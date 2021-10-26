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https://ria.ru/20211026/ssha-1756371261.html
Пентагон заявил о самом низком уровне риска терактов со времен 9/11
Пентагон заявил о самом низком уровне риска терактов со времен 9/11 - РИА Новости, 26.10.2021
Пентагон заявил о самом низком уровне риска терактов со времен 9/11
Разведывательное сообщество США считает, что риск террористических атак против страны в настоящее время находится на самом низком уровне со времен терактов 11... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:39
2021-10-26T18:39
в мире
сша
талибан
пакистан
министерство обороны сша
аль-каида
теракты 11 сентября (2001)
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Разведывательное сообщество США считает, что риск террористических атак против страны в настоящее время находится на самом низком уровне со времен терактов 11 сентября 2001 года, заявил во вторник заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол."Разведсообщество США считает, что в целом угроза террористических атак против США по всему миру сейчас находится в низшей точке со времен терактов 9/11", - сказал Кол в ходе слушаний в американском сенате. Таким образом он ответил на просьбу одного из сенаторов прокомментировать нынешний уровень угрозы для США со стороны базирующихся в Афганистане террористических группировок "Аль-Каида"* и ИГ*.Оценивая участие соседних стран в предотвращении роста террористической угрозы, Кол выразил уверенность в том, что Пакистан не заинтересован в превращении Афганистана в убежище для террористов при правительстве талибов (движение запрещено в РФ как террористическое)."Наша оценка состоит в следующем: Пакистан не хочет, чтобы Афганистан стал убежищем для террористов", - указал замглавы Пентагона. Он добавил, что пакистанское руководство продолжает сотрудничать с США на антитеррористическом направлении, а также предоставляет американским военным свое воздушное пространство.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Организация признана террористической и запрещена в России
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в мире, сша, талибан, пакистан, министерство обороны сша, аль-каида, теракты 11 сентября (2001)
18:39 26.10.2021
 
Пентагон заявил о самом низком уровне риска терактов со времен 9/11

Пентагон: риск терактов против страны находится на самом низком уровне со времен 9/11

© REUTERS / Al Drago/File PhotoЛоготип в зале брифингов в Пентагоне
Логотип в зале брифингов в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© REUTERS / Al Drago/File Photo
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Разведывательное сообщество США считает, что риск террористических атак против страны в настоящее время находится на самом низком уровне со времен терактов 11 сентября 2001 года, заявил во вторник заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.
"Разведсообщество США считает, что в целом угроза террористических атак против США по всему миру сейчас находится в низшей точке со времен терактов 9/11", - сказал Кол в ходе слушаний в американском сенате. Таким образом он ответил на просьбу одного из сенаторов прокомментировать нынешний уровень угрозы для США со стороны базирующихся в Афганистане террористических группировок "Аль-Каида"* и ИГ*.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 17:15Захват власти в Афганистане талибами
В Пентагоне заявили, что ИГ* возобновит зарубежные атаки через год
Оценивая участие соседних стран в предотвращении роста террористической угрозы, Кол выразил уверенность в том, что Пакистан не заинтересован в превращении Афганистана в убежище для террористов при правительстве талибов (движение запрещено в РФ как террористическое).
"Наша оценка состоит в следующем: Пакистан не хочет, чтобы Афганистан стал убежищем для террористов", - указал замглавы Пентагона. Он добавил, что пакистанское руководство продолжает сотрудничать с США на антитеррористическом направлении, а также предоставляет американским военным свое воздушное пространство.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Организация признана террористической и запрещена в России
 
В миреСШАТалибанПакистанМинистерство обороны СШААль-КаидаТеракты 11 сентября (2001)
 
 
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