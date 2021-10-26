https://ria.ru/20211026/samoizolyatsiya-1756355406.html

В Саратовской области вводят самоизоляцию для непривитых старше 60 лет

В Саратовской области вводят самоизоляцию для непривитых старше 60 лет - РИА Новости, 26.10.2021

В Саратовской области вводят самоизоляцию для непривитых старше 60 лет

Правительство Саратовской области с 1 ноября вводит самоизоляцию для непривитых граждан старше 60 лет, работающих этой возрастной категории переведут на... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T17:33

2021-10-26T17:33

2021-10-26T17:49

саратовская область

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

валерий радаев

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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САРАТОВ, 26 окт - РИА Новости. Правительство Саратовской области с 1 ноября вводит самоизоляцию для непривитых граждан старше 60 лет, работающих этой возрастной категории переведут на удаленку для проведения вакцинации, сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин."Принято решение об установлении режима самоизоляции для граждан старше 60 лет. Исключение составляют случаи обращения за медицинской помощью, возникновения прямой угрозы жизни и здоровью и другие… Руководителям органов исполнительной власти области, областных государственных учреждений и предприятий необходимо обеспечить перевод на дистанционную (удаленную) работу… работающих граждан старше 60 лет в течение четырех недель для вакцинации против коронавирусной инфекции и формирования иммунитета", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.Он отметил, что остальным работодателям в регионе также рекомендовано обеспечить перевод работников старше 60 лет на дистанционную работу на четыре недели для проведения вакцинации против COVID-19."Ограничительные меры не распространяются на граждан, которые перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, и вакцинированных граждан", - уточнил вице-губернатор.Правительство области в марте прошлого года ввело в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. В регионе с 11 октября введена обязательная вакцинация от коронавируса для чиновников, работников социальной сферы и сферы услуг. С 25 октября в регионе введены QR-коды для входа на объекты культуры, а с 29 октября - в бассейны, фитнес-центры, кальянные, предприятия общественного питания и на спортивные мероприятия. Губернатор Валерий Радаев установил в области с 27 по 29 октября нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты в дополнение к периоду нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, которые установлены по всей стране указом президента.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 98 733 случая заражения коронавирусом, в том числе рекордные 483 за последние сутки, скончались 3 706 пациентов с COVID-19, выздоровели 87 945.

https://ria.ru/20211026/minzdrav-1756344466.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратовская область, общество, здоровье - общество, валерий радаев, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии