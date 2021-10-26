18:38 26.10.2021 (обновлено: 23:31 26.10.2021)
Пушков резко ответил на извинения Моргенштерна за слова о Дне Победы
Сенатор Пушков резко ответил на извинения рэпера Моргенштерна за слова о Дне Победы
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков не принял извинения рэпера Моргенштерна за слова о "ненужности" празднования Дня Победы и назвал очередное высказывание артиста "ерундой".
"Не было "контекста", из которого можно было это вырвать: он сказал именно то, что хотел сказать. А весь контекст — на лбу и на сцене", — написал парламентарий в телеграм-канале.
Накануне на ютьюб-канале Ксении Собчак вышло интервью с рэпером, в котором прозвучала фраза: "Я не понимаю праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад".
Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин попытался объяснить его высказывание. По словам защитника, певец "высказал непонимание", почему отмечают именно победу в Великой отечественной войне, а не победу над французами, например.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что артист должен нести моральную ответственность за такие утверждения. Также представитель Кремля предположил, что они, "скорее всего", происходят не "по злобе", а от незнания. А глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку после заявления рэпера.
Позднее рэпер извинился за свое заявление, объяснив его тем, что его слова вырвали из контекста. Моргенштерн также добавил, что неправильно сформулировал мысль. Также его адвокат заявил РИА Новости о готовности артиста объяснить свои высказывания.