https://ria.ru/20211026/sudan-1756284908.html

В Кремле призвали стороны конфликта в Судане к сдержанности

В Кремле призвали стороны конфликта в Судане к сдержанности - РИА Новости, 26.10.2021

В Кремле призвали стороны конфликта в Судане к сдержанности

РФ обеспокоена происходящим в Судане, хотела бы скорее увидеть возвращение в конституционное русло и призывает стороны к сдержанности, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:54

2021-10-26T12:54

2021-10-26T13:07

в мире

судан

дмитрий песков

россия

ситуация в судане

омар аль-башир

абдалла хамдук

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. РФ обеспокоена происходящим в Судане, хотела бы скорее увидеть возвращение в конституционное русло и призывает стороны к сдержанности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы, безусловно, обеспокоены, мы, конечно, хотели бы видеть скорейшее возвращение ситуации в стране в конституционное русло. Мы, конечно, призываем все стороны к сдержанности. Действительно, Судан очень важен для нас в плане развития наших отношений в различных областях, и мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, насколько в Кремле обеспокоены происходящим в Судане.Суданцы должны сами разобраться с тем, что произошло в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что РФ желает, чтобы это произошло как можно скорее."Суданцы должны сами разобраться с ситуацией в стране, и мы желаем, чтобы это произошло как можно скорее и без каких-либо потерь человеческих жизней", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Кремль озвучивать какую-то поддержку одной из сторон.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира, который был отстранен от власти.Аль-Башир был отстранен от власти в апреле 2019 года в результате военного переворота, который был вызван народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент был помещен в тюрьму.

https://ria.ru/20211025/sudan-1756112659.html

https://ria.ru/20211025/sudan-1756155802.html

судан

россия

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в мире, судан, дмитрий песков, россия, ситуация в судане, омар аль-башир, абдалла хамдук