https://ria.ru/20211026/ramenskoe-1756238487.html
В Раменском под железнодорожной платформой нашли похожий на гранату предмет
В Раменском под железнодорожной платформой нашли похожий на гранату предмет - РИА Новости, 26.10.2021
В Раменском под железнодорожной платформой нашли похожий на гранату предмет
Предмет, похожий на гранату, найден под железнодорожной платформой "Быково" в подмосковном Раменском, сообщили РИА Новости во вторник в экстренных службах. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T08:19
2021-10-26T08:19
2021-10-26T10:01
происшествия
раменское
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Предмет, похожий на гранату, найден под железнодорожной платформой "Быково" в подмосковном Раменском, сообщили РИА Новости во вторник в экстренных службах.Предмет изъяли сотрудники ОВД. По предварительным данным, предмет похож на гранату Ф-1.В расписании движения фиксировались изменения. Как рассказали РИА Новости сотрудники станции, были отменены электрички Быково-Москва, но остальные поезда, в том числе останавливающиеся на станции, следовали по расписанию.В РЖД в свою очередь сообщили РИА Новости, что движение уже осуществляется в штатном режиме.
https://ria.ru/20211024/bryansk-1756044415.html
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происшествия, раменское
08:19 26.10.2021 (обновлено: 10:01 26.10.2021)
В Раменском под железнодорожной платформой нашли похожий на гранату предмет
Под железнодорожной платформой "Быково" в Раменском нашли похожий на гранату предмет