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Оренбургская область
https://ria.ru/20211026/rekonstruktsiya-1756268956.html
В Оренбуржье реконструируют стадион "Динамо"
В Оренбуржье реконструируют стадион "Динамо" - РИА Новости, 26.10.2021
В Оренбуржье реконструируют стадион "Динамо"
В Оренбуржье пройдет реконструкция стадиона "Динамо", ремонт спортивной арены не проводился более 80 лет, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:51
2021-10-26T11:51
оренбургская область
денис паслер
реконструкция
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ОРЕНБУРГ, 26 окт - РИА Новости. В Оренбуржье пройдет реконструкция стадиона "Динамо", ремонт спортивной арены не проводился более 80 лет, сообщает пресс-служба регионального правительства.Глава региона Денис Паслер отметил, что "реконструкция стадиона "Динамо" - это социальный проект, который, безусловно, нужен жителям Оренбурга".Реконструкцию стадиона планирует выполнить компания "Руссоль"."Благодаря участию компании "Руссоль", ещё одним объектом в плохом состоянии в центре города станет меньше, а на его месте появится современный стадион. Социальное партнерство с крупным бизнесом - это возможность реализовать проекты, которые необходимы для формирования комфортной среды в наших территориях",- сказал губернатор.Пресс-служба сообщает, что работы по реконструкции уже начались - готовы первые эскизы. По предварительной оценке, потребуется ремонт северной и южной трибун, а также обустройство нового футбольного поля, беговых дорожек, освещения стадиона и другие работы.
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денис паслер, реконструкция
11:51 26.10.2021
 

В Оренбуржье реконструируют стадион "Динамо"

© Pixabay / phillipkoflerФутболисты
Футболисты - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Pixabay / phillipkofler
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ОРЕНБУРГ, 26 окт - РИА Новости. В Оренбуржье пройдет реконструкция стадиона "Динамо", ремонт спортивной арены не проводился более 80 лет, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава региона Денис Паслер отметил, что "реконструкция стадиона "Динамо" - это социальный проект, который, безусловно, нужен жителям Оренбурга".
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Реконструкцию стадиона планирует выполнить компания "Руссоль".
"Благодаря участию компании "Руссоль", ещё одним объектом в плохом состоянии в центре города станет меньше, а на его месте появится современный стадион. Социальное партнерство с крупным бизнесом - это возможность реализовать проекты, которые необходимы для формирования комфортной среды в наших территориях",- сказал губернатор.
Пресс-служба сообщает, что работы по реконструкции уже начались - готовы первые эскизы. По предварительной оценке, потребуется ремонт северной и южной трибун, а также обустройство нового футбольного поля, беговых дорожек, освещения стадиона и другие работы.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерРеконструкция
 
 
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