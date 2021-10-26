https://ria.ru/20211026/sudan-1756228489.html
Во время протестов в Судане погибли семь человек
Во время протестов в Судане погибли семь человек - РИА Новости, 26.10.2021
Во время протестов в Судане погибли семь человек
Семь человек погибли и более ста пострадали в результате протестов в Судане, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства здравоохранения. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T00:59
2021-10-26T00:59
2021-10-26T01:06
в мире
судан
омар аль-башир
абдалла хамдок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756070999_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39ebd2947cdab9a4562c348cea185145.jpg
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Семь человек погибли и более ста пострадали в результате протестов в Судане, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства здравоохранения.Суданские военные накануне задержали премьер-министра страны Абдаллу Хамдока, а также еще нескольких членов правительства. Их местонахождение пока неизвестно.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами после глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правившего 30 лет президента Омара аль-Башира отстранили от власти, а позднее поместили в тюрьму.В сентябре 2021 года в Судане сообщили о предотвращении попытки военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство заговорщиков задержали, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.
https://ria.ru/20211025/sudan-1756188897.html
судан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756070999_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_2adfbb7027153843ebf58d3879ad690d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, омар аль-башир, абдалла хамдок
00:59 26.10.2021 (обновлено: 01:06 26.10.2021)
Во время протестов в Судане погибли семь человек
Во время протестов в Судане погибли семь человек, 140 пострадали