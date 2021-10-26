16:55 26.10.2021 (обновлено: 17:26 26.10.2021)
Рогозин рассказал, как американские астронавты отнеслись к фильму "Вызов"
Рогозин заявил, что астронавты из США сначала были скептически настроены к фильму "Вызов"
© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и кинорежиссер Клим Шипенко во время пресс-конференции, посвященной возвращению экипажа корабля "Союз МС-18"
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Американские астронавты были сначала настроены к съемкам фильма "Вызов" ревниво и скептически, но потом "вписались" в проект, заявил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября для съемок первого в мировой истории художественного фильма в космосе - проекта "Вызов", осуществляемого совместно Первым каналом и Роскосмосом. Полет продлился 12 дней, 17 октября актриса и режиссер вернулись на Землю и сейчас проходят реабилитацию в Центре подготовки космонавтов. Реализовав проект, "Роскосмос" обогнал НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана, но отложили съемки.
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"Я сегодня благодарил НАСА за поддержку этого проекта. Часть съемок проводилась на американском сегменте, и американцы, несмотря на сначала ревность и скепсис, потом вписались в этот проект", - сказал он на брифинге в МИА "Россия сегодня".
Он похвалил сотрудников Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина за то, что смогли подготовить актрису и режиссера к полету за столь короткое время.
"Все кликуши и скептики, которые говорили, что вот, Юлия Пересильд, режиссер, их все эти 12 дней там будет тошнить, они будут в себя приходить. Ничего подобного, ребята вписались в общую работу экипажа с первой секунды, сразу после стыковки", - отметил Рогозин.
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