ряде субъектов РФ ограничительным мероприятиям несколько снизились", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.По его словам, раньше цифра прироста составляла до 16% в неделю, а за последнюю неделю - в пределах 10-10,5%

https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756167389.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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