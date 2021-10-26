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В Дагестане с 28 октября введут QR-коды
В Дагестане с 28 октября введут QR-коды - РИА Новости, 26.10.2021
В Дагестане с 28 октября введут QR-коды
В Дагестане введут с 28 октября систему QR-кодов для посещения кафе и ресторанов, торговых центров, театров и других общественных мест, заявил во вторник глава... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:27
2021-10-26T15:27
2021-10-26T15:27
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
республика дагестан
сергей меликов
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МАХАЧКАЛА, 26 окт – РИА Новости. В Дагестане введут с 28 октября систему QR-кодов для посещения кафе и ресторанов, торговых центров, театров и других общественных мест, заявил во вторник глава республики Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19."Принято решение о введении ряда ограничений, в том числе допуска с 28 октября на некоторые объекты и в места проведения мероприятий только по QR-кодам, свидетельствующим о вакцинации или перенесенном заболевании. Это касается торговых центров, объектов розничной торговли, заведений общественного питания, театров, кинозалов, спортивных центров, фитнес-залов, салонов красоты, других предприятий", – сказал руководитель региона.
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общество, здоровье - общество, республика дагестан, сергей меликов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Дагестане с 28 октября введут QR-коды
В Дагестане с 28 октября введут QR-коды для посещения общественных мест