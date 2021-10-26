01:15 26.10.2021 (обновлено: 01:17 26.10.2021)
Финансист рассказал, что готовит рублю следующий год
Аналитик Кочетков: в 2022 году рубль останется одной из самых высокодоходных валют
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Рубль, скорее всего, останется одной из самых привлекательных высокодоходных валют в следующем году, этому буду способствовать внутренние условия денежной политики, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
"В 2022 году ставка российского Центробанка будет достаточно высокой. Предложений с подобной доходностью в мире весьма мало, а значит рубль будет оставаться одной из самых привлекательных высокодоходных валют", — объяснил эксперт.
Он отмечает, что при условии замедления инфляции, рубль войдёт в полосу роста реальной доходности. Если будет реализован сценарий начала цикла смягчения, на рынок облигаций вернутся нерезиденты.
Собеседник агентства также назвал факторы сдерживания роста рубля. Из внутренних — бюджетное правило, которое, фактически, нивелирует рост доходов от дорожающей нефти.
Впрочем, аналитик высказал мнение, что год сложится "более спокойным в экономическом и политическом плане".
"Рубль в этом смысле выгодно отличается от подавляющего большинства валют своей высокой доходностью, низкой долговой нагрузкой России и отсутствием двойного дефицита бюджета и счёта текущих операций. Поэтому смотрим в будущий год с надеждой, если не на существенное укрепление рубля, то на его относительную стабильность в диапазоне около 70,0-73,0 за доллар с незначительными отклонениями в течение года", — заключил Кочетков.
23 октября, 09:30Эксперт допустил укрепление доллара до 73 рублей к концу года