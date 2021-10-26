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https://ria.ru/20211026/sweden-1756390513.html
"Единственная угроза": в Швеции решили послать России "мощный" военный сигнал
В Швеции заявили о "мощном" военном сигнале в адрес России - РИА Новости, 26.10.2021
"Единственная угроза": в Швеции решили послать России "мощный" военный сигнал
Совместные шведско-американские военные учения с применением дальнобойной артиллерии на острове Готланд стали четким сигналом в адрес России, заявил старший... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T20:37
2021-10-26T22:09
в мире
сша
швеция
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
готланд (губерния)
россия
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Совместные шведско-американские военные учения с применением дальнобойной артиллерии на острове Готланд стали четким сигналом в адрес России, заявил старший исследователь Шведского института тотальной обороны Микаэль Йонссон в эфире канала SVT.В субботу в страну прибыл американский самолет Hercules с системой залпового огня M142 Himars. Ее использовали во время маневров в Балтийском море. Телеканал подчеркнул, что Himars применяется в королевстве впервые и это самое дальнобойное артиллерийское оружие, когда-либо испытанное в Швеции.На уточняющий вопрос репортера он пояснил, что в качестве единственной угрозы для королевства рассматривается Россия, территория которой может попасть в зону поражения Himars."На мой взгляд, это способ повысить порог атаки и сигнал о способности защищаться и намерении отстоять Готланд", — добавил эксперт.Весной Швеция получила первую партию ракет для американской системы ПВО Patriot. Общая стоимость сделки составила не менее десяти миллиардов шведских крон (80 миллиардов рублей. — Прим. ред.), а окончательные расходы могут вырасти вчетверо.В последнее время в королевстве регулярно звучат недружественные и даже воинственные заявления в адрес России. Так, в январе Минобороны страны опубликовало серию фильмов, в которых представило Москву в качестве потенциального противника в гипотетической войне. При этом в роликах это не утверждалось напрямую: использовались отсылки к советско-американскому противостоянию, а также другие косвенные подсказки. А в июле главнокомандующий Вооруженными силами Микаэль Бюден предупредил об угрозе нападения на Швецию, призвав внимательно следить за действиями России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210513/problemy-1732160991.html
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в мире, сша, швеция, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), готланд (губерния), россия
20:37 26.10.2021 (обновлено: 22:09 26.10.2021)
 
В Швеции заявили о "мощном" военном сигнале в адрес России

Шведский военный эксперт Йонссон заявил о мощном сигнале в адрес России

© AP Photo / TT News Agency/Pontus LundahlВоеннослужащие вооруженных сил Швеции
Военнослужащие вооруженных сил Швеции - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© AP Photo / TT News Agency/Pontus Lundahl
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Совместные шведско-американские военные учения с применением дальнобойной артиллерии на острове Готланд стали четким сигналом в адрес России, заявил старший исследователь Шведского института тотальной обороны Микаэль Йонссон в эфире канала SVT.
В субботу в страну прибыл американский самолет Hercules с системой залпового огня M142 Himars. Ее использовали во время маневров в Балтийском море. Телеканал подчеркнул, что Himars применяется в королевстве впервые и это самое дальнобойное артиллерийское оружие, когда-либо испытанное в Швеции.
"Это четкий и ясный сигнал, призванный упрочить сдерживающий фактор против потенциальных угроз острову Готланд", — прокомментировал учения Йонссон.
На уточняющий вопрос репортера он пояснил, что в качестве единственной угрозы для королевства рассматривается Россия, территория которой может попасть в зону поражения Himars.
"На мой взгляд, это способ повысить порог атаки и сигнал о способности защищаться и намерении отстоять Готланд", — добавил эксперт.
Американские истребители на аэродроме в Швеции во время учений войск НАТО в Балтийском регионе - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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В последнее время в королевстве регулярно звучат недружественные и даже воинственные заявления в адрес России. Так, в январе Минобороны страны опубликовало серию фильмов, в которых представило Москву в качестве потенциального противника в гипотетической войне. При этом в роликах это не утверждалось напрямую: использовались отсылки к советско-американскому противостоянию, а также другие косвенные подсказки. А в июле главнокомандующий Вооруженными силами Микаэль Бюден предупредил об угрозе нападения на Швецию, призвав внимательно следить за действиями России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Виды стокгольмского метро - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 09:50В мире
Швецию призвали "принять меры против России" и "отомстить" за Чехию
 
В миреСШАШвецияПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Готланд (губерния)Россия
 
 
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