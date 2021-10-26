https://ria.ru/20211026/sudan-1756284908.html
В Кремле призвали стороны конфликта в Судане к сдержанности
В Кремле призвали стороны конфликта в Судане к сдержанности - РИА Новости, 26.10.2021
В Кремле призвали стороны конфликта в Судане к сдержанности
РФ обеспокоена происходящим в Судане, хотела бы скорее увидеть возвращение в конституционное русло и призывает стороны к сдержанности, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:54
2021-10-26T12:54
2021-10-26T13:07
в мире
судан
дмитрий песков
россия
ситуация в судане
омар аль-башир
абдалла хамдук
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. РФ обеспокоена происходящим в Судане, хотела бы скорее увидеть возвращение в конституционное русло и призывает стороны к сдержанности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы, безусловно, обеспокоены, мы, конечно, хотели бы видеть скорейшее возвращение ситуации в стране в конституционное русло. Мы, конечно, призываем все стороны к сдержанности. Действительно, Судан очень важен для нас в плане развития наших отношений в различных областях, и мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, насколько в Кремле обеспокоены происходящим в Судане.Суданцы должны сами разобраться с тем, что произошло в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что РФ желает, чтобы это произошло как можно скорее."Суданцы должны сами разобраться с ситуацией в стране, и мы желаем, чтобы это произошло как можно скорее и без каких-либо потерь человеческих жизней", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Кремль озвучивать какую-то поддержку одной из сторон.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира, который был отстранен от власти.Аль-Башир был отстранен от власти в апреле 2019 года в результате военного переворота, который был вызван народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент был помещен в тюрьму.
https://ria.ru/20211025/sudan-1756112659.html
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в мире, судан, дмитрий песков, россия, ситуация в судане, омар аль-башир, абдалла хамдук
12:54 26.10.2021 (обновлено: 13:07 26.10.2021)
В Кремле призвали стороны конфликта в Судане к сдержанности
Пресс-секретарь президента Песков призвал стороны конфликта в Судане к сдержанности
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. РФ
обеспокоена происходящим в Судане
, хотела бы скорее увидеть возвращение в конституционное русло и призывает стороны к сдержанности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
"Мы, безусловно, обеспокоены, мы, конечно, хотели бы видеть скорейшее возвращение ситуации в стране в конституционное русло. Мы, конечно, призываем все стороны к сдержанности. Действительно, Судан очень важен для нас в плане развития наших отношений в различных областях, и мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, насколько в Кремле обеспокоены происходящим в Судане.
Суданцы должны сами разобраться с тем, что произошло в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что РФ желает, чтобы это произошло как можно скорее.
"Суданцы должны сами разобраться с ситуацией в стране, и мы желаем, чтобы это произошло как можно скорее и без каких-либо потерь человеческих жизней", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Кремль озвучивать какую-то поддержку одной из сторон.
В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук
заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира
, который был отстранен от власти.
Аль-Башир был отстранен от власти в апреле 2019 года в результате военного переворота, который был вызван народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент был помещен в тюрьму.