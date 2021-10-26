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Рогозин обсудит с замглавы НАСА снятие санкций с предприятий "Роскосмоса"
Рогозин обсудит с замглавы НАСА снятие санкций с предприятий "Роскосмоса" - РИА Новости, 26.10.2021
Рогозин обсудит с замглавы НАСА снятие санкций с предприятий "Роскосмоса"
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в интервью РИА Новости, что снятие санкций США с предприятий российской ракетно-космической отрасли станет... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T10:19
2021-10-26T10:19
2021-10-26T11:16
сша
дубай (город)
дмитрий рогозин
наса
роскосмос
космос - риа наука
центр управления полетами
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ДУБАЙ, 26 окт - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в интервью РИА Новости, что снятие санкций США с предприятий российской ракетно-космической отрасли станет одной из тем его встречи с заместителем главы НАСА Пэм Мелрой."Мы постоянно с ними об этом говорим. Помните знаменитую фразу древнеримского политика, которой он завершал любую речь "Карфаген должен быть разрушен"? Вот и мы на каждых переговорах с коллегами из НАСА заявляем, что Карфаген должен быть разрушен: для плодотворного сотрудничества санкции нужно снять", - сказал глава "Роскосмоса".По его словам, американская сторона плавно движется в сторону снятия санкцией.Рогозин и Мелрой в эти дни находятся в Дубае, где проходит Международный астронавтический конгресс.Предприятия "Роскосмоса" впервые попали под санкции США в декабре 2020 года: в списке оказались Ракетно-космический центр "Прогресс" и головной научный институт госкорпорации - ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).Читайте полный текст интервью >>>
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сша, дубай (город), дмитрий рогозин, наса, роскосмос, космос - риа наука, центр управления полетами
10:19 26.10.2021 (обновлено: 11:16 26.10.2021)
Рогозин обсудит с замглавы НАСА снятие санкций с предприятий "Роскосмоса"
Рогозин обсудит с замглавы НАСА Мелрой снятие санкций с предприятий "Роскосмоса"