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Гитарист Guns N’ Roses пожаловался на трудности после воссоединения группы
Гитарист Guns N’ Roses пожаловался на трудности после воссоединения группы - РИА Новости, 26.10.2021
Гитарист Guns N’ Roses пожаловался на трудности после воссоединения группы
Слэш (Сол Хадсон), гитарист Guns N’ Roses, в интервью Audacy пожаловался на проблемы, которые произошли после воссоединения американской хард-рок группы в 2016... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T01:15
2021-10-26T01:15
2021-10-26T01:15
культура
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Слэш (Сол Хадсон), гитарист Guns N’ Roses, в интервью Audacy пожаловался на проблемы, которые произошли после воссоединения американской хард-рок группы в 2016 году.Недавно рокеры выпустили две новые песни "Absurd" и "Hard Skool", которые войдут в предстоящий EP "Hard Skool". Но оба трека не новые. Они были написаны в нулевых для альбома "Chinese Democracy" (2008), но не вошли в него. Теперь Хадсон сообщил, что несмотря на грядущий релиз, группа еще не начала работать над новым материалом.Релиз "Hard Skool" состоится 25 февраля. Он станет первым новым альбомом, созданным лидерами Guns N’ Roses Экслом Роузом, Слэшем и Даффом Маккаганом с 1991 года. Слэш и Маккаган воссоединились с группой в 2016 году. Оба музыканта покинули ее в 1993 году после выхода пятого студийного альбома "The Spaghetti Incident?".Помимо новостей о Guns N 'Roses, Слэш недавно анонсировал свой новый альбом, записанный при участии участии Майлза Кеннеди и The Conspirators. Он будет называться "4" и выйдет 11 февраля 2022 года.
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guns n' roses, новости культуры, музыка
Гитарист Guns N’ Roses пожаловался на трудности после воссоединения группы
Гитарист Guns N’ Roses пожаловался на трудности после воссоединения группы
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.
Слэш (Сол Хадсон), гитарист Guns N’ Roses, в интервью Audacy пожаловался
на проблемы, которые произошли после воссоединения американской хард-рок группы в 2016 году.
Недавно рокеры выпустили две новые песни "Absurd" и "Hard Skool", которые войдут в предстоящий EP "Hard Skool". Но оба трека не новые. Они были написаны в нулевых для альбома "Chinese Democracy" (2008), но не вошли в него.
Теперь Хадсон сообщил, что несмотря на грядущий релиз, группа еще не начала работать над новым материалом.
"Что касается новой музыки от нас, мы пока даже не дошли до того момента, чтобы сесть и что-то написать, — сказал Слэш. — Ранее мы создали много материала, который какое-то время лежал без дела. Так что теперь нам надо будет приложить усилия".
Релиз "Hard Skool" состоится 25 февраля. Он станет первым новым альбомом, созданным лидерами Guns N’ Roses Экслом Роузом, Слэшем и Даффом Маккаганом с 1991 года. Слэш и Маккаган воссоединились с группой в 2016 году. Оба музыканта покинули ее в 1993 году после выхода пятого студийного альбома "The Spaghetti Incident?".
Помимо новостей о Guns N 'Roses, Слэш недавно анонсировал свой новый альбом, записанный при участии участии Майлза Кеннеди и The Conspirators. Он будет называться "4" и выйдет 11 февраля 2022 года.