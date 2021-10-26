https://ria.ru/20211026/rekonstruktsiya-1756268956.html

В Оренбуржье реконструируют стадион "Динамо"

В Оренбуржье реконструируют стадион "Динамо" - РИА Новости, 26.10.2021

В Оренбуржье реконструируют стадион "Динамо"

В Оренбуржье пройдет реконструкция стадиона "Динамо", ремонт спортивной арены не проводился более 80 лет, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T11:51

2021-10-26T11:51

2021-10-26T11:51

оренбургская область

денис паслер

реконструкция

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ОРЕНБУРГ, 26 окт - РИА Новости. В Оренбуржье пройдет реконструкция стадиона "Динамо", ремонт спортивной арены не проводился более 80 лет, сообщает пресс-служба регионального правительства.Глава региона Денис Паслер отметил, что "реконструкция стадиона "Динамо" - это социальный проект, который, безусловно, нужен жителям Оренбурга".Реконструкцию стадиона планирует выполнить компания "Руссоль"."Благодаря участию компании "Руссоль", ещё одним объектом в плохом состоянии в центре города станет меньше, а на его месте появится современный стадион. Социальное партнерство с крупным бизнесом - это возможность реализовать проекты, которые необходимы для формирования комфортной среды в наших территориях",- сказал губернатор.Пресс-служба сообщает, что работы по реконструкции уже начались - готовы первые эскизы. По предварительной оценке, потребуется ремонт северной и южной трибун, а также обустройство нового футбольного поля, беговых дорожек, освещения стадиона и другие работы.

https://ria.ru/20210930/vosstanovlenie-1752508977.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис паслер, реконструкция