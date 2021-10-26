Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211026/rogozin-1756249601.html
Рогозин назвал приоритеты "Роскосмоса"
Рогозин назвал приоритеты "Роскосмоса" - РИА Новости, 26.10.2021
Рогозин назвал приоритеты "Роскосмоса"
Создание нового транспортного космического корабля в грузовой и пилотируемой версиях для обслуживания перспективной российской орбитальной станции является... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T10:06
2021-10-26T10:06
наука
дмитрий рогозин
ангара (ракета)
космос - риа наука
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149516/08/1495160850_0:34:2958:1697_1920x0_80_0_0_90f9bc4b9416025d2202ea7c94909dd1.jpg
ДУБАЙ, 26 окт - РИА Новости. Создание нового транспортного космического корабля в грузовой и пилотируемой версиях для обслуживания перспективной российской орбитальной станции является одной из задач "Роскосмоса", заявил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Для нас сейчас гораздо более важной задачей является создание современной транспортной системы для запуска грузов на низкие орбиты, то есть универсального корабля в грузовом и пилотируемом вариантах, которой сможет обслуживать новую российскую пилотируемую станцию", - рассказал Рогозин.По его словам, над проектом корабля работает Ракетно-космическая корпорация "Энергия" - производитель кораблей "Прогресс" и "Союз".Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что в "Энергии" прорабатывается вариант создания облегченной версии космического корабля "Орёл", получившей условное название "Орлёнок".Впоследствии Рогозин пояснял, что в новом корабле от "Орла" будет заимствовано не менее 90% компонентов, но он будет не четырехместный, а двухместный и будет весить 16 тонн. Этого достаточно, чтобы использовать для запусков корабля к Луне ракеты семейства "Ангара", ожидая момента, когда появится ракета сверхтяжелого класса, способная поднять базовую версию "Орла".
https://ria.ru/20211024/kosmos-1754179045.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149516/08/1495160850_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_bfad2694ffe13edd5e567511109a0e5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий рогозин, ангара (ракета), космос - риа наука, россия
10:06 26.10.2021
 
Рогозин назвал приоритеты "Роскосмоса"

Рогозин назвал создание нового космического корабля одним из приоритетов "Роскосмоса"

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДУБАЙ, 26 окт - РИА Новости. Создание нового транспортного космического корабля в грузовой и пилотируемой версиях для обслуживания перспективной российской орбитальной станции является одной из задач "Роскосмоса", заявил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Для нас сейчас гораздо более важной задачей является создание современной транспортной системы для запуска грузов на низкие орбиты, то есть универсального корабля в грузовом и пилотируемом вариантах, которой сможет обслуживать новую российскую пилотируемую станцию", - рассказал Рогозин.
По его словам, над проектом корабля работает Ракетно-космическая корпорация "Энергия" - производитель кораблей "Прогресс" и "Союз".
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что в "Энергии" прорабатывается вариант создания облегченной версии космического корабля "Орёл", получившей условное название "Орлёнок".
Впоследствии Рогозин пояснял, что в новом корабле от "Орла" будет заимствовано не менее 90% компонентов, но он будет не четырехместный, а двухместный и будет весить 16 тонн. Этого достаточно, чтобы использовать для запусков корабля к Луне ракеты семейства "Ангара", ожидая момента, когда появится ракета сверхтяжелого класса, способная поднять базовую версию "Орла".
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
24 октября, 09:00Туризм
Бесконечная красота: Земля из космоса
 
НаукаДмитрий РогозинАнгара (ракета)Космос - РИА НаукаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Глава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в Судане
04:49Украинцам посоветовали запасаться навозом
04:49СМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной
04:28Байден обрушился с критикой на Трампа
04:20Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму
02:24СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту
Лента новостейМолния
Глава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в СуданеУкраинцам посоветовали запасаться навозомСМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной Байден обрушился с критикой на ТрампаПопулярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердцаЭксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером СуданаНутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурмуСМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту