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На въезде в Севастополь установят блокпосты из-за ситуации с COVID-19

На въезде в Севастополь установят блокпосты из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021

На въезде в Севастополь установят блокпосты из-за ситуации с COVID-19

С 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с COVID-19 на въезде в Севастополь установят блокпосты, заявил на аппаратном совещании губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T13:22

2021-10-25T13:22

2021-10-25T14:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости. С 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с COVID-19 на въезде в Севастополь установят блокпосты, заявил на аппаратном совещании губернатор Михаил Развожаев.Тех, кто не соблюдает эти требования, будут возвращать обратно, добавил губернатор. По его словам, эта мера вводится только на неделю, чтобы не допустить массового наплыва туристов в город."Дальше переходим в обычный режим", — сказал Развожаев.По его словам, ситуация с COVID-19 в городе остается напряженной, требуется дополнительно создавать коечный фонд. На время нерабочих дней в Севастополе закроют театры, кино, спортзалы, салоны красоты, парикмахерские, а также кафе, рестораны и другие предприятия общепита, кроме тех, что работают навынос. Продовольственные магазины останутся открытыми.За минувшие сутки в городе выявили 328 новых случаев COVID-19. Общее число заразившихся за все время пандемии приближается к 37 тысячам, 1269 пациентов умерли.

севастополь

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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