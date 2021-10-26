https://ria.ru/20211026/siriya-1756399024.html
При обстреле боевиками провинции Идлиб ранены двое сирийских военных
При обстреле боевиками провинции Идлиб ранены двое сирийских военных - РИА Новости, 26.10.2021
При обстреле боевиками провинции Идлиб ранены двое сирийских военных
Двое сирийских военнослужащих получили ранения в провинции Идлиб в результате минометных обстрелов, произведенных террористами из района Афес по позициям... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T22:09
2021-10-26T22:09
2021-10-26T22:10
война в сирии
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Двое сирийских военнослужащих получили ранения в провинции Идлиб в результате минометных обстрелов, произведенных террористами из района Афес по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Эд-Дуйр, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить."В провинции Идлиб в результате минометных обстрелов, произведенных террористами из района Афес по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Эд-Дуйр, двое сирийских военнослужащих получили ранения", - сообщил Кулить на брифинге.Кулить сообщил, что террористы группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 9 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 9 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра"*. В провинции Идлиб зарегистрировано 5 обстрелов, в провинции Алеппо – 2 обстрела, в провинции Латакия – 2 обстрела", - сказал Кулить.* Запрещенная в России террористическая группировка
https://ria.ru/20211016/siriya-1754859898.html
https://ria.ru/20211025/siriya-1756219292.html
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в мире, сирия, идлиб (мухафаза), джабхат ан-нусра, россия
22:09 26.10.2021 (обновлено: 22:10 26.10.2021)
При обстреле боевиками провинции Идлиб ранены двое сирийских военных
Боевики обстреляли позиции сирийской армии в провинции Идлиб, двое военных ранены