https://ria.ru/20211026/prigovor-1756360985.html
Петербургский рабочий, расчленивший коллегу, получил семь лет колонии
Петербургский рабочий, расчленивший коллегу, получил семь лет колонии - РИА Новости, 26.10.2021
Петербургский рабочий, расчленивший коллегу, получил семь лет колонии
Рабочий из Санкт-Петербурга, обвиняемый в убийстве и расчленении коллеги, чьи останки нашли в реке, приговорен к семи годам колонии строгого режима, сообщается... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:57
2021-10-26T17:57
2021-10-26T17:57
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Рабочий из Санкт-Петербурга, обвиняемый в убийстве и расчленении коллеги, чьи останки нашли в реке, приговорен к семи годам колонии строгого режима, сообщается на сайте СК по региону.СК установил, что мужчина в сентябре 2020 года, находясь в помещении цеха № 5 на проспекте Обуховской Обороны, ударил ножом своего коллегу в шею. От полученного ранения он скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, подсудимый расчленил тело на несколько частей, сложил их в мешки, которые выбросил в реку Неву."Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) ... Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210525/ubiystvo-1733757701.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия
Петербургский рабочий, расчленивший коллегу, получил семь лет колонии
Петербургский рабочий, убивший и расчленивший коллегу, получил семь лет колонии