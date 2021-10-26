https://ria.ru/20211026/rubl-1756227407.html

Стало понятно, что случится с рублем в следующем году

Финансист рассказал, что готовит рублю следующий год - РИА Новости, 26.10.2021

Стало понятно, что случится с рублем в следующем году

Рубль, скорее всего, останется одной из самых привлекательных высокодоходных валют в следующем году, этому буду способствовать внутренние условия денежной... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T01:15

2021-10-26T01:15

2021-10-26T01:17

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Рубль, скорее всего, останется одной из самых привлекательных высокодоходных валют в следующем году, этому буду способствовать внутренние условия денежной политики, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.Он отмечает, что при условии замедления инфляции, рубль войдёт в полосу роста реальной доходности. Если будет реализован сценарий начала цикла смягчения, на рынок облигаций вернутся нерезиденты.Собеседник агентства также назвал факторы сдерживания роста рубля. Из внутренних — бюджетное правило, которое, фактически, нивелирует рост доходов от дорожающей нефти.На рубль может давить политика ведущих центральных банков. ФРС, Банк Англии и ЕЦБ готовятся к ужесточению денежной политики.Впрочем, аналитик высказал мнение, что год сложится "более спокойным в экономическом и политическом плане"."Рубль в этом смысле выгодно отличается от подавляющего большинства валют своей высокой доходностью, низкой долговой нагрузкой России и отсутствием двойного дефицита бюджета и счёта текущих операций. Поэтому смотрим в будущий год с надеждой, если не на существенное укрепление рубля, то на его относительную стабильность в диапазоне около 70,0-73,0 за доллар с незначительными отклонениями в течение года", — заключил Кочетков.

https://ria.ru/20211025/valyuta-1755903058.html

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экономика, рубль, доллар, сша, англия, федеральная резервная система сша, ецб, андрей кочетков, россия