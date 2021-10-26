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https://ria.ru/20211026/sanktsii-1756251658.html
Рогозин обсудит с замглавы НАСА снятие санкций с предприятий "Роскосмоса"
Рогозин обсудит с замглавы НАСА снятие санкций с предприятий "Роскосмоса" - РИА Новости, 26.10.2021
Рогозин обсудит с замглавы НАСА снятие санкций с предприятий "Роскосмоса"
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в интервью РИА Новости, что снятие санкций США с предприятий российской ракетно-космической отрасли станет... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T10:19
2021-10-26T11:16
сша
дубай (город)
дмитрий рогозин
наса
роскосмос
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ДУБАЙ, 26 окт - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в интервью РИА Новости, что снятие санкций США с предприятий российской ракетно-космической отрасли станет одной из тем его встречи с заместителем главы НАСА Пэм Мелрой."Мы постоянно с ними об этом говорим. Помните знаменитую фразу древнеримского политика, которой он завершал любую речь "Карфаген должен быть разрушен"? Вот и мы на каждых переговорах с коллегами из НАСА заявляем, что Карфаген должен быть разрушен: для плодотворного сотрудничества санкции нужно снять", - сказал глава "Роскосмоса".По его словам, американская сторона плавно движется в сторону снятия санкцией.Рогозин и Мелрой в эти дни находятся в Дубае, где проходит Международный астронавтический конгресс.Предприятия "Роскосмоса" впервые попали под санкции США в декабре 2020 года: в списке оказались Ракетно-космический центр "Прогресс" и головной научный институт госкорпорации - ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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сша, дубай (город), дмитрий рогозин, наса, роскосмос, космос - риа наука, центр управления полетами
10:19 26.10.2021 (обновлено: 11:16 26.10.2021)
 
Рогозин обсудит с замглавы НАСА снятие санкций с предприятий "Роскосмоса"

Рогозин обсудит с замглавы НАСА Мелрой снятие санкций с предприятий "Роскосмоса"

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ДУБАЙ, 26 окт - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в интервью РИА Новости, что снятие санкций США с предприятий российской ракетно-космической отрасли станет одной из тем его встречи с заместителем главы НАСА Пэм Мелрой.
"Мы постоянно с ними об этом говорим. Помните знаменитую фразу древнеримского политика, которой он завершал любую речь "Карфаген должен быть разрушен"? Вот и мы на каждых переговорах с коллегами из НАСА заявляем, что Карфаген должен быть разрушен: для плодотворного сотрудничества санкции нужно снять", - сказал глава "Роскосмоса".
По его словам, американская сторона плавно движется в сторону снятия санкцией.
Рогозин и Мелрой в эти дни находятся в Дубае, где проходит Международный астронавтический конгресс.
Предприятия "Роскосмоса" впервые попали под санкции США в декабре 2020 года: в списке оказались Ракетно-космический центр "Прогресс" и головной научный институт госкорпорации - ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).
Читайте полный текст интервью >>>
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 10:06Наука
Рогозин назвал приоритеты "Роскосмоса"
 
СШАДубай (город)Дмитрий РогозинНАСАРоскосмосКосмос - РИА НаукаЦентр управления полетами
 
 
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