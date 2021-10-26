https://ria.ru/20211026/sputnik-1756308801.html

Египет оценил работу спутника Egyptsat-2

Египет оценил работу спутника Egyptsat-2 - РИА Новости, 26.10.2021

Египет оценил работу спутника Egyptsat-2

Египет удовлетворен работой запущенного им при помощи России спутника Egyptsat-2, обсудит с корпорацией "Роскосмос" новые проекты по этому направлению, сообщил... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:22

2021-10-26T14:22

2021-10-26T14:22

в мире

египет

дубай (город)

роскосмос

космос - риа наука

мухаммед али (кассиус клей)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_0:81:2499:1486_1920x0_80_0_0_c8fe75429c76ee94f06e4d973521cdde.jpg

ДУБАЙ, 26 окт - РИА Новости, Юлия Троицкая. Египет удовлетворен работой запущенного им при помощи России спутника Egyptsat-2, обсудит с корпорацией "Роскосмос" новые проекты по этому направлению, сообщил во вторник РИА Новости в кулуарах Международного аэронавтического конгресса исполнительный директор Космического агентства Египта Мухаммед аль-Куси."Запущенный Египтом спутник Egyptsat-2 в настоящее время полноценно работает. Конечно, мы собираемся продолжать сотрудничество с "Роскосмосом" в этом направлении и ведем переговоры. Завтра у нас запланированы переговоры с "Роскосмосом", чтобы определить характеристики некоторых проектов", - отметил аль-Куси.Международный астронавтический конгресс открылся 25 октября в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), мероприятие впервые проводится в арабской стране.

https://ria.ru/20211026/rogozin-1756249601.html

египет

дубай (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, египет, дубай (город), роскосмос, космос - риа наука, мухаммед али (кассиус клей), россия