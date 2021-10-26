Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211026/siriya-1756399024.html
При обстреле боевиками провинции Идлиб ранены двое сирийских военных
При обстреле боевиками провинции Идлиб ранены двое сирийских военных - РИА Новости, 26.10.2021
При обстреле боевиками провинции Идлиб ранены двое сирийских военных
Двое сирийских военнослужащих получили ранения в провинции Идлиб в результате минометных обстрелов, произведенных террористами из района Афес по позициям... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T22:09
2021-10-26T22:10
война в сирии
в мире
сирия
идлиб (мухафаза)
джабхат ан-нусра
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565067997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0be78180a202d37525c6626117fb67f5.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Двое сирийских военнослужащих получили ранения в провинции Идлиб в результате минометных обстрелов, произведенных террористами из района Афес по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Эд-Дуйр, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить."В провинции Идлиб в результате минометных обстрелов, произведенных террористами из района Афес по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Эд-Дуйр, двое сирийских военнослужащих получили ранения", - сообщил Кулить на брифинге.Кулить сообщил, что террористы группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 9 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 9 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра"*. В провинции Идлиб зарегистрировано 5 обстрелов, в провинции Алеппо – 2 обстрела, в провинции Латакия – 2 обстрела", - сказал Кулить.* Запрещенная в России террористическая группировка
https://ria.ru/20211016/siriya-1754859898.html
https://ria.ru/20211025/siriya-1756219292.html
сирия
идлиб (мухафаза)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565067997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_801ad3565d4267bd47d1fdc425ca8ad0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сирия, идлиб (мухафаза), джабхат ан-нусра, россия
22:09 26.10.2021 (обновлено: 22:10 26.10.2021)
 
При обстреле боевиками провинции Идлиб ранены двое сирийских военных

Боевики обстреляли позиции сирийской армии в провинции Идлиб, двое военных ранены

© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Боевики ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Двое сирийских военнослужащих получили ранения в провинции Идлиб в результате минометных обстрелов, произведенных террористами из района Афес по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Эд-Дуйр, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
"В провинции Идлиб в результате минометных обстрелов, произведенных террористами из района Афес по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Эд-Дуйр, двое сирийских военнослужащих получили ранения", - сообщил Кулить на брифинге.
Совместное патрулирование трассы Алеппо-Латакия в Идлибе - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября, 15:15Война в Сирии
Меркель назвала ситуацию в Сирии напряженной
Кулить сообщил, что террористы группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 9 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 9 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра"*. В провинции Идлиб зарегистрировано 5 обстрелов, в провинции Алеппо – 2 обстрела, в провинции Латакия – 2 обстрела", - сказал Кулить.
* Запрещенная в России террористическая группировка
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 22:03Война в Сирии
СВУ взорвалось перед колонной российских военных в Сирии
 
Война в СирииВ миреСирияИдлиб (мухафаза)Джабхат ан-НусраРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Глава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в Судане
04:49Украинцам посоветовали запасаться навозом
04:49СМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной
04:28Байден обрушился с критикой на Трампа
04:20Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму
02:24СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту
Лента новостейМолния
Глава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в СуданеУкраинцам посоветовали запасаться навозомСМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной Байден обрушился с критикой на ТрампаПопулярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердцаЭксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером СуданаНутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурмуСМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту