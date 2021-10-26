https://ria.ru/20211026/saransk-1756302652.html
На жителя Саранска, выкинувшего котенка с седьмого этажа, завели дело
На жителя Саранска, выкинувшего котенка с седьмого этажа, завели дело - РИА Новости, 26.10.2021
На жителя Саранска, выкинувшего котенка с седьмого этажа, завели дело
Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили на жителя Саранска, выкинувшего котенка с 7 этажа, животное погибло, сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:01
2021-10-26T14:01
2021-10-26T14:04
происшествия
саранск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика мордовия
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт — РИА Новости. Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили на жителя Саранска, выкинувшего котенка с 7 этажа, животное погибло, сообщает пресс-служба МВД по Мордовии.Сообщение о том, что неизвестный выбросил с окна квартиры, расположенной на 7 этаже дома по проспекту 70-летия Октября, котенка, поступило в полицию в конце сентября. Животное, находящееся в бессознательном состоянии, обнаружила прохожая. В ветеринарной клинике было установлено, что котенок находится в коме, а полученные при падении травмы несовместимы с жизнью. От полученных травм котенок скончался спустя непродолжительное время."В ходе проводимых оперативных мероприятий сотрудники полиции установили жителя квартиры, из окна которой было выброшено животное. Как пояснил хозяин жилища, бездомного котенка днем принесла его сожительница. Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, выразил недовольство по этому поводу, указав, чтобы она отнесла его обратно на улицу. Девушка отказалась, в результате он взял питомца и выкинул его в окно", - говорится в сообщении.В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью, ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
https://ria.ru/20210331/kotenok-1603574618.html
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происшествия, саранск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика мордовия, россия
14:01 26.10.2021 (обновлено: 14:04 26.10.2021)
На жителя Саранска, выкинувшего котенка с седьмого этажа, завели дело
Против жителя Саранска, выкинувшего котенка с седьмого этажа, возбудили уголовное дело