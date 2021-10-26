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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211026/sorrentino-1756345864.html
Италия выдвинула на "Оскар" драму Паоло Соррентино "Рука бога"
Италия выдвинула на "Оскар" драму Паоло Соррентино "Рука бога" - РИА Новости, 26.10.2021
Италия выдвинула на "Оскар" драму Паоло Соррентино "Рука бога"
Италия выдвинула на "Оскар" автобиографическую драму Паоло Соррентино "Рука бога", сообщает Deadline. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:19
2021-10-26T17:19
культура
оскар (премия)
паоло соррентино
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Италия выдвинула на "Оскар" автобиографическую драму Паоло Соррентино "Рука бога", сообщает Deadline. Лента итальянского режиссера будет претендовать на золотую статуэтку в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Премьера ленты состоялась на Венецианском кинофестивале, где получила гран-при жюри, а исполнитель главной роли Филиппо Скотти был удостоен премии Марчелло Мастроянни как "Лучший молодой актер". Сюжет фильма основан на истории юности режиссера и его личной трагедии, когда в подростковом возрасте он потерял родителей. Действие в картине происходит в Неаполе 1980-х годов. В центре событий находится неуклюжий подросток Фабьетто, чья жизнь неожиданно меняется после приезда в его родной город легенды футбола Диего Марадоны. В "Руке бога" также снялись Луиза Раньери, Тони Сервилло, Тереза Сапонанджело, Софья Гершевич и другие. В кинотеатрах Италии драма выйдет 24 ноября, затем, 3 декабря, в ряде других стран, и 15 декабря ее релиз состоится на Netflix. Ранее стало известно, что боди-хоррор Джулии Дюкорно "Титан", получивший в этом году "Золотую пальмовую ветвь" на кинофестивале в Каннах, выдвинули на премию "Оскар" от Франции.
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оскар (премия), паоло соррентино, новости культуры, кино и сериалы
17:19 26.10.2021
 
Италия выдвинула на "Оскар" драму Паоло Соррентино "Рука бога"

Италия выдвинула фильм Паоло Соррентино "Рука бога" на премию "Оскар"

© @Netflix Russia/YouTubeКадр тизер-трейлера фильма "Рука Бога"
Кадр тизер-трейлера фильма Рука Бога
© @Netflix Russia/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Италия выдвинула на "Оскар" автобиографическую драму Паоло Соррентино "Рука бога", сообщает Deadline.
Лента итальянского режиссера будет претендовать на золотую статуэтку в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
Премьера ленты состоялась на Венецианском кинофестивале, где получила гран-при жюри, а исполнитель главной роли Филиппо Скотти был удостоен премии Марчелло Мастроянни как "Лучший молодой актер".
Сюжет фильма основан на истории юности режиссера и его личной трагедии, когда в подростковом возрасте он потерял родителей. Действие в картине происходит в Неаполе 1980-х годов. В центре событий находится неуклюжий подросток Фабьетто, чья жизнь неожиданно меняется после приезда в его родной город легенды футбола Диего Марадоны.
В "Руке бога" также снялись Луиза Раньери, Тони Сервилло, Тереза Сапонанджело, Софья Гершевич и другие.
В кинотеатрах Италии драма выйдет 24 ноября, затем, 3 декабря, в ряде других стран, и 15 декабря ее релиз состоится на Netflix.
Ранее стало известно, что боди-хоррор Джулии Дюкорно "Титан", получивший в этом году "Золотую пальмовую ветвь" на кинофестивале в Каннах, выдвинули на премию "Оскар" от Франции.
Кадр из фильма Разжимая кулаки
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