https://ria.ru/20211026/sudan-1756396766.html

Премьер Судана возвращается домой, сообщили СМИ

Премьер Судана возвращается домой, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.10.2021

Премьер Судана возвращается домой, сообщили СМИ

Смещенный с должности в результате военного переворота премьер-министр Судана Абдалла Хамдок возвращается домой, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T21:43

2021-10-26T21:43

2021-10-26T21:53

в мире

переворот

судан

абдалла хамдок

абдель фаттах аль-бурхан

ситуация в судане

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Смещенный с должности в результате военного переворота премьер-министр Судана Абдалла Хамдок возвращается домой, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.По данным телеканала, его сопровождают военные.Ранее главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан сообщил на пресс-конференции, что Хамдок находится у него дома, с ним все в порядке. Главком ВС Судана также сказал, что Хамдок сможет вернуться к себе домой, когда ситуация успокоится и ему перестанет что-либо угрожать.

https://ria.ru/20211026/perevorot-1756390015.html

судан

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в мире, переворот, судан, абдалла хамдок, абдель фаттах аль-бурхан, ситуация в судане