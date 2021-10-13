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Хоррор "Титан" выдвинули на "Оскар" от Франции

Хоррор "Титан" выдвинули на "Оскар" от Франции - РИА Новости, 13.10.2021

Хоррор "Титан" выдвинули на "Оскар" от Франции

Хоррор Джулии Дюкорно "Титан", получивший в этом году "Золотую пальмовую ветвь" на кинофестивале в Каннах, выдвинули на премию "Оскар" от Франции, сообщает Le... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T18:54

2021-10-13T18:54

2021-10-13T18:54

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Хоррор Джулии Дюкорно "Титан", получивший в этом году "Золотую пальмовую ветвь" на кинофестивале в Каннах, выдвинули на премию "Оскар" от Франции, сообщает Le Monde. Отборочная комиссия, организованная Национальным центром кинематографии и анимации (CNC), после серии слушаний приняла решение, что именно "Титан" будет представлять Францию на следующей церемонии вручения "Оскара". Картина Дюкорно обошла фильм "Событие" Одри Диван, удостоенный главного приза на 78-м Венецианском кинофестивале, а также криминальную драму "Северный бастион" Седрика Хименеса. В издании IndieWire отмечают, что после триумфа в Каннах "Титан" получил восторженные отзывы от публики. Им также заинтересовались прокатчики из США — фильм показали в 525 кинотеатрах страны. После второго уикенда хоррор собрал более одного миллиона долларов внутри родной Франции и более 3,6 миллионов по всему миру. Для франкоязычного фильма это огромное достижение. В российский прокат лента вышла 30 сентября. В "Титане" рассказывают о девушке по имени Алексия (Агата Руссель), которой в детстве из-за травмы, полученной в автокатастрофе, установили титановую пластину на череп. Спустя годы с ней начинают происходить странные вещи. 94-я церемония награждения премией "Оскар" состоится 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе.

https://ria.ru/20210930/kino-1752377569.html

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оскар (премия), новости культуры, кино и сериалы, сша, лос-анджелес, канны