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Туризм
https://ria.ru/20211026/sochi-1756299412.html
На горнолыжном курорте в Сочи подготовили развлечения для межсезонья
На горнолыжном курорте в Сочи подготовили развлечения для межсезонья - РИА Новости, 26.10.2021
На горнолыжном курорте в Сочи подготовили развлечения для межсезонья
В горах Сочи с 8 ноября по 15 декабря будет проходить "Осень на высоте", сообщает пресс-служба курорта "Роза Хутор". РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T20:24
2021-10-26T20:24
туризм
краснодарский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
роза хутор
новости - туризм
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туризм
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В горах Сочи с 8 ноября по 15 декабря будет проходить "Осень на высоте", сообщает пресс-служба курорта "Роза Хутор".Главной событийной площадкой фестиваля впервые станет Горный парк 1600. Там будут установлены мачты с красочными буддийскими флагами. Гости курорта смогут сделать здесь фото, пройтись по лабиринтам из камней и ударить в гонг для исполнения желаний. В программе "Осень на высоте" участвуют кафе и рестораны курорта, музей Археологии, этнопарк "Моя Россия". На курорте подчеркнули, что соблюдают все требования региональных властей и Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. С 8 по 30 ноября, в преддверии зимнего сезона, на "Розе Хутор" запланирована профилактика подъемников "Олимпия", "Заповедный лес" и "Кавказский экспресс". В этот период будет работать канатка "Стрела".
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краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), роза хутор, новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
20:24 26.10.2021
 
На горнолыжном курорте в Сочи подготовили развлечения для межсезонья

На курорте "Роза Хутор" рассказали о подготовке к зимнему сезону

© РИА Новости / Светлана БаеваВысокогорные качели и мост над пропастью
Высокогорные качели и мост над пропастью - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Светлана Баева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В горах Сочи с 8 ноября по 15 декабря будет проходить "Осень на высоте", сообщает пресс-служба курорта "Роза Хутор".
Главной событийной площадкой фестиваля впервые станет Горный парк 1600. Там будут установлены мачты с красочными буддийскими флагами. Гости курорта смогут сделать здесь фото, пройтись по лабиринтам из камней и ударить в гонг для исполнения желаний.
В программе "Осень на высоте" участвуют кафе и рестораны курорта, музей Археологии, этнопарк "Моя Россия".
На курорте подчеркнули, что соблюдают все требования региональных властей и Роспотребнадзора по профилактике COVID-19.
С 8 по 30 ноября, в преддверии зимнего сезона, на "Розе Хутор" запланирована профилактика подъемников "Олимпия", "Заповедный лес" и "Кавказский экспресс". В этот период будет работать канатка "Стрела".
Скоростной электропоезд Ласточка в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 16:06Туризм
Сочи примет более ста тысяч туристов в ноябрьские выходные
 
ТуризмКраснодарский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Роза ХуторНовости - ТуризмтуристыТуризмкуда поехать в выходныекуда поехатькуда можно лететь
 
 
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