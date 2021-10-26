https://ria.ru/20211026/qualcomm-1756370140.html

В Qualcomm показали новые процессоры для смартфонов

В Qualcomm показали новые процессоры для смартфонов - РИА Новости, 26.10.2021

В Qualcomm показали новые процессоры для смартфонов

Компания Qualcomm представила несколько обновленных процессоров для мобильных устройств. Большинство из них поддерживают работу с 5G. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T18:35

2021-10-26T18:35

2021-10-26T18:43

наука

технологии

qualcomm

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Компания Qualcomm представила несколько обновленных процессоров для мобильных устройств. Большинство из них поддерживают работу с 5G.Среднеуровневый Snapdragon 778G получил приставку Plus. Процессор способен работать на частоте до 2,5 ГГц, а в качестве графического ядра используется видеоускоритель Adreno 642L. Чип выполнен по 6-нанометровому техпроцессу, поддерживает Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, экраны с частотой обновления до 144 Гц и камеры с разрешением до 64 Мп.Процессоры Snapdragon 480 и 680 также получили Plus в названии. И если первый поддерживает 5G, то второй нужен для смартфонов, работающих только с LTE. Хотя формально 680-й относится к более производительной 00-й серии, младший вариант гораздо мощнее благодаря графике Adreno 619.Наконец, абсолютно новый Snapdragon 695 5G пришел на смену Snapdragon 690. Чип поддерживает сети пятого поколения в диапазонах mmWave и sub-6 ГГц. Он работает с экранами с частотой до 120 Гц и камерами разрешением 32 Мп.Новые процессоры Qualcomm до конца 2021-го появятся в смартфонах Honor, Motorola, vivo, Xiaomi и других производителей.

https://ria.ru/20211020/pixel-1755356065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, qualcomm