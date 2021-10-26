https://ria.ru/20211026/strelba-1756230099.html

При стрельбе в Айдахо погибли два человека

При стрельбе в Айдахо погибли два человека - РИА Новости, 26.10.2021

При стрельбе в Айдахо погибли два человека

Два человека погибли, шестеро ранены при стрельбе в Айдахо, сообщил представитель полиции на пресс-конференции. Его цитирует местный телеканал KTVB7. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T01:54

2021-10-26T01:54

2021-10-26T04:52

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ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. Два человека погибли, шестеро ранены при стрельбе в Айдахо, сообщил представитель полиции на пресс-конференции. Его цитирует местный телеканал KTVB7.Ранее полиция города Бойсе написала в Twitter, что инцидент произошел в торговом центре в городе на улице Норт-Милуоки.Правоохранительные органы призвали горожан избегать этого района.На месте продолжают работать сотрудники полиции.

https://ria.ru/20211023/strelba-1755974518.html

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в мире, айдахо, сша, вашингтон