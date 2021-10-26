https://ria.ru/20211026/ssha-1756371261.html

Пентагон заявил о самом низком уровне риска терактов со времен 9/11

Пентагон заявил о самом низком уровне риска терактов со времен 9/11 - РИА Новости, 26.10.2021

Пентагон заявил о самом низком уровне риска терактов со времен 9/11

Разведывательное сообщество США считает, что риск террористических атак против страны в настоящее время находится на самом низком уровне со времен терактов 11... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T18:39

2021-10-26T18:39

2021-10-26T18:39

в мире

сша

талибан

пакистан

министерство обороны сша

аль-каида

теракты 11 сентября (2001)

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Разведывательное сообщество США считает, что риск террористических атак против страны в настоящее время находится на самом низком уровне со времен терактов 11 сентября 2001 года, заявил во вторник заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол."Разведсообщество США считает, что в целом угроза террористических атак против США по всему миру сейчас находится в низшей точке со времен терактов 9/11", - сказал Кол в ходе слушаний в американском сенате. Таким образом он ответил на просьбу одного из сенаторов прокомментировать нынешний уровень угрозы для США со стороны базирующихся в Афганистане террористических группировок "Аль-Каида"* и ИГ*.Оценивая участие соседних стран в предотвращении роста террористической угрозы, Кол выразил уверенность в том, что Пакистан не заинтересован в превращении Афганистана в убежище для террористов при правительстве талибов (движение запрещено в РФ как террористическое)."Наша оценка состоит в следующем: Пакистан не хочет, чтобы Афганистан стал убежищем для террористов", - указал замглавы Пентагона. Он добавил, что пакистанское руководство продолжает сотрудничать с США на антитеррористическом направлении, а также предоставляет американским военным свое воздушное пространство.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20211026/ataki-1756351795.html

сша

пакистан

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2021

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в мире, сша, талибан, пакистан, министерство обороны сша, аль-каида, теракты 11 сентября (2001)