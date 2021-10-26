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Темпы заболеваемости COVID-19 снизились из-за принятых мер, заявил Мурашко
Темпы заболеваемости COVID-19 снизились из-за принятых мер, заявил Мурашко - РИА Новости, 26.10.2021
Темпы заболеваемости COVID-19 снизились из-за принятых мер, заявил Мурашко
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что темпы прироста заболеваемости коронавирусом несколько снизились благодаря принятым мерам. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:29
2021-10-26T14:29
2021-10-26T14:37
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что темпы прироста заболеваемости коронавирусом несколько снизились благодаря принятым мерам."По активным случаям последнюю неделю мы видим, что темпы прироста заболеваемости благодаря уже введенным в ряде субъектов РФ ограничительным мероприятиям несколько снизились", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.По его словам, раньше цифра прироста составляла до 16% в неделю, а за последнюю неделю - в пределах 10-10,5%
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии
14:29 26.10.2021 (обновлено: 14:37 26.10.2021)
Темпы заболеваемости COVID-19 снизились из-за принятых мер, заявил Мурашко
Мурашко заявил, что темпы прироста заболеваемости COVID-19 снизились из-за принятых мер