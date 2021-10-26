https://ria.ru/20211026/sweden-1756390513.html

"Единственная угроза": в Швеции решили послать России "мощный" военный сигнал

В Швеции заявили о "мощном" военном сигнале в адрес России - РИА Новости, 26.10.2021

"Единственная угроза": в Швеции решили послать России "мощный" военный сигнал

Совместные шведско-американские военные учения с применением дальнобойной артиллерии на острове Готланд стали четким сигналом в адрес России, заявил старший... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T20:37

2021-10-26T20:37

2021-10-26T22:09

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готланд (губерния)

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Совместные шведско-американские военные учения с применением дальнобойной артиллерии на острове Готланд стали четким сигналом в адрес России, заявил старший исследователь Шведского института тотальной обороны Микаэль Йонссон в эфире канала SVT.В субботу в страну прибыл американский самолет Hercules с системой залпового огня M142 Himars. Ее использовали во время маневров в Балтийском море. Телеканал подчеркнул, что Himars применяется в королевстве впервые и это самое дальнобойное артиллерийское оружие, когда-либо испытанное в Швеции.На уточняющий вопрос репортера он пояснил, что в качестве единственной угрозы для королевства рассматривается Россия, территория которой может попасть в зону поражения Himars."На мой взгляд, это способ повысить порог атаки и сигнал о способности защищаться и намерении отстоять Готланд", — добавил эксперт.Весной Швеция получила первую партию ракет для американской системы ПВО Patriot. Общая стоимость сделки составила не менее десяти миллиардов шведских крон (80 миллиардов рублей. — Прим. ред.), а окончательные расходы могут вырасти вчетверо.В последнее время в королевстве регулярно звучат недружественные и даже воинственные заявления в адрес России. Так, в январе Минобороны страны опубликовало серию фильмов, в которых представило Москву в качестве потенциального противника в гипотетической войне. При этом в роликах это не утверждалось напрямую: использовались отсылки к советско-американскому противостоянию, а также другие косвенные подсказки. А в июле главнокомандующий Вооруженными силами Микаэль Бюден предупредил об угрозе нападения на Швецию, призвав внимательно следить за действиями России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210513/problemy-1732160991.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210503/chekhiya-1730970087.html

сша

швеция

готланд (губерния)

россия

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в мире, сша, швеция, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), готланд (губерния), россия