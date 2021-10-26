https://ria.ru/20211026/rogozin-1756249601.html

Рогозин назвал приоритеты "Роскосмоса"

Рогозин назвал приоритеты "Роскосмоса" - РИА Новости, 26.10.2021

Рогозин назвал приоритеты "Роскосмоса"

Создание нового транспортного космического корабля в грузовой и пилотируемой версиях для обслуживания перспективной российской орбитальной станции является... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T10:06

2021-10-26T10:06

2021-10-26T10:06

наука

дмитрий рогозин

ангара (ракета)

космос - риа наука

россия

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ДУБАЙ, 26 окт - РИА Новости. Создание нового транспортного космического корабля в грузовой и пилотируемой версиях для обслуживания перспективной российской орбитальной станции является одной из задач "Роскосмоса", заявил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Для нас сейчас гораздо более важной задачей является создание современной транспортной системы для запуска грузов на низкие орбиты, то есть универсального корабля в грузовом и пилотируемом вариантах, которой сможет обслуживать новую российскую пилотируемую станцию", - рассказал Рогозин.По его словам, над проектом корабля работает Ракетно-космическая корпорация "Энергия" - производитель кораблей "Прогресс" и "Союз".Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что в "Энергии" прорабатывается вариант создания облегченной версии космического корабля "Орёл", получившей условное название "Орлёнок".Впоследствии Рогозин пояснял, что в новом корабле от "Орла" будет заимствовано не менее 90% компонентов, но он будет не четырехместный, а двухместный и будет весить 16 тонн. Этого достаточно, чтобы использовать для запусков корабля к Луне ракеты семейства "Ангара", ожидая момента, когда появится ракета сверхтяжелого класса, способная поднять базовую версию "Орла".

https://ria.ru/20211024/kosmos-1754179045.html

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дмитрий рогозин, ангара (ракета), космос - риа наука, россия