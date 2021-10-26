https://ria.ru/20211026/ramenskoe-1756238487.html

В Раменском под железнодорожной платформой нашли похожий на гранату предмет

В Раменском под железнодорожной платформой нашли похожий на гранату предмет - РИА Новости, 26.10.2021

В Раменском под железнодорожной платформой нашли похожий на гранату предмет

Предмет, похожий на гранату, найден под железнодорожной платформой "Быково" в подмосковном Раменском, сообщили РИА Новости во вторник в экстренных службах. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T08:19

2021-10-26T08:19

2021-10-26T10:01

происшествия

раменское

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Предмет, похожий на гранату, найден под железнодорожной платформой "Быково" в подмосковном Раменском, сообщили РИА Новости во вторник в экстренных службах.Предмет изъяли сотрудники ОВД. По предварительным данным, предмет похож на гранату Ф-1.В расписании движения фиксировались изменения. Как рассказали РИА Новости сотрудники станции, были отменены электрички Быково-Москва, но остальные поезда, в том числе останавливающиеся на станции, следовали по расписанию.В РЖД в свою очередь сообщили РИА Новости, что движение уже осуществляется в штатном режиме.

https://ria.ru/20211024/bryansk-1756044415.html

раменское

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, раменское