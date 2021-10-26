https://ria.ru/20211026/sudan-1756271119.html

В Судане распустят комитеты по управлению профсоюзами

В Судане распустят комитеты по управлению профсоюзами - РИА Новости, 26.10.2021

В Судане распустят комитеты по управлению профсоюзами

Главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о роспуске комитетов по управлению профсоюзами и профессиональными... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:02

2021-10-26T12:02

2021-10-26T12:19

в мире

судан

омар аль-башир

абдель фаттах аль-бурхан

абдалла хамдок

ситуация в судане

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о роспуске комитетов по управлению профсоюзами и профессиональными объединениями, сообщает телеканал Sky News Arabia.Суданские военные в понедельник утром задержали премьер-министра страны Абдаллу Хамдока, а также еще нескольких членов правительства. Их местонахождение на данный момент неизвестно. Выступивший по государственному телевидению председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о введении в стране чрезвычайного положения, роспуске совета и правительства страны. По данным оппозиционного военным комитета суданских врачей, в результате протестов в стране четыре демонстранта погибли, более 80 пострадали.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.

https://ria.ru/20211025/sudan-1756155802.html

https://ria.ru/20211025/sudan-1756066569.html

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в мире, судан, омар аль-башир, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок, ситуация в судане