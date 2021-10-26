https://ria.ru/20211026/sudan-1756229891.html

Международная "тройка" по Судану объявила ультиматум военным

Международная "тройка" по Судану объявила ультиматум военным - РИА Новости, 26.10.2021

Международная "тройка" по Судану объявила ультиматум военным

Международная "тройка" по Судану требует от военных отпустить представителей гражданского правительства, говорится в заявлении "тройки", состоящей из США,... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T01:46

2021-10-26T01:46

2021-10-26T01:46

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Международная "тройка" по Судану требует от военных отпустить представителей гражданского правительства, говорится в заявлении "тройки", состоящей из США, Великобритании и Норвегии.Действия военных "тройка" назвала "предательством революции" в Судане.

https://ria.ru/20211026/sudan-1756228489.html

сша

норвегия

судан

великобритания

вашингтон

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в мире, сша, норвегия, судан, великобритания, вашингтон