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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211026/smertnost-1756250659.html
Украина побила суточный рекорд смертности от коронавируса
Украина побила суточный рекорд смертности от коронавируса - РИА Новости, 26.10.2021
Украина побила суточный рекорд смертности от коронавируса
На Украине за сутки зафиксировано 19 120 случаев заражения коронавирусом и 734 летальных исходов, что является самым большим числом с начала пандемии, следует... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T10:10
2021-10-26T10:42
распространение коронавируса
в мире
украина
херсонская область
днепропетровская область
коронавирус в россии
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КИЕВ, 26 окт – РИА Новости. На Украине за сутки зафиксировано 19 120 случаев заражения коронавирусом и 734 летальных исходов, что является самым большим числом с начала пандемии, следует из официальных данных министерства здравоохранения.По данным ведомства, обнародованным на его странице в Facebook по состоянию на вторник, за все время с начала пандемии коронавирус выявили у 2,803 миллиона граждан, из них выздоровели 2,39 миллиона, умерли 64 936 человек.Всего на Украине сделано более 16 миллионов прививок, более 7 миллионов граждан получили две дозы вакцины. За минувшие сутки было вакцинировано почти 255 тысяч человек.По данным главы минздрава Украины Виктора Ляшко за период вакцинации в стране умерли 119 человек, которые в течение месяца получили прививку от коронавируса."Сто девятнадцать (умерли - ред.). Это количество людей, у которых в течение месяца после укола зафиксированы серьезные неблагоприятные события после иммунизации, в том числе летальные случаи. Но эта цифра ни о чем. Если вы посмотрите на количество людей, которые умирают на Украине за определенный период времени… К примеру, от инсульта каждые шесть минут умирает человек. И он может произойти у пожилого человека, который пришел за прививкой, и в очереди за прививкой, и через пять минут после него", - сказал Ляшко в интервью интернет-изданию "Украинская правда", опубликованном во вторник.С 23 сентября Украина перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина из-за ухудшения эпидситуации. С 15 октября в "красную" зону по COVID-19 попала Херсонская область. Также с 18 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 начал действовать на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. Позднее в "красную зону" перешли еще Николаевская и Ровенская области. В "красной" зоне кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие места будут работать при условии 100% вакцинации работников учреждений и посетителей.Ранее кабинет министров Украины продлил "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 декабря. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".
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в мире, украина, херсонская область , днепропетровская область, коронавирус в россии
10:10 26.10.2021 (обновлено: 10:42 26.10.2021)
 
Украина побила суточный рекорд смертности от коронавируса

Украина побила суточный рекорд смертности от коронавируса с 734 летальными исходами

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Киеве
Автомобиль скорой помощи в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 окт – РИА Новости. На Украине за сутки зафиксировано 19 120 случаев заражения коронавирусом и 734 летальных исходов, что является самым большим числом с начала пандемии, следует из официальных данных министерства здравоохранения.
По данным ведомства, обнародованным на его странице в Facebook по состоянию на вторник, за все время с начала пандемии коронавирус выявили у 2,803 миллиона граждан, из них выздоровели 2,39 миллиона, умерли 64 936 человек.
Всего на Украине сделано более 16 миллионов прививок, более 7 миллионов граждан получили две дозы вакцины. За минувшие сутки было вакцинировано почти 255 тысяч человек.
По данным главы минздрава Украины Виктора Ляшко за период вакцинации в стране умерли 119 человек, которые в течение месяца получили прививку от коронавируса.
"Сто девятнадцать (умерли - ред.). Это количество людей, у которых в течение месяца после укола зафиксированы серьезные неблагоприятные события после иммунизации, в том числе летальные случаи. Но эта цифра ни о чем. Если вы посмотрите на количество людей, которые умирают на Украине за определенный период времени… К примеру, от инсульта каждые шесть минут умирает человек. И он может произойти у пожилого человека, который пришел за прививкой, и в очереди за прививкой, и через пять минут после него", - сказал Ляшко в интервью интернет-изданию "Украинская правда", опубликованном во вторник.
С 23 сентября Украина перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина из-за ухудшения эпидситуации. С 15 октября в "красную" зону по COVID-19 попала Херсонская область. Также с 18 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 начал действовать на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. Позднее в "красную зону" перешли еще Николаевская и Ровенская области. В "красной" зоне кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие места будут работать при условии 100% вакцинации работников учреждений и посетителей.
Ранее кабинет министров Украины продлил "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 декабря. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".
Врач и пациент в реанимации госпиталя для лечения больных Covid-19 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 02:00Сказано в эфире
Врач объяснил, чем нынешний вариант коронавируса опаснее предыдущих
 
Распространение коронавирусаВ миреУкраинаХерсонская областьДнепропетровская областьКоронавирус в России
 
 
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