17:33 26.10.2021 (обновлено: 17:49 26.10.2021)
В Саратовской области вводят самоизоляцию для непривитых старше 60 лет
В Саратовской области с 1 ноября вводят самоизоляцию для непривитых жителей старше 60 лет
САРАТОВ, 26 окт - РИА Новости. Правительство Саратовской области с 1 ноября вводит самоизоляцию для непривитых граждан старше 60 лет, работающих этой возрастной категории переведут на удаленку для проведения вакцинации, сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин.
"Принято решение об установлении режима самоизоляции для граждан старше 60 лет. Исключение составляют случаи обращения за медицинской помощью, возникновения прямой угрозы жизни и здоровью и другие… Руководителям органов исполнительной власти области, областных государственных учреждений и предприятий необходимо обеспечить перевод на дистанционную (удаленную) работу… работающих граждан старше 60 лет в течение четырех недель для вакцинации против коронавирусной инфекции и формирования иммунитета", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что остальным работодателям в регионе также рекомендовано обеспечить перевод работников старше 60 лет на дистанционную работу на четыре недели для проведения вакцинации против COVID-19.
"Ограничительные меры не распространяются на граждан, которые перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, и вакцинированных граждан", - уточнил вице-губернатор.
Правительство области в марте прошлого года ввело в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. В регионе с 11 октября введена обязательная вакцинация от коронавируса для чиновников, работников социальной сферы и сферы услуг. С 25 октября в регионе введены QR-коды для входа на объекты культуры, а с 29 октября - в бассейны, фитнес-центры, кальянные, предприятия общественного питания и на спортивные мероприятия. Губернатор Валерий Радаев установил в области с 27 по 29 октября нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты в дополнение к периоду нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, которые установлены по всей стране указом президента.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 98 733 случая заражения коронавирусом, в том числе рекордные 483 за последние сутки, скончались 3 706 пациентов с COVID-19, выздоровели 87 945.
Опрос
Вы соблюдаете на работе антиковидные меры?