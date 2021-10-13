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Хоррор "Титан" выдвинули на "Оскар" от Франции
Хоррор "Титан" выдвинули на "Оскар" от Франции - РИА Новости, 13.10.2021
Хоррор "Титан" выдвинули на "Оскар" от Франции
Хоррор Джулии Дюкорно "Титан", получивший в этом году "Золотую пальмовую ветвь" на кинофестивале в Каннах, выдвинули на премию "Оскар" от Франции, сообщает Le... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T18:54
2021-10-13T18:54
2021-10-13T18:54
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Хоррор Джулии Дюкорно "Титан", получивший в этом году "Золотую пальмовую ветвь" на кинофестивале в Каннах, выдвинули на премию "Оскар" от Франции, сообщает Le Monde. Отборочная комиссия, организованная Национальным центром кинематографии и анимации (CNC), после серии слушаний приняла решение, что именно "Титан" будет представлять Францию на следующей церемонии вручения "Оскара". Картина Дюкорно обошла фильм "Событие" Одри Диван, удостоенный главного приза на 78-м Венецианском кинофестивале, а также криминальную драму "Северный бастион" Седрика Хименеса. В издании IndieWire отмечают, что после триумфа в Каннах "Титан" получил восторженные отзывы от публики. Им также заинтересовались прокатчики из США — фильм показали в 525 кинотеатрах страны. После второго уикенда хоррор собрал более одного миллиона долларов внутри родной Франции и более 3,6 миллионов по всему миру. Для франкоязычного фильма это огромное достижение. В российский прокат лента вышла 30 сентября. В "Титане" рассказывают о девушке по имени Алексия (Агата Руссель), которой в детстве из-за травмы, полученной в автокатастрофе, установили титановую пластину на череп. Спустя годы с ней начинают происходить странные вещи. 94-я церемония награждения премией "Оскар" состоится 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе.
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оскар (премия), новости культуры, кино и сериалы, сша, лос-анджелес, канны
Хоррор "Титан" выдвинули на "Оскар" от Франции
Работа Джулии Дюкорно обошла "Событие" Одри Диван и "Северный бастион" Седрика Хименеса
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Хоррор Джулии Дюкорно "Титан", получивший в этом году "Золотую пальмовую ветвь" на кинофестивале в Каннах, выдвинули на премию "Оскар" от Франции, сообщает
Le Monde.
Отборочная комиссия, организованная Национальным центром кинематографии и анимации (CNC), после серии слушаний приняла решение, что именно "Титан" будет представлять Францию на следующей церемонии вручения "Оскара".
"Мы очень гордимся тем, что "Титан", этот исключительный фильм, отправится на "Оскар" от Франции", — прокомментировал Доминик Бутонна, кинопродюсер и президент CNC.
Картина Дюкорно обошла фильм "Событие" Одри Диван, удостоенный главного приза на 78-м Венецианском кинофестивале, а также криминальную драму "Северный бастион" Седрика Хименеса.
В издании IndieWire отмечают
, что после триумфа в Каннах "Титан" получил восторженные отзывы от публики. Им также заинтересовались прокатчики из США — фильм показали в 525 кинотеатрах страны. После второго уикенда хоррор собрал более одного миллиона долларов внутри родной Франции и более 3,6 миллионов по всему миру. Для франкоязычного фильма это огромное достижение.
В российский прокат лента вышла 30 сентября.
В "Титане" рассказывают о девушке по имени Алексия (Агата Руссель), которой в детстве из-за травмы, полученной в автокатастрофе, установили титановую пластину на череп. Спустя годы с ней начинают происходить странные вещи.
94-я церемония награждения премией "Оскар" состоится 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе.