https://ria.ru/20211026/sputnik-1756308801.html
Египет оценил работу спутника Egyptsat-2
Египет оценил работу спутника Egyptsat-2 - РИА Новости, 26.10.2021
Египет оценил работу спутника Egyptsat-2
Египет удовлетворен работой запущенного им при помощи России спутника Egyptsat-2, обсудит с корпорацией "Роскосмос" новые проекты по этому направлению, сообщил... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:22
2021-10-26T14:22
2021-10-26T14:22
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ДУБАЙ, 26 окт - РИА Новости, Юлия Троицкая. Египет удовлетворен работой запущенного им при помощи России спутника Egyptsat-2, обсудит с корпорацией "Роскосмос" новые проекты по этому направлению, сообщил во вторник РИА Новости в кулуарах Международного аэронавтического конгресса исполнительный директор Космического агентства Египта Мухаммед аль-Куси."Запущенный Египтом спутник Egyptsat-2 в настоящее время полноценно работает. Конечно, мы собираемся продолжать сотрудничество с "Роскосмосом" в этом направлении и ведем переговоры. Завтра у нас запланированы переговоры с "Роскосмосом", чтобы определить характеристики некоторых проектов", - отметил аль-Куси.Международный астронавтический конгресс открылся 25 октября в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), мероприятие впервые проводится в арабской стране.
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в мире, египет, дубай (город), роскосмос, космос - риа наука, мухаммед али (кассиус клей), россия
Египет оценил работу спутника Egyptsat-2
Египет оценил работу запущенного с помощью России спутника Egyptsat-2