https://ria.ru/20211026/rogozin-1756346551.html

Рогозин рассказал, как американские астронавты отнеслись к фильму "Вызов"

Рогозин рассказал, как американские астронавты отнеслись к фильму "Вызов" - РИА Новости, 26.10.2021

Рогозин рассказал, как американские астронавты отнеслись к фильму "Вызов"

Американские астронавты были сначала настроены к съемкам фильма "Вызов" ревниво и скептически, но потом "вписались" в проект, заявил во вторник гендиректор... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T16:55

2021-10-26T16:55

2021-10-26T17:26

наука

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Американские астронавты были сначала настроены к съемкам фильма "Вызов" ревниво и скептически, но потом "вписались" в проект, заявил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября для съемок первого в мировой истории художественного фильма в космосе - проекта "Вызов", осуществляемого совместно Первым каналом и Роскосмосом. Полет продлился 12 дней, 17 октября актриса и режиссер вернулись на Землю и сейчас проходят реабилитацию в Центре подготовки космонавтов. Реализовав проект, "Роскосмос" обогнал НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана, но отложили съемки."Я сегодня благодарил НАСА за поддержку этого проекта. Часть съемок проводилась на американском сегменте, и американцы, несмотря на сначала ревность и скепсис, потом вписались в этот проект", - сказал он на брифинге в МИА "Россия сегодня".Он похвалил сотрудников Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина за то, что смогли подготовить актрису и режиссера к полету за столь короткое время."Все кликуши и скептики, которые говорили, что вот, Юлия Пересильд, режиссер, их все эти 12 дней там будет тошнить, они будут в себя приходить. Ничего подобного, ребята вписались в общую работу экипажа с первой секунды, сразу после стыковки", - отметил Рогозин.

https://ria.ru/20211015/mks-1754757887.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211005/mks-1753211193.html

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дмитрий рогозин, космос - риа наука, культура, spacex, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс), земля, юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос