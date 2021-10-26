https://ria.ru/20211026/qr-kod-1756326671.html

В Дагестане с 28 октября введут QR-коды

В Дагестане с 28 октября введут QR-коды - РИА Новости, 26.10.2021

В Дагестане с 28 октября введут QR-коды

В Дагестане введут с 28 октября систему QR-кодов для посещения кафе и ресторанов, торговых центров, театров и других общественных мест, заявил во вторник глава... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:27

2021-10-26T15:27

2021-10-26T15:27

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

республика дагестан

сергей меликов

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МАХАЧКАЛА, 26 окт – РИА Новости. В Дагестане введут с 28 октября систему QR-кодов для посещения кафе и ресторанов, торговых центров, театров и других общественных мест, заявил во вторник глава республики Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19."Принято решение о введении ряда ограничений, в том числе допуска с 28 октября на некоторые объекты и в места проведения мероприятий только по QR-кодам, свидетельствующим о вакцинации или перенесенном заболевании. Это касается торговых центров, объектов розничной торговли, заведений общественного питания, театров, кинозалов, спортивных центров, фитнес-залов, салонов красоты, других предприятий", – сказал руководитель региона.

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, республика дагестан, сергей меликов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии