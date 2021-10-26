https://ria.ru/20211026/spacex-1756252889.html

SpaceX модернизировала туалет на Crew Dragon

SpaceX модернизировала туалет на Crew Dragon - РИА Новости, 26.10.2021

SpaceX модернизировала туалет на Crew Dragon

Компания Илона Маска SpaceX модернизировала туалет на космическом корабле Crew Dragon после обнаружения проблем в ходе других запусков, сообщает... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T10:27

2021-10-26T10:27

2021-10-26T10:27

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Компания Илона Маска SpaceX модернизировала туалет на космическом корабле Crew Dragon после обнаружения проблем в ходе других запусков, сообщает специализированный портал Spaceflight.now.В ходе полета космической миссии Inspiration4 в сентябре возник сбой в туалетной системе. По словам инженера и вице-президента SpaceX по вопросам безопасности полета Уильяма Герстенмайера, на корабле Crew Dragon отсоединился шланг, в вентиляционную систему попала жидкость. Когда космический корабль прибыл на Землю, его состояние изучили инженеры.Астронавты зафиксировали похожую проблему на капсуле миссии Crew-2, которая пристыкована к МКС, и должна вернуться на Землю в ноябре. Официальные лица ранее, как пишет портал, попросили астронавтов ограничить использование туалета после отлета со станции."В Crew-3 мы устранили эту проблему в резервуаре, по сути, сделав его цельносварной конструкцией, в которой больше нет трубок, которые могут отклеиться и отсоединиться", - приводит портал слова инженера Герстенмайера.Компания предоставила необходимую информацию об изменении конструкции инженерам НАСА, которые теперь изучают модификацию, добавил он. По мнению Герстенмайера, две технические проблемы "имеют хороший шанс разрешиться" к началу полета корабля Crew Dragon 31 октября.Отдельно специалисты изучают, как неполадки могут привести к коррозии в конструкции капсулы Crew Dragon. По словам Герстенмайера, уже проведены "обширные испытания".Экипаж Crew-3 был сформирован в мае, в него вошли ветеран космических полетов астронавт НАСА Том Маршберн, дебютанты космических полетов Раджа Чари и Кайла Бэррон, а также астронавт из Германии Маттиас Маурер. Запуск корабля Crew Dragon намечен на 31 октября, планируется, что экипаж проведет на МКС около шести месяцев.Экипаж Crew Dragon, командиром которого является Раджа Чари, назвал свою миссию "Выносливость" (Endurance). Как рассказала ранее на брифинге представитель компании SpaceX, которой принадлежит корабль, это первый полет для капсулы Crew Dragon и второй старт для возвращаемой первой ступени ракеты-носителя Falcon 9, которая будет использоваться в этом полете.

https://ria.ru/20211019/vyzov-1755195986.html

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spacex, наса, космос - риа наука, dragon spacex, международная космическая станция (мкс), земля, илон маск