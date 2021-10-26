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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20211026/remont-1756296532.html
В Иванове в частном секторе отремонтируют 69 дорог
В Иванове в частном секторе отремонтируют 69 дорог - РИА Новости, 26.10.2021
В Иванове в частном секторе отремонтируют 69 дорог
В Иванове впервые за несколько лет комплексно ремонтируют дороги в частном секторе города, в планах этого года привести в нормативное состояние 69 объектов,... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:36
2021-10-26T13:36
ивановская область
станислав воскресенский
жкх
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ИВАНОВО, 26 окт – РИА Новости. В Иванове впервые за несколько лет комплексно ремонтируют дороги в частном секторе города, в планах этого года привести в нормативное состояние 69 объектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Ремонт дорог частного сектора ведется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". На сегодняшний день из 69 объектов на 63-х уже уложен верхний слой асфальта, на половине объектов продолжаются работы по обустройству пути. Полностью работы на городских объектах завершат в первой половине ноября", – сообщил собеседник агентства.По его словам, общая протяженность ремонтируемых дорог в частном секторе составит почти 30 километров. На 15 улицах частного сектора в этом году предусмотрено строительство линий искусственного освещения.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский накануне во время посещения одного из объектов дорожного ремонта в Иванове поручил профильному департаменту совместно с администрацией города и жителями подготовить предложения в план дорожных работ в областном центре на 2022 год. Он также распорядился ускорить ремонты этого года. "Люди ждут, мы с вами весной это обсуждали. Мы в первый раз практически за 30 лет делаем дороги частного сектора. Поэтому правильно люди задают вопросы: когда закончите", – приводит пресс-служба слова Воскресенского.
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станислав воскресенский, жкх
13:36 26.10.2021
 

В Иванове в частном секторе отремонтируют 69 дорог

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабочие ремонтируют участок дороги в Москве
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 26 окт – РИА Новости. В Иванове впервые за несколько лет комплексно ремонтируют дороги в частном секторе города, в планах этого года привести в нормативное состояние 69 объектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Ремонт дорог частного сектора ведется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". На сегодняшний день из 69 объектов на 63-х уже уложен верхний слой асфальта, на половине объектов продолжаются работы по обустройству пути. Полностью работы на городских объектах завершат в первой половине ноября", – сообщил собеседник агентства.
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По его словам, общая протяженность ремонтируемых дорог в частном секторе составит почти 30 километров. На 15 улицах частного сектора в этом году предусмотрено строительство линий искусственного освещения.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский накануне во время посещения одного из объектов дорожного ремонта в Иванове поручил профильному департаменту совместно с администрацией города и жителями подготовить предложения в план дорожных работ в областном центре на 2022 год. Он также распорядился ускорить ремонты этого года. "Люди ждут, мы с вами весной это обсуждали. Мы в первый раз практически за 30 лет делаем дороги частного сектора. Поэтому правильно люди задают вопросы: когда закончите", – приводит пресс-служба слова Воскресенского.
 
Ивановская областьСтанислав ВоскресенскийЖКХ
 
 
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