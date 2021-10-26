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Во время протестов в Судане погибли семь человек
Во время протестов в Судане погибли семь человек - РИА Новости, 26.10.2021
Во время протестов в Судане погибли семь человек
Семь человек погибли и более ста пострадали в результате протестов в Судане, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства здравоохранения. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T00:59
2021-10-26T01:06
в мире
судан
омар аль-башир
абдалла хамдок
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Семь человек погибли и более ста пострадали в результате протестов в Судане, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства здравоохранения.Суданские военные накануне задержали премьер-министра страны Абдаллу Хамдока, а также еще нескольких членов правительства. Их местонахождение пока неизвестно.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами после глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правившего 30 лет президента Омара аль-Башира отстранили от власти, а позднее поместили в тюрьму.В сентябре 2021 года в Судане сообщили о предотвращении попытки военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство заговорщиков задержали, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.
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в мире, судан, омар аль-башир, абдалла хамдок
00:59 26.10.2021 (обновлено: 01:06 26.10.2021)
 
Во время протестов в Судане погибли семь человек

Во время протестов в Судане погибли семь человек, 140 пострадали

© REUTERS / El Tayeb SiddigВоеннослужащие Судана во время акции протеста
Военнослужащие Судана во время акции протеста - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© REUTERS / El Tayeb Siddig
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Семь человек погибли и более ста пострадали в результате протестов в Судане, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства здравоохранения.

"Семь человек погибли и 140 пострадали в результате протестов после переворота в Судане", — говорится в сообщении.

Суданские военные накануне задержали премьер-министра страны Абдаллу Хамдока, а также еще нескольких членов правительства. Их местонахождение пока неизвестно.
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами после глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правившего 30 лет президента Омара аль-Башира отстранили от власти, а позднее поместили в тюрьму.
В сентябре 2021 года в Судане сообщили о предотвращении попытки военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство заговорщиков задержали, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.
Военнослужащие Судана во время акции протеста в Хартуме - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
Вчера, 18:10
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В миреСуданОмар аль-БаширАбдалла Хамдок
 
 
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