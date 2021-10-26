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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211026/rubl-1756236384.html
Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль укрепился к доллару и евро - РИА Новости, 26.10.2021
Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль начал торги с укрепления к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T07:17
2021-10-26T09:11
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
brent
московская биржа
цены на нефть
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Рубль начал торги с укрепления к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" на 07:07 мск подешевела на семь копеек, до 69,64 рубля. Европейская — упала на 11 копеек и теперь стоит 80,79 рубля.Январский фьючерс на нефть марки Brent повысился на 0,19 процента, до 85,33 доллара за баррель.Сырье дорожает после отката накануне, вызванного ожиданиями переговоров Ирана и ЕС, а также заявлениями вице-премьера Александра Новака о необходимости сохранить наращивание добычи. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на топливо.
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экономика, рубль, brent, московская биржа, цены на нефть
07:17 26.10.2021 (обновлено: 09:11 26.10.2021)
 
Рубль укрепился к доллару и евро

Рубль перешел к укреплению к доллару и продолжил слегка расти к евро

© Depositphotos / valphotoКурс рубля
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Depositphotos / valphoto
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Рубль начал торги с укрепления к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Американская валюта расчетами "завтра" на 07:07 мск подешевела на семь копеек, до 69,64 рубля. Европейская — упала на 11 копеек и теперь стоит 80,79 рубля.
Январский фьючерс на нефть марки Brent повысился на 0,19 процента, до 85,33 доллара за баррель.
Сырье дорожает после отката накануне, вызванного ожиданиями переговоров Ирана и ЕС, а также заявлениями вице-премьера Александра Новака о необходимости сохранить наращивание добычи. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на топливо.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 02:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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