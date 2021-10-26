https://ria.ru/20211026/sudan-1756228489.html

Во время протестов в Судане погибли семь человек

Во время протестов в Судане погибли семь человек - РИА Новости, 26.10.2021

Во время протестов в Судане погибли семь человек

Семь человек погибли и более ста пострадали в результате протестов в Судане, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства здравоохранения. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T00:59

2021-10-26T00:59

2021-10-26T01:06

в мире

судан

омар аль-башир

абдалла хамдок

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Семь человек погибли и более ста пострадали в результате протестов в Судане, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства здравоохранения.Суданские военные накануне задержали премьер-министра страны Абдаллу Хамдока, а также еще нескольких членов правительства. Их местонахождение пока неизвестно.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами после глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правившего 30 лет президента Омара аль-Башира отстранили от власти, а позднее поместили в тюрьму.В сентябре 2021 года в Судане сообщили о предотвращении попытки военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство заговорщиков задержали, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.

https://ria.ru/20211025/sudan-1756188897.html

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в мире, судан, омар аль-башир, абдалла хамдок