12:02 26.10.2021 (обновлено: 12:19 26.10.2021)
В Судане распустят комитеты по управлению профсоюзами
Главнокомандующий ВС Судана издал указ о роспуске комитетов по управлению профсоюзами
© AP Photo / Christophe EnaГлава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан
© AP Photo / Christophe Ena
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о роспуске комитетов по управлению профсоюзами и профессиональными объединениями, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Суданские военные в понедельник утром задержали премьер-министра страны Абдаллу Хамдока, а также еще нескольких членов правительства. Их местонахождение на данный момент неизвестно. Выступивший по государственному телевидению председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о введении в стране чрезвычайного положения, роспуске совета и правительства страны. По данным оппозиционного военным комитета суданских врачей, в результате протестов в стране четыре демонстранта погибли, более 80 пострадали.
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В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.