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На въезде в Севастополь установят блокпосты из-за ситуации с COVID-19
На въезде в Севастополь установят блокпосты из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021
На въезде в Севастополь установят блокпосты из-за ситуации с COVID-19
С 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с COVID-19 на въезде в Севастополь установят блокпосты, заявил на аппаратном совещании губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T13:22
2021-10-25T13:22
2021-10-25T14:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости. С 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с COVID-19 на въезде в Севастополь установят блокпосты, заявил на аппаратном совещании губернатор Михаил Развожаев.Тех, кто не соблюдает эти требования, будут возвращать обратно, добавил губернатор. По его словам, эта мера вводится только на неделю, чтобы не допустить массового наплыва туристов в город."Дальше переходим в обычный режим", — сказал Развожаев.По его словам, ситуация с COVID-19 в городе остается напряженной, требуется дополнительно создавать коечный фонд. На время нерабочих дней в Севастополе закроют театры, кино, спортзалы, салоны красоты, парикмахерские, а также кафе, рестораны и другие предприятия общепита, кроме тех, что работают навынос. Продовольственные магазины останутся открытыми.За минувшие сутки в городе выявили 328 новых случаев COVID-19. Общее число заразившихся за все время пандемии приближается к 37 тысячам, 1269 пациентов умерли.
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РИА Новости
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общество, севастополь, здоровье - общество, коронавирус в россии, новости - туризм, туризм
13:22 25.10.2021 (обновлено: 14:54 25.10.2021)
На въезде в Севастополь установят блокпосты из-за ситуации с COVID-19
На въезде в Севастополь с 30 октября по 7 ноября выставят блокпосты для контроля QR-кодов
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости
. С 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с COVID-19 на въезде в Севастополь
установят блокпосты, заявил на аппаратном совещании губернатор Михаил Развожаев
.
"В период нерабочих дней предлагаю установить пункты контроля на въезде в город. Блокпосты, которые у нас были в прошлом году. Их цель — контроль на въезде у приезжающих людей QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании", — пояснил он.
Тех, кто не соблюдает эти требования, будут возвращать обратно, добавил губернатор. По его словам, эта мера вводится только на неделю, чтобы не допустить массового наплыва туристов в город.
"Дальше переходим в обычный режим", — сказал Развожаев.
По его словам, ситуация с COVID-19 в городе остается напряженной, требуется дополнительно создавать коечный фонд.
На время нерабочих дней в Севастополе закроют театры, кино, спортзалы, салоны красоты, парикмахерские, а также кафе, рестораны и другие предприятия общепита, кроме тех, что работают навынос. Продовольственные магазины останутся открытыми.
За минувшие сутки в городе выявили 328 новых случаев COVID-19
. Общее число заразившихся за все время пандемии приближается к 37 тысячам, 1269 пациентов умерли.