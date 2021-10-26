https://ria.ru/20211026/rekonstruktsiya-1756268956.html
В Оренбуржье реконструируют стадион "Динамо"
В Оренбуржье реконструируют стадион "Динамо" - РИА Новости, 26.10.2021
В Оренбуржье реконструируют стадион "Динамо"
В Оренбуржье пройдет реконструкция стадиона "Динамо", ремонт спортивной арены не проводился более 80 лет, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:51
2021-10-26T11:51
2021-10-26T11:51
оренбургская область
денис паслер
реконструкция
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ОРЕНБУРГ, 26 окт - РИА Новости. В Оренбуржье пройдет реконструкция стадиона "Динамо", ремонт спортивной арены не проводился более 80 лет, сообщает пресс-служба регионального правительства.Глава региона Денис Паслер отметил, что "реконструкция стадиона "Динамо" - это социальный проект, который, безусловно, нужен жителям Оренбурга".Реконструкцию стадиона планирует выполнить компания "Руссоль"."Благодаря участию компании "Руссоль", ещё одним объектом в плохом состоянии в центре города станет меньше, а на его месте появится современный стадион. Социальное партнерство с крупным бизнесом - это возможность реализовать проекты, которые необходимы для формирования комфортной среды в наших территориях",- сказал губернатор.Пресс-служба сообщает, что работы по реконструкции уже начались - готовы первые эскизы. По предварительной оценке, потребуется ремонт северной и южной трибун, а также обустройство нового футбольного поля, беговых дорожек, освещения стадиона и другие работы.
https://ria.ru/20210930/vosstanovlenie-1752508977.html
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денис паслер, реконструкция
ОРЕНБУРГ, 26 окт - РИА Новости. В Оренбуржье пройдет реконструкция стадиона "Динамо", ремонт спортивной арены не проводился более 80 лет, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава региона Денис Паслер
отметил, что "реконструкция стадиона "Динамо" - это социальный проект, который, безусловно, нужен жителям Оренбурга".
Реконструкцию стадиона планирует выполнить компания "Руссоль".
"Благодаря участию компании "Руссоль", ещё одним объектом в плохом состоянии в центре города станет меньше, а на его месте появится современный стадион. Социальное партнерство с крупным бизнесом - это возможность реализовать проекты, которые необходимы для формирования комфортной среды в наших территориях",- сказал губернатор.
Пресс-служба сообщает, что работы по реконструкции уже начались - готовы первые эскизы. По предварительной оценке, потребуется ремонт северной и южной трибун, а также обустройство нового футбольного поля, беговых дорожек, освещения стадиона и другие работы.