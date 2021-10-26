20:37 26.10.2021 (обновлено: 22:09 26.10.2021)
В Швеции заявили о "мощном" военном сигнале в адрес России
Шведский военный эксперт Йонссон заявил о мощном сигнале в адрес России
© AP Photo / TT News Agency/Pontus LundahlВоеннослужащие вооруженных сил Швеции
© AP Photo / TT News Agency/Pontus Lundahl
В субботу в страну прибыл американский самолет Hercules с системой залпового огня M142 Himars. Ее использовали во время маневров в Балтийском море. Телеканал подчеркнул, что Himars применяется в королевстве впервые и это самое дальнобойное артиллерийское оружие, когда-либо испытанное в Швеции.
"Это четкий и ясный сигнал, призванный упрочить сдерживающий фактор против потенциальных угроз острову Готланд", — прокомментировал учения Йонссон.
На уточняющий вопрос репортера он пояснил, что в качестве единственной угрозы для королевства рассматривается Россия, территория которой может попасть в зону поражения Himars.
"На мой взгляд, это способ повысить порог атаки и сигнал о способности защищаться и намерении отстоять Готланд", — добавил эксперт.
13 мая, 15:52Шведские генералы пообещали создать России проблемы
Весной Швеция получила первую партию ракет для американской системы ПВО Patriot. Общая стоимость сделки составила не менее десяти миллиардов шведских крон (80 миллиардов рублей. — Прим. ред.), а окончательные расходы могут вырасти вчетверо.
В последнее время в королевстве регулярно звучат недружественные и даже воинственные заявления в адрес России. Так, в январе Минобороны страны опубликовало серию фильмов, в которых представило Москву в качестве потенциального противника в гипотетической войне. При этом в роликах это не утверждалось напрямую: использовались отсылки к советско-американскому противостоянию, а также другие косвенные подсказки. А в июле главнокомандующий Вооруженными силами Микаэль Бюден предупредил об угрозе нападения на Швецию, призвав внимательно следить за действиями России.
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