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Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль укрепился к доллару и евро - РИА Новости, 26.10.2021
Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль начал торги с укрепления к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T07:17
2021-10-26T07:17
2021-10-26T09:11
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
brent
московская биржа
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Рубль начал торги с укрепления к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" на 07:07 мск подешевела на семь копеек, до 69,64 рубля. Европейская — упала на 11 копеек и теперь стоит 80,79 рубля.Январский фьючерс на нефть марки Brent повысился на 0,19 процента, до 85,33 доллара за баррель.Сырье дорожает после отката накануне, вызванного ожиданиями переговоров Ирана и ЕС, а также заявлениями вице-премьера Александра Новака о необходимости сохранить наращивание добычи. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на топливо.
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экономика, рубль, brent, московская биржа, цены на нефть
07:17 26.10.2021 (обновлено: 09:11 26.10.2021)
Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль перешел к укреплению к доллару и продолжил слегка расти к евро