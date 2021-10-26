https://ria.ru/20211026/primore-1756239133.html

В Приморье приступил к обучению резервный состав военнослужащих ВВО

В Приморье приступил к обучению резервный состав военнослужащих ВВО - РИА Новости, 26.10.2021

В Приморье приступил к обучению резервный состав военнослужащих ВВО

Резервный состав военнослужащих частей общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Приморье, приступил к обучению, сообщает... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T08:32

2021-10-26T08:32

2021-10-26T08:32

безопасность

приморский край

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ХАБАРОВСК, 26 окт - РИА Новости. Резервный состав военнослужащих частей общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Приморье, приступил к обучению, сообщает пресс-служба округа."На базе двух мотострелковых соединений общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Приморском крае, начался учебный сбор с участниками мобилизационного людского резерва. Участникам предстоит пройти комплекс теоретических и практических занятий необходимых для обеспечения обороны стратегически важных объектов, а также для применения современных образцов вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.Отмечается, что сборы будут длиться в течение 30 дней. Государство гарантирует резервистам соответствующие выплаты. Так, офицер получит от 50 до 60 тысяч рублей, солдаты и сержанты - до 36 тысяч. Если подписывается контракт на зачисление в резерв, предполагается единовременная выплата в размере одного или полутора месячных оклада, в зависимости от срока на который заключается контракт, уточнили в округе.Как сообщили в ВВО, для проживания резервистов развернуты автономные полевые лагеря со столовыми, банно-прачечным обслуживанием, обогревателями и всем необходимым. "Участникам гарантируется полное медицинское обеспечение и укомплектование. Также граждане освобождаются от учебы или работы с сохранением места и заработной платы", - добавляется в сообщении.Первый контракт на зачисление в резерв можно заключить на три года. Последующий по желанию можно подписать на пять лет, либо до достижения предельного возраста, информирует округ.Мобилизационный людской резерв - это часть граждан, пребывающих в запасе, которые содержатся в наиболее мобготовом состоянии. Идея с резервом заключается в том, чтобы гражданские специалисты, отслужившие в армии, поддерживали свои военные навыки и получали новые, регулярно и часто проходя сборы и учения.

https://ria.ru/20211026/ucheniya-1756238580.html

https://ria.ru/20211025/pentagon-1756222489.html

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, приморский край