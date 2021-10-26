https://ria.ru/20211026/smertnost-1756250659.html

Украина побила суточный рекорд смертности от коронавируса

Украина побила суточный рекорд смертности от коронавируса - РИА Новости, 26.10.2021

Украина побила суточный рекорд смертности от коронавируса

На Украине за сутки зафиксировано 19 120 случаев заражения коронавирусом и 734 летальных исходов, что является самым большим числом с начала пандемии, следует... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T10:10

2021-10-26T10:10

2021-10-26T10:42

распространение коронавируса

в мире

украина

херсонская область

днепропетровская область

коронавирус в россии

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КИЕВ, 26 окт – РИА Новости. На Украине за сутки зафиксировано 19 120 случаев заражения коронавирусом и 734 летальных исходов, что является самым большим числом с начала пандемии, следует из официальных данных министерства здравоохранения.По данным ведомства, обнародованным на его странице в Facebook по состоянию на вторник, за все время с начала пандемии коронавирус выявили у 2,803 миллиона граждан, из них выздоровели 2,39 миллиона, умерли 64 936 человек.Всего на Украине сделано более 16 миллионов прививок, более 7 миллионов граждан получили две дозы вакцины. За минувшие сутки было вакцинировано почти 255 тысяч человек.По данным главы минздрава Украины Виктора Ляшко за период вакцинации в стране умерли 119 человек, которые в течение месяца получили прививку от коронавируса."Сто девятнадцать (умерли - ред.). Это количество людей, у которых в течение месяца после укола зафиксированы серьезные неблагоприятные события после иммунизации, в том числе летальные случаи. Но эта цифра ни о чем. Если вы посмотрите на количество людей, которые умирают на Украине за определенный период времени… К примеру, от инсульта каждые шесть минут умирает человек. И он может произойти у пожилого человека, который пришел за прививкой, и в очереди за прививкой, и через пять минут после него", - сказал Ляшко в интервью интернет-изданию "Украинская правда", опубликованном во вторник.С 23 сентября Украина перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина из-за ухудшения эпидситуации. С 15 октября в "красную" зону по COVID-19 попала Херсонская область. Также с 18 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 начал действовать на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. Позднее в "красную зону" перешли еще Николаевская и Ровенская области. В "красной" зоне кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие места будут работать при условии 100% вакцинации работников учреждений и посетителей.Ранее кабинет министров Украины продлил "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 декабря. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".

https://radiosputnik.ria.ru/20211026/kovid-1756171569.html

украина

херсонская область

днепропетровская область

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