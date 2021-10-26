https://ria.ru/20211026/saransk-1756302652.html

На жителя Саранска, выкинувшего котенка с седьмого этажа, завели дело

На жителя Саранска, выкинувшего котенка с седьмого этажа, завели дело - РИА Новости, 26.10.2021

На жителя Саранска, выкинувшего котенка с седьмого этажа, завели дело

Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили на жителя Саранска, выкинувшего котенка с 7 этажа, животное погибло, сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:01

2021-10-26T14:01

2021-10-26T14:04

происшествия

саранск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика мордовия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт — РИА Новости. Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили на жителя Саранска, выкинувшего котенка с 7 этажа, животное погибло, сообщает пресс-служба МВД по Мордовии.Сообщение о том, что неизвестный выбросил с окна квартиры, расположенной на 7 этаже дома по проспекту 70-летия Октября, котенка, поступило в полицию в конце сентября. Животное, находящееся в бессознательном состоянии, обнаружила прохожая. В ветеринарной клинике было установлено, что котенок находится в коме, а полученные при падении травмы несовместимы с жизнью. От полученных травм котенок скончался спустя непродолжительное время."В ходе проводимых оперативных мероприятий сотрудники полиции установили жителя квартиры, из окна которой было выброшено животное. Как пояснил хозяин жилища, бездомного котенка днем принесла его сожительница. Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, выразил недовольство по этому поводу, указав, чтобы она отнесла его обратно на улицу. Девушка отказалась, в результате он взял питомца и выкинул его в окно", - говорится в сообщении.В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью, ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

https://ria.ru/20210331/kotenok-1603574618.html

https://ria.ru/20210806/sobaka-1744710206.html

саранск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саранск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика мордовия, россия