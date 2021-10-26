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Названа предварительная причина ЧП в жилом доме в Балтийске
Названа предварительная причина ЧП в жилом доме в Балтийске - РИА Новости, 26.10.2021
Названа предварительная причина ЧП в жилом доме в Балтийске
Причиной ЧП в жилом доме в Балтийске Калининградской области, где после хлопка газовоздушной смеси возник пожар, по предварительным данным, могла стать утечка... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:27
2021-10-26T15:27
2021-10-26T15:48
происшествия
балтийск
умвд по калининградской области
калининградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Причиной ЧП в жилом доме в Балтийске Калининградской области, где после хлопка газовоздушной смеси возник пожар, по предварительным данным, могла стать утечка бытового газа, сообщает УМВД РФ по региону.Ранее представитель областного управления МЧС сообщал РИА Новости, что хлопок газовоздушной смеси, по предварительным данным, произошел на втором этаже жилого дома в Балтийске, после чего возник пожар на площади около 50 квадратных метров. Предварительно, пострадал один человек. Пожар в настоящее время потушен.В Балтийске на месте ЧП сотрудниками полиции обеспечивается охрана общественного порядка, выставлено оцепление… По предварительным данным, жертв нет. Причиной происшествия могла стать утечка бытового газа", - информирует региональное управление МВД на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".Этот дом газифицирован, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС, отвечая на вопрос, мог ли стать причиной ЧП взрыв баллона с газом.Как отмечает ведомство, инспекторы ГИБДД организуют беспрепятственный проезд пожарной техники к месту ЧП. Сотрудниками отдела полиции местным жителям оперативно будет оказана помощь в восстановлении документов.Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб, остекление восьми квартир оказалось повреждено в результате хлопка газа в пятиэтажном жилом доме. Из подъезда дома были эвакуированы шесть человек.
https://ria.ru/20210911/vzryvy-1749638890.html
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Взрыв газа в жилом доме в Балтийске
Взрыв газа произошел в жилом дома в Балтийске Калининградской области, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС. "По предварительным данным, на втором этаже произошел хлопок газовоздушной смести с последующим горением на площади около 50 квадратных метров", – сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в сейчас идет эвакуация жильцов. К тушению пожара привлекли шесть подразделений.
2021-10-26T15:27
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происшествия, балтийск, умвд по калининградской области, калининградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:27 26.10.2021 (обновлено: 15:48 26.10.2021)
Названа предварительная причина ЧП в жилом доме в Балтийске
В УМВД считают, что причиной ЧП в жилом доме в Балтийске могла стать утечка газа