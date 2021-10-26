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Наука
https://ria.ru/20211026/rogozin-1756346551.html
Рогозин рассказал, как американские астронавты отнеслись к фильму "Вызов"
Рогозин рассказал, как американские астронавты отнеслись к фильму "Вызов" - РИА Новости, 26.10.2021
Рогозин рассказал, как американские астронавты отнеслись к фильму "Вызов"
Американские астронавты были сначала настроены к съемкам фильма "Вызов" ревниво и скептически, но потом "вписались" в проект, заявил во вторник гендиректор... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T16:55
2021-10-26T17:26
наука
дмитрий рогозин
космос - риа наука
культура
spacex
наса
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Американские астронавты были сначала настроены к съемкам фильма "Вызов" ревниво и скептически, но потом "вписались" в проект, заявил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября для съемок первого в мировой истории художественного фильма в космосе - проекта "Вызов", осуществляемого совместно Первым каналом и Роскосмосом. Полет продлился 12 дней, 17 октября актриса и режиссер вернулись на Землю и сейчас проходят реабилитацию в Центре подготовки космонавтов. Реализовав проект, "Роскосмос" обогнал НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана, но отложили съемки."Я сегодня благодарил НАСА за поддержку этого проекта. Часть съемок проводилась на американском сегменте, и американцы, несмотря на сначала ревность и скепсис, потом вписались в этот проект", - сказал он на брифинге в МИА "Россия сегодня".Он похвалил сотрудников Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина за то, что смогли подготовить актрису и режиссера к полету за столь короткое время."Все кликуши и скептики, которые говорили, что вот, Юлия Пересильд, режиссер, их все эти 12 дней там будет тошнить, они будут в себя приходить. Ничего подобного, ребята вписались в общую работу экипажа с первой секунды, сразу после стыковки", - отметил Рогозин.
https://ria.ru/20211015/mks-1754757887.html
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дмитрий рогозин, космос - риа наука, культура, spacex, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс), земля, юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос
16:55 26.10.2021 (обновлено: 17:26 26.10.2021)
 
Рогозин рассказал, как американские астронавты отнеслись к фильму "Вызов"

Рогозин заявил, что астронавты из США сначала были скептически настроены к фильму "Вызов"

© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и кинорежиссер Клим Шипенко во время пресс-конференции, посвященной возвращению экипажа корабля "Союз МС-18"
Актриса Юлия Пересильд, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и кинорежиссер Клим Шипенко во время пресс-конференции, посвященной возвращению экипажа корабля Союз МС-18 - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Роскосмос
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Американские астронавты были сначала настроены к съемкам фильма "Вызов" ревниво и скептически, но потом "вписались" в проект, заявил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября для съемок первого в мировой истории художественного фильма в космосе - проекта "Вызов", осуществляемого совместно Первым каналом и Роскосмосом. Полет продлился 12 дней, 17 октября актриса и режиссер вернулись на Землю и сейчас проходят реабилитацию в Центре подготовки космонавтов. Реализовав проект, "Роскосмос" обогнал НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана, но отложили съемки.
Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 15:44Культура
Потеря ориентации МКС не помешала съемкам фильма "Вызов"
"Я сегодня благодарил НАСА за поддержку этого проекта. Часть съемок проводилась на американском сегменте, и американцы, несмотря на сначала ревность и скепсис, потом вписались в этот проект", - сказал он на брифинге в МИА "Россия сегодня".
Он похвалил сотрудников Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина за то, что смогли подготовить актрису и режиссера к полету за столь короткое время.
"Все кликуши и скептики, которые говорили, что вот, Юлия Пересильд, режиссер, их все эти 12 дней там будет тошнить, они будут в себя приходить. Ничего подобного, ребята вписались в общую работу экипажа с первой секунды, сразу после стыковки", - отметил Рогозин.
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля Союз МС-19 - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 16:50В мире
В НАСА сообщили детали съемок фильма "Вызов" на МКС
 
НаукаДмитрий РогозинКосмос - РИА НаукаКультураSpaceXНАСАРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляЮлия ПересильдКлим ШипенкоПолет первого "киноэкипажа" в космос
 
 
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