https://ria.ru/20211026/sochi-1756299412.html

На горнолыжном курорте в Сочи подготовили развлечения для межсезонья

На горнолыжном курорте в Сочи подготовили развлечения для межсезонья - РИА Новости, 26.10.2021

На горнолыжном курорте в Сочи подготовили развлечения для межсезонья

В горах Сочи с 8 ноября по 15 декабря будет проходить "Осень на высоте", сообщает пресс-служба курорта "Роза Хутор". РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T20:24

2021-10-26T20:24

2021-10-26T20:24

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В горах Сочи с 8 ноября по 15 декабря будет проходить "Осень на высоте", сообщает пресс-служба курорта "Роза Хутор".Главной событийной площадкой фестиваля впервые станет Горный парк 1600. Там будут установлены мачты с красочными буддийскими флагами. Гости курорта смогут сделать здесь фото, пройтись по лабиринтам из камней и ударить в гонг для исполнения желаний. В программе "Осень на высоте" участвуют кафе и рестораны курорта, музей Археологии, этнопарк "Моя Россия". На курорте подчеркнули, что соблюдают все требования региональных властей и Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. С 8 по 30 ноября, в преддверии зимнего сезона, на "Розе Хутор" запланирована профилактика подъемников "Олимпия", "Заповедный лес" и "Кавказский экспресс". В этот период будет работать канатка "Стрела".

https://ria.ru/20211021/sochi-1755614601.html

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