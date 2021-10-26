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В Севастополе туристы начали массово бронировать отели на праздники
В Севастополе туристы начали массово бронировать отели на праздники - РИА Новости, 26.10.2021
В Севастополе туристы начали массово бронировать отели на праздники
Власти Севастополя фиксируют повышение спроса на отдых в отелях города на период нерабочих дней, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:25
2021-10-26T15:25
2021-10-26T15:25
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Власти Севастополя фиксируют повышение спроса на отдых в отелях города на период нерабочих дней, сообщил губернатор Михаил Развожаев.В эфире телеканала "Россия 24" он отметил, что туристов "в другое время, конечно, мы очень любим и всегда ждем в городе", но сейчас "мы вынуждены были принять решение и ограничить доступ тех, кто не позаботился о собственной безопасности".По словам губернатора, рост заболеваемости в Севастополе все еще продолжается, и нерабочие дни должны стать возможностью сделать паузу и оборвать цепочки контактов. Именно в этих целях на въездах в город с 30 октября будут установлены блокпосты, добавил Развожаев.
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В Севастополе туристы начали массово бронировать отели на праздники
Губернатор: массовое бронирование в отелях на нерабочие дни фиксируется в Севастополе