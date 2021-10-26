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В Ульяновской области приостановили работу ряда организаций в нерабочие дни

В Ульяновской области приостановили работу ряда организаций в нерабочие дни - РИА Новости, 26.10.2021

В Ульяновской области приостановили работу ряда организаций в нерабочие дни

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписал указ о приостановке работы ряда организаций в период с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T19:44

2021-10-26T19:44

2021-10-26T19:44

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САМАРА, 26 окт - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписал указ о приостановке работы ряда организаций в период с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее власти региона сообщили, что в нерабочие дни планируют запретить проведение массовых мероприятий, а также приостановить работу ряда организаций и предприятий, в том числе салонов красоты, фитнес-центров, непродовольственных магазинов и общепита."С 30 октября по 7 ноября в регионе будут действовать дополнительные ограничения. Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Русских", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в нерабочие дни будет приостановлена работа общественного питания, за исключением дистанционной торговли и обслуживания навынос. Также с 30 октября по 7 ноября в регионе не будут работать салоны красоты, косметические, массажные, СПА-салоны, солярии, сауны, бани, образовательные и физкультурно-спортивные организации.По информации пресс-службы, в обычном режиме продолжат работать медицинские учреждения, организации социального обслуживания и осуществляющие неотложные ремонтные и погрузо-разгрузочные работы. Из объектов розничной торговли деятельность продолжат аптеки, пункты мобильной связи, организации, реализующие продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости, ветеринарные клиники и специализированные магазины зоотоваров. Промышленные предприятия и организации непрерывного технологического процесса будут работать в штатном режиме.В Ульяновской области лабораторно подтвержден 92 846 случаев заражения, в том числе 515 за последние сутки, скончались 2 931 человек с COVID-19, выздоровели 82 087 человек.

https://ria.ru/20211026/minzdrav-1756344466.html

https://ria.ru/20211026/peskov-1756282683.html

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общество, работа, ульяновская область, алексей русских, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии