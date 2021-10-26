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В Ульяновской области приостановили работу ряда организаций в нерабочие дни
В Ульяновской области приостановили работу ряда организаций в нерабочие дни - РИА Новости, 26.10.2021
В Ульяновской области приостановили работу ряда организаций в нерабочие дни
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписал указ о приостановке работы ряда организаций в период с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T19:44
2021-10-26T19:44
распространение коронавируса
общество
работа
ульяновская область
алексей русских
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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САМАРА, 26 окт - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписал указ о приостановке работы ряда организаций в период с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее власти региона сообщили, что в нерабочие дни планируют запретить проведение массовых мероприятий, а также приостановить работу ряда организаций и предприятий, в том числе салонов красоты, фитнес-центров, непродовольственных магазинов и общепита."С 30 октября по 7 ноября в регионе будут действовать дополнительные ограничения. Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Русских", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в нерабочие дни будет приостановлена работа общественного питания, за исключением дистанционной торговли и обслуживания навынос. Также с 30 октября по 7 ноября в регионе не будут работать салоны красоты, косметические, массажные, СПА-салоны, солярии, сауны, бани, образовательные и физкультурно-спортивные организации.По информации пресс-службы, в обычном режиме продолжат работать медицинские учреждения, организации социального обслуживания и осуществляющие неотложные ремонтные и погрузо-разгрузочные работы. Из объектов розничной торговли деятельность продолжат аптеки, пункты мобильной связи, организации, реализующие продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости, ветеринарные клиники и специализированные магазины зоотоваров. Промышленные предприятия и организации непрерывного технологического процесса будут работать в штатном режиме.В Ульяновской области лабораторно подтвержден 92 846 случаев заражения, в том числе 515 за последние сутки, скончались 2 931 человек с COVID-19, выздоровели 82 087 человек.
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общество, работа, ульяновская область, алексей русских, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
19:44 26.10.2021
 
В Ульяновской области приостановили работу ряда организаций в нерабочие дни

Глава Ульяновской области подписал указ о запрете работы ряда организаций в нерабочие дни

© Fotolia / myskina6Вид Ульяновска
Вид Ульяновска - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Fotolia / myskina6
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САМАРА, 26 окт - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписал указ о приостановке работы ряда организаций в период с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее власти региона сообщили, что в нерабочие дни планируют запретить проведение массовых мероприятий, а также приостановить работу ряда организаций и предприятий, в том числе салонов красоты, фитнес-центров, непродовольственных магазинов и общепита.
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"С 30 октября по 7 ноября в регионе будут действовать дополнительные ограничения. Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Русских", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в нерабочие дни будет приостановлена работа общественного питания, за исключением дистанционной торговли и обслуживания навынос. Также с 30 октября по 7 ноября в регионе не будут работать салоны красоты, косметические, массажные, СПА-салоны, солярии, сауны, бани, образовательные и физкультурно-спортивные организации.
По информации пресс-службы, в обычном режиме продолжат работать медицинские учреждения, организации социального обслуживания и осуществляющие неотложные ремонтные и погрузо-разгрузочные работы. Из объектов розничной торговли деятельность продолжат аптеки, пункты мобильной связи, организации, реализующие продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости, ветеринарные клиники и специализированные магазины зоотоваров. Промышленные предприятия и организации непрерывного технологического процесса будут работать в штатном режиме.
В Ульяновской области лабораторно подтвержден 92 846 случаев заражения, в том числе 515 за последние сутки, скончались 2 931 человек с COVID-19, выздоровели 82 087 человек.
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