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Туризм
https://ria.ru/20211026/sevastopol-1756269402.html
В Севастополе туристы начали массово бронировать отели на праздники
В Севастополе туристы начали массово бронировать отели на праздники - РИА Новости, 26.10.2021
В Севастополе туристы начали массово бронировать отели на праздники
Власти Севастополя фиксируют повышение спроса на отдых в отелях города на период нерабочих дней, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:25
2021-10-26T15:25
туризм
севастополь
новости - туризм
михаил развожаев
туристы
туризм
куда поехать в выходные
куда поехать
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Власти Севастополя фиксируют повышение спроса на отдых в отелях города на период нерабочих дней, сообщил губернатор Михаил Развожаев.В эфире телеканала "Россия 24" он отметил, что туристов "в другое время, конечно, мы очень любим и всегда ждем в городе", но сейчас "мы вынуждены были принять решение и ограничить доступ тех, кто не позаботился о собственной безопасности".По словам губернатора, рост заболеваемости в Севастополе все еще продолжается, и нерабочие дни должны стать возможностью сделать паузу и оборвать цепочки контактов. Именно в этих целях на въездах в город с 30 октября будут установлены блокпосты, добавил Развожаев.
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севастополь, новости - туризм, михаил развожаев, туристы, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать, коронавирус в россии, отдых на море, куда можно лететь
15:25 26.10.2021
 
В Севастополе туристы начали массово бронировать отели на праздники

Губернатор: массовое бронирование в отелях на нерабочие дни фиксируется в Севастополе

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаВид на набережную из отеля "Севастополь" в Севастополе
Вид на набережную из отеля Севастополь в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Власти Севастополя фиксируют повышение спроса на отдых в отелях города на период нерабочих дней, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В эфире телеканала "Россия 24" он отметил, что туристов "в другое время, конечно, мы очень любим и всегда ждем в городе", но сейчас "мы вынуждены были принять решение и ограничить доступ тех, кто не позаботился о собственной безопасности".
По словам губернатора, рост заболеваемости в Севастополе все еще продолжается, и нерабочие дни должны стать возможностью сделать паузу и оборвать цепочки контактов. Именно в этих целях на въездах в город с 30 октября будут установлены блокпосты, добавил Развожаев.
Блокпост из-за коронавируса на въезде в Севастополь - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
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