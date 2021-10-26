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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211026/rubl-1756227407.html
Стало понятно, что случится с рублем в следующем году
Финансист рассказал, что готовит рублю следующий год - РИА Новости, 26.10.2021
Стало понятно, что случится с рублем в следующем году
Рубль, скорее всего, останется одной из самых привлекательных высокодоходных валют в следующем году, этому буду способствовать внутренние условия денежной... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T01:15
2021-10-26T01:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Рубль, скорее всего, останется одной из самых привлекательных высокодоходных валют в следующем году, этому буду способствовать внутренние условия денежной политики, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.Он отмечает, что при условии замедления инфляции, рубль войдёт в полосу роста реальной доходности. Если будет реализован сценарий начала цикла смягчения, на рынок облигаций вернутся нерезиденты.Собеседник агентства также назвал факторы сдерживания роста рубля. Из внутренних — бюджетное правило, которое, фактически, нивелирует рост доходов от дорожающей нефти.На рубль может давить политика ведущих центральных банков. ФРС, Банк Англии и ЕЦБ готовятся к ужесточению денежной политики.Впрочем, аналитик высказал мнение, что год сложится "более спокойным в экономическом и политическом плане"."Рубль в этом смысле выгодно отличается от подавляющего большинства валют своей высокой доходностью, низкой долговой нагрузкой России и отсутствием двойного дефицита бюджета и счёта текущих операций. Поэтому смотрим в будущий год с надеждой, если не на существенное укрепление рубля, то на его относительную стабильность в диапазоне около 70,0-73,0 за доллар с незначительными отклонениями в течение года", — заключил Кочетков.
https://ria.ru/20211025/valyuta-1755903058.html
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экономика, рубль, доллар, сша, англия, федеральная резервная система сша, ецб, андрей кочетков, россия
01:15 26.10.2021 (обновлено: 01:17 26.10.2021)
 
Финансист рассказал, что готовит рублю следующий год

Аналитик Кочетков: в 2022 году рубль останется одной из самых высокодоходных валют

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Рубль, скорее всего, останется одной из самых привлекательных высокодоходных валют в следующем году, этому буду способствовать внутренние условия денежной политики, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
"В 2022 году ставка российского Центробанка будет достаточно высокой. Предложений с подобной доходностью в мире весьма мало, а значит рубль будет оставаться одной из самых привлекательных высокодоходных валют", — объяснил эксперт.
Он отмечает, что при условии замедления инфляции, рубль войдёт в полосу роста реальной доходности. Если будет реализован сценарий начала цикла смягчения, на рынок облигаций вернутся нерезиденты.
Собеседник агентства также назвал факторы сдерживания роста рубля. Из внутренних — бюджетное правило, которое, фактически, нивелирует рост доходов от дорожающей нефти.
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Впрочем, аналитик высказал мнение, что год сложится "более спокойным в экономическом и политическом плане".
"Рубль в этом смысле выгодно отличается от подавляющего большинства валют своей высокой доходностью, низкой долговой нагрузкой России и отсутствием двойного дефицита бюджета и счёта текущих операций. Поэтому смотрим в будущий год с надеждой, если не на существенное укрепление рубля, то на его относительную стабильность в диапазоне около 70,0-73,0 за доллар с незначительными отклонениями в течение года", — заключил Кочетков.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльДолларСШААнглияФедеральная резервная система СШАЕЦБАндрей КочетковРоссия
 
 
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