https://ria.ru/20211026/sorrentino-1756345864.html

Италия выдвинула на "Оскар" драму Паоло Соррентино "Рука бога"

Италия выдвинула на "Оскар" драму Паоло Соррентино "Рука бога" - РИА Новости, 26.10.2021

Италия выдвинула на "Оскар" драму Паоло Соррентино "Рука бога"

Италия выдвинула на "Оскар" автобиографическую драму Паоло Соррентино "Рука бога", сообщает Deadline. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T17:19

2021-10-26T17:19

2021-10-26T17:19

культура

оскар (премия)

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Италия выдвинула на "Оскар" автобиографическую драму Паоло Соррентино "Рука бога", сообщает Deadline. Лента итальянского режиссера будет претендовать на золотую статуэтку в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Премьера ленты состоялась на Венецианском кинофестивале, где получила гран-при жюри, а исполнитель главной роли Филиппо Скотти был удостоен премии Марчелло Мастроянни как "Лучший молодой актер". Сюжет фильма основан на истории юности режиссера и его личной трагедии, когда в подростковом возрасте он потерял родителей. Действие в картине происходит в Неаполе 1980-х годов. В центре событий находится неуклюжий подросток Фабьетто, чья жизнь неожиданно меняется после приезда в его родной город легенды футбола Диего Марадоны. В "Руке бога" также снялись Луиза Раньери, Тони Сервилло, Тереза Сапонанджело, Софья Гершевич и другие. В кинотеатрах Италии драма выйдет 24 ноября, затем, 3 декабря, в ряде других стран, и 15 декабря ее релиз состоится на Netflix. Ранее стало известно, что боди-хоррор Джулии Дюкорно "Титан", получивший в этом году "Золотую пальмовую ветвь" на кинофестивале в Каннах, выдвинули на премию "Оскар" от Франции.

https://ria.ru/20211025/kovalenko-1756203083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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оскар (премия), паоло соррентино, новости культуры, кино и сериалы