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Под Оксфордом зарезали россиянина

Под Оксфордом зарезали россиянина - РИА Новости, 26.10.2021

Под Оксфордом зарезали россиянина

Россиянин Леонид Лабошин, работавший в Оксфордском университете, погиб в результате нападения в городе Ботли к западу от Оксфорда, заявили в полиции долины... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T04:14

2021-10-26T04:14

2021-10-26T10:16

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ЛОНДОН, 26 окт — РИА Новости. Россиянин Леонид Лабошин, работавший в Оксфордском университете, погиб в результате нападения в городе Ботли к западу от Оксфорда, заявили в полиции долины Темзы.Лабошин родился в Санкт-Петербурге и окончил СПбГУ. Позже его пригласили на работу в Оксфордский университет в качестве программиста, где он занимался проектами, связанными с ранним диагностированием и хирургическим лечением рака. Лабошину был 31 год."Леонид был невероятно чутким, умным и способным человеком. Он был заботливым и любящим сыном, братом и дядей. Любил играть на гитаре и учился играть на скрипке и пианино. Он любил музыку", — приводит полиция слова семьи погибшего.Ранее стало известно, что 17 октября на мужчину совершили нападение, от ножевых ранений он скончался на месте. После этого началось расследование, при этом личность погибшего на тот момент не стали раскрывать.По подозрению в убийстве задержали 33-летнего Юджина Комана. Позже ему предъявили обвинения в убийстве и хранении холодного оружия. Мотивы неизвестны.

https://radiosputnik.ria.ru/20211015/1754805251.html

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в мире, санкт-петербург, оксфорд, лондон, великобритания, оксфордский университет