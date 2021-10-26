Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211026/slash-1756114798.html
Гитарист Guns N’ Roses пожаловался на трудности после воссоединения группы
Гитарист Guns N’ Roses пожаловался на трудности после воссоединения группы - РИА Новости, 26.10.2021
Гитарист Guns N’ Roses пожаловался на трудности после воссоединения группы
Слэш (Сол Хадсон), гитарист Guns N’ Roses, в интервью Audacy пожаловался на проблемы, которые произошли после воссоединения американской хард-рок группы в 2016... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T01:15
2021-10-26T01:15
культура
guns n' roses
новости культуры
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151188/06/1511880624_0:0:4109:2311_1920x0_80_0_0_fff9d9d5bf7f1c48079acaf1eec83b6d.jpg
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Слэш (Сол Хадсон), гитарист Guns N’ Roses, в интервью Audacy пожаловался на проблемы, которые произошли после воссоединения американской хард-рок группы в 2016 году.Недавно рокеры выпустили две новые песни "Absurd" и "Hard Skool", которые войдут в предстоящий EP "Hard Skool". Но оба трека не новые. Они были написаны в нулевых для альбома "Chinese Democracy" (2008), но не вошли в него. Теперь Хадсон сообщил, что несмотря на грядущий релиз, группа еще не начала работать над новым материалом.Релиз "Hard Skool" состоится 25 февраля. Он станет первым новым альбомом, созданным лидерами Guns N’ Roses Экслом Роузом, Слэшем и Даффом Маккаганом с 1991 года. Слэш и Маккаган воссоединились с группой в 2016 году. Оба музыканта покинули ее в 1993 году после выхода пятого студийного альбома "The Spaghetti Incident?".Помимо новостей о Guns N 'Roses, Слэш недавно анонсировал свой новый альбом, записанный при участии участии Майлза Кеннеди и The Conspirators. Он будет называться "4" и выйдет 11 февраля 2022 года.
https://ria.ru/20211023/music-1755816590.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151188/06/1511880624_0:0:4109:3081_1920x0_80_0_0_aa3db847816e7b3ea7196094c572bda9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
guns n' roses, новости культуры, музыка
01:15 26.10.2021
 
Гитарист Guns N’ Roses пожаловался на трудности после воссоединения группы

Гитарист Guns N’ Roses пожаловался на трудности после воссоединения группы

© GEORGES GOBET / AFPСол Хадсон
Сол Хадсон
© GEORGES GOBET / AFP
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Слэш (Сол Хадсон), гитарист Guns N’ Roses, в интервью Audacy пожаловался на проблемы, которые произошли после воссоединения американской хард-рок группы в 2016 году.
Недавно рокеры выпустили две новые песни "Absurd" и "Hard Skool", которые войдут в предстоящий EP "Hard Skool". Но оба трека не новые. Они были написаны в нулевых для альбома "Chinese Democracy" (2008), но не вошли в него.
Теперь Хадсон сообщил, что несмотря на грядущий релиз, группа еще не начала работать над новым материалом.

"Что касается новой музыки от нас, мы пока даже не дошли до того момента, чтобы сесть и что-то написать, — сказал Слэш. — Ранее мы создали много материала, который какое-то время лежал без дела. Так что теперь нам надо будет приложить усилия".

Релиз "Hard Skool" состоится 25 февраля. Он станет первым новым альбомом, созданным лидерами Guns N’ Roses Экслом Роузом, Слэшем и Даффом Маккаганом с 1991 года. Слэш и Маккаган воссоединились с группой в 2016 году. Оба музыканта покинули ее в 1993 году после выхода пятого студийного альбома "The Spaghetti Incident?".
Помимо новостей о Guns N 'Roses, Слэш недавно анонсировал свой новый альбом, записанный при участии участии Майлза Кеннеди и The Conspirators. Он будет называться "4" и выйдет 11 февраля 2022 года.
Elton John - Always Love You
23 октября, 07:59Культура
Элтон Джон, The Weeknd и Кристина Агилера: музыкальные новинки недели
 
КультураGuns N' RosesНовости культурыМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39На рынке во Владивостоке произошел крупный пожар
04:19В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к России
04:15Мошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?
04:14Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде Оксфорда
04:08Эксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19
03:46Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироваться
03:31У северных Курил произошло землетрясение
03:26Биолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользы
03:16Эксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2
03:15Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля
03:07"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с Британией
03:00Ученые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходов
03:00Юрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканами
02:38Bloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"
02:16В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатов
02:15Специалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХ
02:15Иммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболеть
01:54При стрельбе в Айдахо погибли два человека
01:46Международная "тройка" по Судану объявила ультиматум военным
01:36Возле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы
Лента новостейМолния
На рынке во Владивостоке произошел крупный пожарВ Раде пословицей описали, как втереться в доверие к РоссииМошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде ОксфордаЭксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироватьсяУ северных Курил произошло землетрясениеБиолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользыЭксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с БританиейУченые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходовЮрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканамиBloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатовСпециалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХИммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболетьПри стрельбе в Айдахо погибли два человекаМеждународная "тройка" по Судану объявила ультиматум военнымВозле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы