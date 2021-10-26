Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211026/samoizolyatsiya-1756355406.html
В Саратовской области вводят самоизоляцию для непривитых старше 60 лет
В Саратовской области вводят самоизоляцию для непривитых старше 60 лет - РИА Новости, 26.10.2021
В Саратовской области вводят самоизоляцию для непривитых старше 60 лет
Правительство Саратовской области с 1 ноября вводит самоизоляцию для непривитых граждан старше 60 лет, работающих этой возрастной категории переведут на... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:33
2021-10-26T17:49
саратовская область
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
валерий радаев
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601984351_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_0760efa228811585dad73c411093b370.jpg
САРАТОВ, 26 окт - РИА Новости. Правительство Саратовской области с 1 ноября вводит самоизоляцию для непривитых граждан старше 60 лет, работающих этой возрастной категории переведут на удаленку для проведения вакцинации, сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин."Принято решение об установлении режима самоизоляции для граждан старше 60 лет. Исключение составляют случаи обращения за медицинской помощью, возникновения прямой угрозы жизни и здоровью и другие… Руководителям органов исполнительной власти области, областных государственных учреждений и предприятий необходимо обеспечить перевод на дистанционную (удаленную) работу… работающих граждан старше 60 лет в течение четырех недель для вакцинации против коронавирусной инфекции и формирования иммунитета", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.Он отметил, что остальным работодателям в регионе также рекомендовано обеспечить перевод работников старше 60 лет на дистанционную работу на четыре недели для проведения вакцинации против COVID-19."Ограничительные меры не распространяются на граждан, которые перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, и вакцинированных граждан", - уточнил вице-губернатор.Правительство области в марте прошлого года ввело в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. В регионе с 11 октября введена обязательная вакцинация от коронавируса для чиновников, работников социальной сферы и сферы услуг. С 25 октября в регионе введены QR-коды для входа на объекты культуры, а с 29 октября - в бассейны, фитнес-центры, кальянные, предприятия общественного питания и на спортивные мероприятия. Губернатор Валерий Радаев установил в области с 27 по 29 октября нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты в дополнение к периоду нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, которые установлены по всей стране указом президента.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 98 733 случая заражения коронавирусом, в том числе рекордные 483 за последние сутки, скончались 3 706 пациентов с COVID-19, выздоровели 87 945.
https://ria.ru/20211026/minzdrav-1756344466.html
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601984351_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_cc89b9c4230ca78aed04ddfccf9dcc6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саратовская область, общество, здоровье - общество, валерий радаев, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:33 26.10.2021 (обновлено: 17:49 26.10.2021)
 
В Саратовской области вводят самоизоляцию для непривитых старше 60 лет

В Саратовской области с 1 ноября вводят самоизоляцию для непривитых жителей старше 60 лет

© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкГорода России. Саратов
Города России. Саратов - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Андрей Васильев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 26 окт - РИА Новости. Правительство Саратовской области с 1 ноября вводит самоизоляцию для непривитых граждан старше 60 лет, работающих этой возрастной категории переведут на удаленку для проведения вакцинации, сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин.
"Принято решение об установлении режима самоизоляции для граждан старше 60 лет. Исключение составляют случаи обращения за медицинской помощью, возникновения прямой угрозы жизни и здоровью и другие… Руководителям органов исполнительной власти области, областных государственных учреждений и предприятий необходимо обеспечить перевод на дистанционную (удаленную) работу… работающих граждан старше 60 лет в течение четырех недель для вакцинации против коронавирусной инфекции и формирования иммунитета", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.
Столики на закрытом из-за коронавирусных ограничений фуд-корте в торговом центре Columbus в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 16:42Распространение коронавируса
В Минздраве рассказали, чего не стоит делать в нерабочие дни
Он отметил, что остальным работодателям в регионе также рекомендовано обеспечить перевод работников старше 60 лет на дистанционную работу на четыре недели для проведения вакцинации против COVID-19.
"Ограничительные меры не распространяются на граждан, которые перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, и вакцинированных граждан", - уточнил вице-губернатор.
Правительство области в марте прошлого года ввело в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. В регионе с 11 октября введена обязательная вакцинация от коронавируса для чиновников, работников социальной сферы и сферы услуг. С 25 октября в регионе введены QR-коды для входа на объекты культуры, а с 29 октября - в бассейны, фитнес-центры, кальянные, предприятия общественного питания и на спортивные мероприятия. Губернатор Валерий Радаев установил в области с 27 по 29 октября нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты в дополнение к периоду нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, которые установлены по всей стране указом президента.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 98 733 случая заражения коронавирусом, в том числе рекордные 483 за последние сутки, скончались 3 706 пациентов с COVID-19, выздоровели 87 945.
Опрос
Вы соблюдаете на работе антиковидные меры?
Проголосовали:
24 октября, 09:24
 
Распространение коронавирусаСаратовская областьОбществоЗдоровье - ОбществоВалерий РадаевКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Глава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в Судане
04:49Украинцам посоветовали запасаться навозом
04:49СМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной
04:28Байден обрушился с критикой на Трампа
04:20Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму
02:24СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту
Лента новостейМолния
Глава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в СуданеУкраинцам посоветовали запасаться навозомСМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной Байден обрушился с критикой на ТрампаПопулярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердцаЭксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером СуданаНутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурмуСМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту