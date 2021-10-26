https://ria.ru/20211026/slash-1756114798.html

Гитарист Guns N’ Roses пожаловался на трудности после воссоединения группы

Гитарист Guns N’ Roses пожаловался на трудности после воссоединения группы - РИА Новости, 26.10.2021

Гитарист Guns N’ Roses пожаловался на трудности после воссоединения группы

Слэш (Сол Хадсон), гитарист Guns N’ Roses, в интервью Audacy пожаловался на проблемы, которые произошли после воссоединения американской хард-рок группы в 2016... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T01:15

2021-10-26T01:15

2021-10-26T01:15

культура

guns n' roses

новости культуры

музыка

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Слэш (Сол Хадсон), гитарист Guns N’ Roses, в интервью Audacy пожаловался на проблемы, которые произошли после воссоединения американской хард-рок группы в 2016 году.Недавно рокеры выпустили две новые песни "Absurd" и "Hard Skool", которые войдут в предстоящий EP "Hard Skool". Но оба трека не новые. Они были написаны в нулевых для альбома "Chinese Democracy" (2008), но не вошли в него. Теперь Хадсон сообщил, что несмотря на грядущий релиз, группа еще не начала работать над новым материалом.Релиз "Hard Skool" состоится 25 февраля. Он станет первым новым альбомом, созданным лидерами Guns N’ Roses Экслом Роузом, Слэшем и Даффом Маккаганом с 1991 года. Слэш и Маккаган воссоединились с группой в 2016 году. Оба музыканта покинули ее в 1993 году после выхода пятого студийного альбома "The Spaghetti Incident?".Помимо новостей о Guns N 'Roses, Слэш недавно анонсировал свой новый альбом, записанный при участии участии Майлза Кеннеди и The Conspirators. Он будет называться "4" и выйдет 11 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20211023/music-1755816590.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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guns n' roses, новости культуры, музыка