https://ria.ru/20211026/siriya-1756399024.html

При обстреле боевиками провинции Идлиб ранены двое сирийских военных

При обстреле боевиками провинции Идлиб ранены двое сирийских военных - РИА Новости, 26.10.2021

При обстреле боевиками провинции Идлиб ранены двое сирийских военных

Двое сирийских военнослужащих получили ранения в провинции Идлиб в результате минометных обстрелов, произведенных террористами из района Афес по позициям... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T22:09

2021-10-26T22:09

2021-10-26T22:10

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Двое сирийских военнослужащих получили ранения в провинции Идлиб в результате минометных обстрелов, произведенных террористами из района Афес по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Эд-Дуйр, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить."В провинции Идлиб в результате минометных обстрелов, произведенных террористами из района Афес по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Эд-Дуйр, двое сирийских военнослужащих получили ранения", - сообщил Кулить на брифинге.Кулить сообщил, что террористы группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 9 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 9 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра"*. В провинции Идлиб зарегистрировано 5 обстрелов, в провинции Алеппо – 2 обстрела, в провинции Латакия – 2 обстрела", - сказал Кулить.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20211016/siriya-1754859898.html

https://ria.ru/20211025/siriya-1756219292.html

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в мире, сирия, идлиб (мухафаза), джабхат ан-нусра, россия