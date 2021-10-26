https://ria.ru/20211026/qualcomm-1756370140.html
В Qualcomm показали новые процессоры для смартфонов
В Qualcomm показали новые процессоры для смартфонов - РИА Новости, 26.10.2021
В Qualcomm показали новые процессоры для смартфонов
Компания Qualcomm представила несколько обновленных процессоров для мобильных устройств. Большинство из них поддерживают работу с 5G. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:35
2021-10-26T18:35
2021-10-26T18:43
наука
технологии
qualcomm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756369615_0:0:836:470_1920x0_80_0_0_6a4d18b831b93ce8f56171089af1e254.png
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Компания Qualcomm представила несколько обновленных процессоров для мобильных устройств. Большинство из них поддерживают работу с 5G.Среднеуровневый Snapdragon 778G получил приставку Plus. Процессор способен работать на частоте до 2,5 ГГц, а в качестве графического ядра используется видеоускоритель Adreno 642L. Чип выполнен по 6-нанометровому техпроцессу, поддерживает Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, экраны с частотой обновления до 144 Гц и камеры с разрешением до 64 Мп.Процессоры Snapdragon 480 и 680 также получили Plus в названии. И если первый поддерживает 5G, то второй нужен для смартфонов, работающих только с LTE. Хотя формально 680-й относится к более производительной 00-й серии, младший вариант гораздо мощнее благодаря графике Adreno 619.Наконец, абсолютно новый Snapdragon 695 5G пришел на смену Snapdragon 690. Чип поддерживает сети пятого поколения в диапазонах mmWave и sub-6 ГГц. Он работает с экранами с частотой до 120 Гц и камерами разрешением 32 Мп.Новые процессоры Qualcomm до конца 2021-го появятся в смартфонах Honor, Motorola, vivo, Xiaomi и других производителей.
https://ria.ru/20211020/pixel-1755356065.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756369615_105:0:732:470_1920x0_80_0_0_674075d4014ce406b4887491e93f1d91.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, qualcomm
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Компания Qualcomm
представила несколько обновленных процессоров для мобильных устройств. Большинство из них поддерживают работу с 5G.
Среднеуровневый Snapdragon 778G получил приставку Plus. Процессор способен работать на частоте до 2,5 ГГц, а в качестве графического ядра используется видеоускоритель Adreno 642L. Чип выполнен по 6-нанометровому техпроцессу, поддерживает Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, экраны с частотой обновления до 144 Гц и камеры с разрешением до 64 Мп.
Процессоры Snapdragon 480 и 680 также получили Plus в названии. И если первый поддерживает 5G, то второй нужен для смартфонов, работающих только с LTE. Хотя формально 680-й относится к более производительной 00-й серии, младший вариант гораздо мощнее благодаря графике Adreno 619.
Наконец, абсолютно новый Snapdragon 695 5G пришел на смену Snapdragon 690. Чип поддерживает сети пятого поколения в диапазонах mmWave и sub-6 ГГц. Он работает с экранами с частотой до 120 Гц и камерами разрешением 32 Мп.
Новые процессоры Qualcomm до конца 2021-го появятся в смартфонах Honor, Motorola, vivo, Xiaomi и других производителей.