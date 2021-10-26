https://ria.ru/20211026/rubl-1756236384.html

Рубль укрепился к доллару и евро

Рубль укрепился к доллару и евро - РИА Новости, 26.10.2021

Рубль укрепился к доллару и евро

Рубль начал торги с укрепления к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T07:17

2021-10-26T07:17

2021-10-26T09:11

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

brent

московская биржа

цены на нефть

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Рубль начал торги с укрепления к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" на 07:07 мск подешевела на семь копеек, до 69,64 рубля. Европейская — упала на 11 копеек и теперь стоит 80,79 рубля.Январский фьючерс на нефть марки Brent повысился на 0,19 процента, до 85,33 доллара за баррель.Сырье дорожает после отката накануне, вызванного ожиданиями переговоров Ирана и ЕС, а также заявлениями вице-премьера Александра Новака о необходимости сохранить наращивание добычи. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на топливо.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рубль, brent, московская биржа, цены на нефть