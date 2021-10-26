https://ria.ru/20211026/prigovor-1756360985.html

Петербургский рабочий, расчленивший коллегу, получил семь лет колонии

Петербургский рабочий, расчленивший коллегу, получил семь лет колонии - РИА Новости, 26.10.2021

Петербургский рабочий, расчленивший коллегу, получил семь лет колонии

Рабочий из Санкт-Петербурга, обвиняемый в убийстве и расчленении коллеги, чьи останки нашли в реке, приговорен к семи годам колонии строгого режима, сообщается... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T17:57

2021-10-26T17:57

2021-10-26T17:57

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Рабочий из Санкт-Петербурга, обвиняемый в убийстве и расчленении коллеги, чьи останки нашли в реке, приговорен к семи годам колонии строгого режима, сообщается на сайте СК по региону.СК установил, что мужчина в сентябре 2020 года, находясь в помещении цеха № 5 на проспекте Обуховской Обороны, ударил ножом своего коллегу в шею. От полученного ранения он скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, подсудимый расчленил тело на несколько частей, сложил их в мешки, которые выбросил в реку Неву."Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) ... Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210525/ubiystvo-1733757701.html

санкт-петербург

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия